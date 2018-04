Nadal reina otra vez sobre tierra batida

Google Plus

Con el viento aumentando y la lluvia amenazando daba comienzo el segundo rubber de la eliminatoria. Rafael Nadal frente a Philipp Kohlschreiber. Este encuentro marca el regreso de Nadal desde que se retirara en Melboure en Enero y su regreso a la Copa Davis desde 2016.vNadal y Kohlschreiber son viejos conocidos en la ATP, se han enfrentado en un total de de 15 ocasiones con 14 victorias del español. Con la victoria de Zverev en el encuentro anterior, la presión estaba ahora del lado de los españoles para que no les escapase la eliminatoria, pero el español dominó los nervios y con un contundente marcador (6-2, 6-2, 6-3) puso la eliminatoria de nuevo en tablas.

España comenzaba el segundo encuentro de la eliminatoria de nuevo al servicio. Aunque Rafa tuvo que salvar una bola de break, se desenvolvió bien ante un Kohlschreiber que aguantaba bien sus envites. Nadal avisaba a su rival de que no iba a ser fácil en el primer punto de su servicio con una bola apurada a la línea con la que ganó el primer punto. En un suspiro el balear se puso 0-40 y remató la faena con una derecha paralela ganadora. Aunque el número uno no estaba teniendo su día al servicio y en el tercer juego realizó tres dobles faltas y regaló el juego a su rival. Fue el único despiste que se permitió porque en el juego siguiente volvería a poner las cosas en su sitio a base de derechas ganadoras. Largo peloteo en el sexto juego, con cuatro deuce y dos bolas de break desaprovechadas por Rafa que poco a poco se iba metiendo en el encuentro, porque tantos meses sin jugar se notan, aunque seas el número uno. El español se hizo con el primer set sin estar muy fino con su servicio, apenas entraban la mitad de sus primeros y regaló un juego con tres dobles faltas.

Con un ace Nadal se ponía por delante en el segundo set. Kohlschreiber iba quedándose poco a poco atrás ante un rival cada vez más envalentonado. A Nadal le salían todas las peripecias que inventaba, como un globo para defenderse del ataque de Kohlschreiber cuando este subió a la red con un 40 iguales en el marcador. Era un juego importante ya que para el español suponía ponerse a un solo juego de ganar el segundo set, pero un par de tiros inoportunos que se fueron por el pasillo de dobles le hicieron perder la oportunidad. Nadal se hizo con el segundo set después de lanzar una bola en profundidad a su rival y la devolución de éste no llegó a traspasar la red. El ganador de 16 Grand Slam estaba ganando en confianza y seguridad.

El tercer set se inauguró de forma inusual. Con una pérdida de servicio de ambos tenistas, con un 15-40. Pero luego el español se puso a repartir dardos y sus golpes ganadores, sobre todo de derecha comenzaron a subir, y quebraría una vez más para ponerse por delante en el marcador. Aunque tuvo una bola de partido al resto, dos errores lo llevaron a disputar un noveno juego decisivo en el que remontó un 0-30 y terminó con un servicio que su rival no pudo devolver. Nadal realizó un total de 30 golpes ganadores y 47 errores no forzados. Logró mejorar el servicio a medida que avanzaba el partido aunque hizo ocho dobles faltas. Por otra parte, Kohlschreiber solo pudo hacer ocho golpes ganadores y se deshizo con 47 errores no forzados. Con la eliminatoria en tablas, mañana es el turno de dobles. Feliciano López y Marc López tendrán que batallar contra Tim Puetz y Jan-Lennard Struff.