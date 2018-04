Previa final LCS EU: la final de las finales

TOPLANE

Esta puede ser la línea más decisiva de todas. Es importante recordar que SoaZ, toplaner titular de Fnatic, está lesionado y no podrá jugar ninguna partida. Es por esto que el top de G2, Wunder, en sus últimas declaraciones afirmaba: " Le voy a aplastar tan fuertemente que va a desear que fuese él el que tuviese el brazo roto y no Soaz". Refiriéndose a su rival esta semana, Bwipo. El jugador con menos experiencia de la serie ha dado las dos caras de la misma moneda, ganando con mucha ventaja en sus primeras partidas y siendo el talón de Aquiles del equipo en la última partida perdida. Por el contrario, Wunder es probablemente el jugador más regular de G2. Acumula actuaciones muy buenas y es el mejor Toplaner de la competición. El desenlace este emparejamiento dependerá de la ayuda que reciba Bwipo en top, ya que tiene un hueso muy duro de roer delante. Habrá que ver si no tienen que acordarse de su compañero SoaZ en ningún momento.

JUNGLA

El enfrentamiento en la jungla tal vez no sea lo más destacado de la partida. Jankos, el apodado 'Rey de la primera sangre', forzado por el meta en la jungla, se ha visto obligado a abandonar su mejores campeones: Kha´zix, Elise o Lee casi no se están viendo esta temporada. Pero al polaco esto no le importa, él sigue siendo muy efectivo y participativo en las bajas del equipo. Mientras que Broxah no cumple un papel de asesino principal del equipo sino que ayuda mucho a sus compañeros y les pone por delante. A destacar de este cruce las líneas que decidan apoyar, Broxah podría centrarse en la línea superior e intentar evitar que Wunder destroce a Bwipo o apoyar a la botlane para sacar el máximo de ventaja posible. En cuanto a Jankos, podría ayudar en Top y explotar esa posible ventaja de su compañero sobre el suplente rival o intentar dar impulso a sus otras líneas. Por ahora solo queda esperar a ver cómo plantean las partidas ambos equipos.

MEDIO

En la línea central hay un enfrentamiento apasionante. El medio de Fnatic, Caps, es primero en todos los rankings en su posición. Viene de destrozar con Swain aunque probablemente no lo pueda jugar en esta serie. Caps es un jugador capaz de lo mejor y de lo peor, apodado por sus compañeros C(l)aps (aplausos) en su mejor versión o C(r)aps (basura) en la peor. Y Perkz, el valor seguro de G2, el único jugador que ha quedado después de la desbandada acontecida este verano. Es el eje central del equipo y él lo sabe. La última vez que jugó contra Fnatic no dio su mejor versión y por un fallo de posicionamiento su equipo perdió la partida y Perkz quiere venganza. La fase de bloqueos será determinante para ambos jugadores y saber cuál de los dos tendrá prioridad de elección sobre el otro.

BOTLANE

Podría parecer que esta línea está claramente decantada en favor de Fnatic, teniendo al mejor jugador de la competición y al mejor support no debería ser difícil ganar a cualquier equipo, pero nada más lejos de la realidad. Hjarnan y Wadid han tenido una proyección descomunal. Empezaron la temporada un poco tímidos pero en la última serie, contra Splyce, no dieron ningún tipo de oportunidad a los rivales. Jhin en manos de Hjarnan es garantía de peligro y Wadid es muy imprevisible, puede jugar tanto tanques inmortales como campeones carry. Aún está por ver si G2, tomando nota de Vitality, utilizará todos sus bloqueos en Rekkles para así asegurarse que éste no les pase por encima.

Lo que está claro es que la final va a ser increíble. Los dos equipos han llegado con el mejor nivel hasta la fecha y no van a dar su brazo a torcer. Con suerte se podrán disfrutar cinco mapas bien cargados de habilidad y ninguno de los dos equipos tire la toalla antes de tiempo. El domingo 8 de abril a las 17 horas aproximadamente comienza la serie, pero a las 16:30 horas está programada la ceremonia de apertura.