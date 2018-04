Rafael Nadal: "La preparación es justa pero esta semana me va a servir mucho"

Google Plus

Rafael Nadal ha vuelto a pisar una pista de tenis después de su abandono en Melbourne. El español ha tenido unos meses complicados desde octubre y aunque, se sentía bien de la lesión, tenía cierta intranquilidad a la hora de volver a la competición, “Tenía la inquietud de competir en un partido importante para España. Llevo meses complicados. Desde el año pasado que no acabo ningún torneo y esto me genera cierta inquietud”, pero "jugar en casa es una sensación muy bonita y especial. El público ha respondido mejor imposible".

Sobre su recuperación, el número uno admitió que se siente bien y que, aunque ha pasado por un tiempo prolongado de inactividad, el competir en la Copa Davis le va a servir para sus futuros retos "La preparación es justa pero esta semana me va a servir mucho, ha sido un buen partido ante un rival difícil y las sensaciones están siendo positivas. He jugado un poco peor de lo que había entrenado, pero el resultado ha sido amplio", contó. El tenista, después de tantos años en la élite, continua poniéndose nervioso antes de salir a jugar "el día que no esté un poquito nervioso será el día de dedicarme a otra cosa. Los nervios son parte de este deporte y los nervios descontrolados van en tu contra pero los nervios de tensión, de ilusión de volver a jugar siempre son positivos", explicó.

Con esta victoria ante Kohlschreiber, el balear se ha convertido en el jugador de Copa Davis con más victorias (23) sumando individuales y dobles, aunque de lo que verdaderamente se alegra es de haber podido contribuir positivamente al equipo y lograr el empate “"Al final lo que importa es ganar la eliminatoria, no tenía ni idea de este récord, pero para mí significa poco. Estoy feliz por la victoria y poner el 1-1, que es lo que necesitábamos"

Su próximo encuentro será frente al número uno alemán Alexander Zverev, “espero llegar al partido del domingo bien porque es decisivo para no perder o para ganar y tengo que estar preparado para jugarlo al máximo nivel". También tuvo unas palabras para el que va a ser su próximo rival “"Zverev es uno de los mejores del mundo, es un partido difícil y mi preparación no es la ideal, pero estoy jugando en casa con un nivel de tenis creo que bueno y espero estar preparado", concluyó.