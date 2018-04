VAVELbet 2ªB, las mejores apuestas de la Categoría de Bronce: jornada 33

Google Plus

Real Madrid Castilla - Cerceda

Más de 2.5 goles en el partido, @1.70; STAKE 1.

Otra semana más en la que vamos con una apuesta en la que se encuentra involucrado el filial madridista. Este partido debería ser muy cómodo para los chicos de Solari ya que juegan contra un rival prácticamente descendido. El Castilla lleva cerca de un mes sin cuajar un partido que convenza a su afición por lo que espero que quieran resarcirse desde el primer minuto en su estadio. Las estadísticas también apoyan nuestra apuesta, observando los partidos del Cerceda fuera de casa en los que se puede apreciar una alta tendencia a encajar mínimo dos goles. No espero otra cosa que una victoria holgada de los blancos que despejen las dudas generadas en las últimas semanas. Con los malos resultados en los últimos partidos, el Castilla se había situado tan solo a siete puntos de los puestos de descenso por lo que espero que con una victoria terminen de certificar una mediocre temporada si vemos la extensa calidad con la que cuenta la plantilla.

Amorebieta - Athletic Bilbao 'B'

Empate apuesta no válida Athletic 'B'; @1.66; STAKE 0.5.

Nos marchamos a tierras norteñas para ir con la segunda apuesta del fin de semana. Última oportunidad para los leones de acercarse a los playoffs. Necesitan empezar a sumar de tres en tres lejos de su estadio y no hay mejor oportunidad de hacerlo que ante un equipo al que no le urge ganar porque tienen algo de distancia respecto al descenso. El filial bilbaíno cuajó un casi perfecto encuentro ante un rival directo como es el Barakaldo y fue capaz de dejar su portería a cero ante un buen goleador como Sergio Buenacasa. Un examen que el equipo de Garitano aprobó con buena nota y deben transmitir esas sensaciones positivas al resto de encuentros para aspirar a algo más que permanecer en la categoría de bronce una temporada más. Con 15 puntos en juego y catorce de ventaja sobre el equipo que marca la plaza de descenso directo, todo hace entrever que el Amorebieta conseguirá la salvación de manera cómoda y podrá afrontar el final de temporada con tranquilidad y sosiego. Vaticino un encuentro con poca intensidad en el que apenas haya goles, aunque espero que se inponga las ganas de ganar del equipo visitante para acercarse al objetivo final.

Formentera - Elche

Empate apuesta No Válida Elche; @1.57; STAKE 1.

Viendo la cuota se puede pensar que es baja pero no entiendo realmente el poco favoritismo que le dan a un equipo puntero del grupo ante un Formentera que se les está haciendo muy cuesta arriba este 2018. Se enfrentan dos equipos que se ven obligados a puntuar pero con objetivos totalmente contrarios. El Elche lucha por terminar la temporada en puestos de playoff, una tarea nada fácil ya que sus perseguidores han encontrado una buena dinámica y no pueden relajarse en este tramo final de temporada. Por otro lado, el Formentera tiene que empezar a sumar de tres en tres ya que actualmente ocupa la posición que te obliga a jugar una eliminatoria de descenso contra un rival de otro grupo. El conjunto visitante debe tirar de veteranía para sacar un partido siempre complicado, por el largo viaje y las reducidas dimensiones de su estadio, aunque el Formentera no lo pondrá fácil por la necesidad de vencer.

Lorca Deportiva - Granada 'B'

Empate apuesta no válida Lorca Deportiva; @2; STAKE 1.

El equipo lorquino afronta esta cita con la necesidad de ganar al encontrarse como colista del Grupo IV. Enfrente tendrá a un equipo que se encuentra en tierra de nadie tras los malos resultados cosechados en las últimas jornadas. Pese a ir últimos, el Lorca Deportiva es uno de los mejores equipos de la segunda vuelta en cuanto a números ya que ha conseguido victorias de entidad ante Mérida y UCAM Murcia. Esos números sirven de poco tras la fatídica primera vuelta que realizaron y esperan sumar otros tres puntos en su estadio ante el filial nazarí. Los granadinos se han alejado de los puestos altos de la tabla tras encadenar seis partidos sin conocer la victoria por lo que pienso que ya están pensando en las vacaciones, viendo que los puestos de playoff son un objetivo prácticamente imposible. Espero una salida en tromba por parte del Lorca que sorprensa a los jóvenes jugadores rivales y no sepan cómo reaccionar al verse superados por la situación.