Sesión previa al choque ante el Leganés con Busquets ejercitándose en solitario

Los jugadores del FC Barcelona se han ejercitado en la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí, en la previa al choque de LaLiga Santander ante el Leganés que se disputará en el Camp Nou, partido en el que los azulgranas buscarán los tres puntos para acercarse aún más al título liguero. La principal novedad de dicha sesión ha sido la de Sergio Busquets, que no ha entrenado con el grupo pero sí lo ha hecho en solitario, pues no jugará ante los madrileños. Se espera, eso sí, que el mediocampista esté disponible para la vuelta de los cuartos de final de Champions en Roma.

El centrocampista nacido en la ciudad de Badia, que se fracturó la falange del quinto dedo del pie derecho hace poco menos de un mes, se ha entrenado totalmente en solitario para prepararse para el choque del próximo martes en el Stadio Olímpico de la capital italiana, aunque no se descarta que también descanse ante los romanos pues la eliminatoria está bastante encarrilada.

Busquets ya se perdió los pasados encuentros de Liga ante el Sevilla y el Athletic Club, pero dispuso de minutos en la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League ante la Roma, siendo sustituido en la segunda mitad después de pedir el cambio ya que se resintió de las molestias.

Antes del entrenamiento, Ernesto Valverde ha comparecido en rueda de prensa para hablar del choque ante el Leganés. El técnico extremeño mostró mucho respeto hacia el rival y no se da ni mucho menos como favorito. "Me paro a pensar en los equipos que han hecho un buen partido ante el Leganés, sobre todo en su campo, y no me sale ninguno", dijo. Por otra parte, dejó muy claro lo que hay que hacer para conseguir el título de Liga: ''Ganando cinco partidos, seremos campeones''.