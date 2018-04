David Ferrer: "Me fastidia la derrota más aun por ser en Valencia ante mi gente"

El tenista valenciano David Ferrer ha padecido una sufrída derrota en el primer 'rubber' de la eliminatoria frente a Alexander Zverev. Ferrer ha cedido el primer punto en favor de Alemania en la que es su primera derrota en Copa Davis sobre tierra batida. La derrota es doblemente dolorosa al producirse delante de su gente en Valencia. Zverev se ha impuesto en tres sets por 6-4, 6-2 y 6-2.

Ferrer lleva un buen ritmo en competición este año y así lo reconocía en rueda de prensa "Estaba jugando bien este año, con buenas sensaciones, pero no me he encontrado cómodo". El de Javeá ha admitido que "no ha sido un buen día" y ahora toca "olvidar este partido lo antes posible y pensar en el siguiente".

Sobre jugar en casa, el tenista "llegaba al partido con ganas y motivado, pero no me han salido las cosas". Aunque ahora prefiere olvidar el resultado y no preocuparse en exceso para centrarse en el resto de la eliminatoria "No voy a preocuparme en exceso por un partido, me preocuparía más si me viera a mal nivel o con malas sensaciones un tiempo, aunque la verdad que acabo de perder y estoy fastidiado, pero me fastidia más aun por ser en Valencia ante mi gente."

El tenista de 36 años prepara ahora su siguiente partido que será ante Philipp Kohlschreiber, la víctima de Rafael Nadal en el segundo encuentro del día, partido que puede ser decisivo en caso de no cerrar la eliminatoria en dobles y luego contra Zverev en el primer encuentro del domingo, "hay días mejores y peores y lo acepto. Esto es muy largo y he de estar bien para ayudar al equipo porque lo de hoy no es una realidad". Ferrer está dispuesto a hacer borrón y cuenta nueva, y analizar la derrota sabe donde ha estado la clave de la victoria de su adversario "Zverev ha estado muy sólido y muy regular, ha estado más tranquilo y ha tirado más. Quizá me ha faltado algo más de agresividad" ha comentado.