Previa FC Barcelona - CD Leganés: el hambre contra la ilusión

Google Plus

Las rotaciones y Leo. Las rotaciones y Andrés. Las rotaciones y Busquets. Las rotaciones. Las rotaciones y Garitano. No, esas seguro que no.

Como el prolegómeno de un final que puede ser de fantasía. Con esa ilusión viaja el CD Leganés hasta el Camp Nou para intentar lograr una gesta única en su historia, y única en la presente liga. Derrotar al Barça de Ernesto Valverde parece imposible. Esta temporada solo lo ha logrado el Real Madrid en la Supercopa de España, con el equipo aun en construcción, y el Espanyol en la ida de cuartos de Copa, aunque de poco valió. El Leganés se aferra a los cambios que haga 'el txingurri' en su once de gala. Los culés vienen desgastados de un partido exigente frente a la Roma este miércoles y pese a que el resultado es abultado, 4-1, es un espejismo. El Barça sufrió para derrotar a una Roma correosa y ordenada.

Novedades en la alineación blaugrana

Ahora está por ver hasta el punto que cambie el sistema y el dibujo de Valverde. Es casi seguro que Iniesta y Busquets no jugarán. Sergi Roberto o Jordi Alba tampoco, o incluso los dos, aunque es menos probable. Por lo tanto, saltan a la palestra nombres como Denis Suárez, Paco Alcácer o Nelson Semedo que pueden dar un salto a la titularidad y reivindicar su posición en este tramo final de la temporada. Sería una gran noticia para Ernesto Valverde, que todos sus pupilos estuvieran a un alto nivel llegados estas fechas. Quienes si estarán son los dos fichajes mas sonados del Barça. Coutinho no juega Champions y está fresco. Por lo tanto, jugará frente al Leganés. Dembélé no participó en ningún minuto del partido de Champions y por lo tanto también tiene muchas papeletas para salir de titular frente al cuadro 'pepinero'.

Un récord al alcance de la mano

Si el Barça gana o empata al Leganés igualará un récord de infarto. Lo ostenta la Real Sociedad que lo obtuvo en 1980, donde llegó hasta los 38 encuentros sin perder en la competición doméstica. No cuenta la temporada natural, básicamente porque tiene un total de treinta y ocho jornadas, y actualmente se está disputando la treinta y uno, por lo que cuentan partidos de la campaña anterior. En el caso de igualarlo, esperará un rival muy duro en la siguiente jornada para superarlo. Será el Valencia en el Camp Nou. En la ida de semifinales de Copa se enfrentaron y ganó el conjunto culé por 1-0. Además de en igualar el récord, el Barça dormirá pensando en el derbi madrileño del domingo que enfrentará a Atlético de Madrid y Real Madrid. En el caso de un resultado favorable, el Barça aumentará su distancia y aumentará también su probabilidad de obtener el título.

Un Leganés esperanzado

El Leganés vuelve a jugar fuera de casa después de vencer al Sevilla en Butarque y perder en el mismo feudo frente al Valencia, pese a dar buenas sensaciones. Fuera de casa es completamente distinto. Al Leganés no le gusta jugar fuera de su ciudad y lo demuestran sus resultados. No vence jugando en esta condición desde que lo hiciera en La Rosaleda a mediados de octubre, cuando ya ha pasado una vuelta entera de la competición. Cabe recordar que el Leganés y el Málaga se enfrentaron en Butarque a principios de marzo con 2-0 favorable a los blanquiazules.

Para el partido el Leganés pondrá toda la carne en el asador y cuenta con toda la ilusión del mundo para sacar tajada del Camp Nou. Garitano ya ha estudiado a los de Valverde y espera que la táctica le funcione en el feudo culé. Ya le puso las cosas muy difíciles la temporada pasada donde un tanto de Messi de penalti en los últimos compases del encuentro, hicieron que el Barça ganase por 2-1. Para el partido no podrá contar con la baja ya sonada de Szymanowski. Son duda Brasanac, Zaldua y Mantovani que apenas se han entrenado durante esta semana. No estará Diego Rico por acumulación de cinco amarillas.

Posibles alineaciones

F.C. Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba, Rakitic, Paulinho, Coutinho, Dembélé, Messi, Paco Alcácer

CD Leganés: Cuéllar, Tito, Siovas, Bustinza, Raúl García, Eraso, Rubén Perez, Gabriel, El Zhar, Amrabat, Beauvue.