Goerges destrona a Kasatkina en Charleston

Este año ¡habrá nueva campeona en Charleston! Antes del encuentro en Charleston, el primer duelo Goerges–Kasatkina fue precisamente en la arcilla en Bucharest en el 2015. El Head to Head general marcaba tres victorias para la alemana y dos victorias para la rusa. La ganadora de ese primer encuentro fue Goerges, quien al confortar a Kasatkina por la derrota, le vaticinó que sería Top-20 muy pronto. El tiempo le dio razón a Goerges. Hoy en Charleston, ambas jugadoras llegaron con un lugar de diferencia en el Ranking de la WTA.

El partido inició con una Julia Goerges decidida a ganar este partido en dos sets, y así lo demostró al ganar el primer juego. Sin embargo, cuando se tiene a Kasatkina como oponente, se puede esperar lucha, y se puede anticipar que el partido no será sencillo. Kasatkina logró ganar los dos siguientes juegos para ponerse adelante en el primer set, por primera y única vez en todo el partido. Pero Goerges, en un despliegue de tenis perfecto, logró quebrar cuando el juego estaba igualado a cuatro juegos, para ponerse adelante y llevarse el primer set (6-4).

El segundo set evidenciaba a una confundida Dasha, que no lograba quebrar a Julia Goerges. El primer juego del segundo set fue para Goerges, pero Kasatkina, empezó a experimentar esa sensación de campeona defensora, esa que impulsa a luchar hasta el final, y esa que recuerda al oponente que no solo se vence a una jugadora, sino además a la jugadora campeona defensora. Kasatkina logró ganar un juego, pero Goerges despegó como quien con urgencia, no quiere desaprovechar el paso de su mejor tenis y se llevó la victoria en el segundo set (6-3).

El juego terminó en dos sets, y también las ilusiones de Kasatkina de revalidar su título; sin embargo, lo más grande del partido fue el abrazo en el que se fundieron ambas jugadoras en la red, confirmando el respeto que siente una por la otra. Julia Goerges, por otro lado, jugó un partido perfecto en el que logró nueve Aces y ninguna doble falta. Si el tenis de Julia Goerges se mantiene en este nivel, es sin ninguna duda la gran favorita para llegar a la final y ganar su primer título del año. De ganar el título en Charleston, Goerges estaría regresando al top ten del ránking.