Roque Mesa: "Trabajo al máximo para estar preparado, el resto no depende de mí"

El mediocentro canario Roque Mesa habló a los medios de comunicación del Sevilla para hablar de la situación en la que atraviesa en su estancia en la capital hispalense. El ex del Swansea sólo ha participado en dos partidos desde que fichó por el club hispalense siendo el fichaje de invierno menos utilizado por el técnico Vincenzo Montella.

''No me arrepiento de haber venido''

A pesar de la difícil situación del jugador, él confiesa que seguirá luchando por volver a tener oportunidades de jugar y declara que no es la primera vez que tiene que luchar por conseguir un puesto: ''Nunca he tenido las cosas fáciles, pero no me lamento y tengo que seguir luchando. Cuanto más difícil es, más tienes que luchar y más lo disfrutarás luego. Trabajo cada día al máximo para estar siempre preparado, el resto no depende de mí''.

A pesar de las pocas oportunidades que Montella le ha dado para jugar, el canario confiesa que no tiene ningún remordimiento de haber fichado por el Sevilla: ''No me arrepiento de haber venido y si me dieran a elegir venir aquí, volvería a tomar la decisión una y mil veces más. Vine aquí por quitarme una espinita clavada por el año pasado, estuve muy cerca de venir pero se truncó. De nuevo confiaron en mí y aquí estoy''.

El joven jugador de 28 años admite que le encanta vivir en una ciudad como Sevilla por la gente: ''Me tratan con muchísimo cariño, confían mucho en mí y me animan mucho. Me sorprende ese cariño porque no he jugado lo suficiente. Es impresionante jugar en el Sánchez Pizjuán y escuchar el himno ahí es espectacular''. De hecho, el canario desea seguir la próxima temporada en el club: ''Si es para jugar, por supuesto que sí. Me encanta la ciudad, la afición, el equipo, pero soy realista y me gustaría continuar en otras condiciones''.

Para finalizar, Roque Mesa admite que se ve reflejado en la película Gladiator por sentirse luchador a pesar de los inconvenientes que le da la vida: ''Veo mucho esa película porque me siento muy identificado con el protagonista, la veo siempre que puedo. La mente es muy importante y si no hubiera sido futbolista, me hubiera gustado ser psicólogo. Empecé la carrera, pero tuve que aparcarla. Mi padre es psicólogo, pero como no ejerce conmigo, lo necesito más como padre''.