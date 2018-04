Guardiola: "Estamos cansados, necesitamos al público"

Google Plus

Sin tiempo para reponerse del duro varapalo sufrido en Champions ante el Liverpool, los de Pep Guardiola ya preparan el duelo ante el Manchester United, donde una victoria proclamaría a los Sky Blues campeones de la Premier League. Por ello, el técnico catalán ha reclamado el máximo apoyo posible de cara al encuentro.

"Nos gustaría sentir esa atmósfera especial en casa"

Los aficionados Citizens tienen en mente la remontada de la próxima semana ante el conjunto de Jürgen Klopp pero la liga podría quedar resuelta definitivamente esta jornada, con el aliciente de hacerlo ante el máximo rival. Ante esta situación, Guardiola ha hecho un llamamiento a su hinchada. “Nos gustaría sentir esa atmósfera especial en casa. Queremos que la gente venga, llene el estadio y anime a los chicos como se merecen. Tienen todo el crédito posible defendiendo esta camiseta y el club de la mejor manera posible. Necesitamos el apoyo del público porque estamos muy cansados”, señaló.

Por otro lado, el entrenador del City también recalcó la diferencia física en el partido debido a la semana en blanco de partidos que ha tenido el United. “Han tenido varios días para descansar y nosotros apenas tiempo para recuperarnos porque Anfield fue muy duro física y mentalmente. Por eso necesitamos sentir el calor del público”, afirmó.

Además, la guerra entre el agente de futbolistas Mino Raiola y Pep Guardiola no termina. “Me ofrecieron a Pogba y Mkhitaryan en enero”, soltó el catalán. Después de un fuerte cruce de declaraciones, el técnico del City no se ha dado por vencido. “Pogba es un jugador increíble pero muy caro, no tenemos tanto dinero”. A continuación, y como respuesta a una pregunta de si en algún momento estaría dispuesto a firmar a un jugador cuyo agente es Raiola, Guardiola contestó irónicamente. “No soy un buen chico. Se merece que sus jugadores estén con otros mejores”.