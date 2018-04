En Red Bull saben que dependen de la estrategia

Red Bull arrancó el segundo gran premio de la temporada con la cara y con la cruz en su garaje. En los libres 1, Ricciardo acababa al frente de la tabla, con el mejor tiempo de dicha sesión; de forma contraria, su compañero Max Verstappen sufría un problema en el turbo de su motor Renault en los primeros minutos de la sesión cuando este se disponía a realizar las vueltas de preparación.

La segunda sesión fue más calmada en el garaje del combinado austriaco, que acabó con Verstappen quinto y Ricciardo sexto. No estaban en el TOP 3, pero Max realizó una gran tanda larga en estos FP2 con el neumático superblando que dejaba a Red Bull en muy buen lugar, sobretodo, de cara a la carrera del domingo.

Los dos pilotos de la escudería de la bebida energética han valorado esta jornada de viernes.

Max Verstappen

"Tuvimos un pequeño problema esta mañana. Estas cosas pasan, así que no me preocupa, miraré hacia delante el resto del fin de semana. No fue ideal perder tanto tiempo, durante el comienzo de la segunda sesión estuve buscando el equilibrio del coche. En poco tiempo el coche encontró el equilibrio y el ritmo".

Lo que comenta el holandés se ve reflejado en la segunda sesión, por lo que poco a poco el león de la parrilla va cogiendo sensaciones y se va recuperando del batacazo de Australia y del problema de esta mañana en los FP1.

"También estoy contento con la degradación del neumático al final de la sesión. El día de la carrera dependerá mucho de la estrategia, en esta pista puedes ir mejor que en otras, así que dependerá de la planificación correcta y de la suerte que obtengamos. Creo que los libres 2 fueron más importantes, ya que las condiciones se parecen más a las de la carrera. Mañana tenemos que perfeccionar el ritmo de carrera para competir el domingo. Intentaré mejorar y poner el coche en la mejor posición posible".

Parece que Verstappen ha visto tan bien desde dentro su actuación y la del coche en los libres 2 que como desde fuera. La constancia del RB14 número 33 ha sido muy buena, rodaba en 1:35 constante vuelta tras vuelta, y eso es muy importante de cara a esta carrera como bien recalcaba el propio piloto.

Daniel Ricciardo

La jornada del australiano fue mucho más tranquila que la de su compañero, aunque a la hora de la verdad, se le ha visto un poco más atrás tanto en las tandas largas como en el tiempo a una vuelta, a pesar de haber sido el primero en los FP1.

"En general, no ha sido un mal día. Obviamente, esta mañana fue muy bien, pero la sesión de la tarde no fue tan buena. Hicimos algunos cambios que no funcionaron tan bien como esperábamos. No quiero que el coche vuelva a ser como en los libres 2, porque podemos encontrar un término medio para que las sensaciones no sean malas".

Expresando, efectivamente, que el día en general no ha sido negativo, ni mucho menos, pero saben que están un paso por detrás de los dos de delante, y que la carrera y la estrategia es lo único que les puede salvar. A parte, para concluir, añadía que:

“No creo que la posición de esta tarde sea tan importante. Había tráfico en mi vuelta rápida, tuve que ir a por la segunda y ahí es cuando perdí un poco de tiempo. Mercedes seguirá mejorando en la clasificación, pero estaremos más cerca de donde estábamos esta tarde".