Shaquem Griffin y la oportunidad de su vida

Google Plus

Cada vez que llegan las últimas semanas de Draft, la cobertura de los medios sobre los jugadores que serán seleccionados pasa a una parte mucho más humana. Aunque este año, la gran historia de vida de Shaquem Griffin cautivó desde el principio.

Griffin llegó al mundo con un extraño complejo: síndrome de bandas amnióticas. La enfermedad afecta al feto durante el embarazo, haciendo que se enreden las bandas amnióticas y afectando así el desarrollo de las extremidades del niño a nacer, en este caso, la mano izquierda. Shaquem tiene un hermano gemelo, quien no ha sufrido malformaciones en su cuerpo y que, además, juega en la NFL: es esquinero de los Seattle Seahawks.

Pero volviendo a la historia de esta revelación del Draft, hay mucho por decir. El hombre oriundo de San Petesburgo, Florida ha jugado fútbol americano desde muy joven, y consiguió ganarse un lugar con los Knights de la Universidad de Central Florida, jugando como esquinero profundo. No vio mucha acción en sus primeras dos temporadas, pero si en el tercer año con UCF jugó como defensive back, finalizando esa temporada con 11 partidos jugados completando 25 tackles y una intercepción.

En su cuarto año con los Knights, Griffin fue bajado a la posición de LB, donde tuvo un año espectacular completando 92 tackles, 20 de ellos para perdida de yardas y 11.5 capturas al QB. Fue en ese momento cuando Griffin comienza a hacerse más conocido en el ambiente del fútbol americano colegial, más allá que algo se sabía de su historia por no tener su mano izquierda. Su último año con los Knights no fue tan espectacular desde los números (74 tackles, 13.5 para perdida de yardas y siete capturas al QB), pero fue parte de una temporada maravillosa donde Central Florida no perdió ni un solo partido durante la temporada regular y luego venció en el Peach Bowl a Auburn.

Y es así como llega el sueño de la NFL. Griffin fue invitado a participar del Combine, donde corrió un increíble tiempo de 4.38 segundos en las 40 yardas. También recorrió el mundo la imagen del jugador haciendo el bench press con una prótesis en el brazo izquierdo, y fue furor entre los scouts sus movimientos dentro del campo de juego, asombrando con su técnica para poder atrapar ovoides utilizando la mano derecha y el antebrazo izquierdo.

Griffin fue invitado al primer día del Draft, junto con otros 21 jugadores, que esperaran a ser llamados en los primeros 32 picks. Metiéndome en el análisis del ex Knight como prospecto, creo que es un talento para primera ronda baja o segunda ronda alta. Tiene mucho talento y una inteligencia que le debe interesar a más de un equipo para elegirlo. Pero son los mismos equipos quienes, en una movida conservadora de intentar no arriesgar, terminarán por dejar a Griffin disponible hasta incluso la tercera ronda.

El líder deportivo y emocional de UCF en estos años puede tranquilamente convertirse en un gran jugador en el próximo nivel. Dependerá, como todo prospecto, del equipo que lo seleccione. De lo que estoy seguro es que, gracias a su ética de trabajo en los últimos años y sus ganas de jugar en este nivel, la carencia de una mano izquierda no va a ser un problema para que Shaquem Griffin triunfe en la NFL.