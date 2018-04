Paco Jémez: "El Levante no nos va a regalar nada"

Paco Jémez compareció en rueda de prensa antes del encuentro contra el Levante. El técnico expresó sus impresiones sobre la situación del equipo y cómo han preparado la final ante los valencianos.

“Con respecto al partido de la semana pasada puede haber cambio de jugadores. Queremos hacer media hora como la primera ante el Madrid y recuperarnos en caso de que nos den un golpe. Tenemos que darle equilibrio al equipo y no podemos entregar los partidos si empezamos perdiendo”, comenzó Jémez.

Uno de los puntos débiles de los amarillos esta temporada ha sido la falta de ocasiones para meter gol. A ello se refirió el técnico en la sala de prensa: “Muchas veces jugamos con los laterales, los centrocampistas y los delanteros arriba; ya sólo nos falta poner al portero arriba".

"Nos jugamos muchísimo"

El partido del domingo es crucial para los canarios. El entrenador subrayó que solo les vale ganar. Pero añadió que la desesperación por conseguir la victoria les puede perjudicar, cometiendo errores. Por ello afirmó que tienen que ir con criterio para que no se convierta en un "partido loco" que no puedan controlar.

“Si el domingo no sabemos jugar con la presión, esa presión que nosotros mismos hemos generado y que tiene el partido, es que no nos merecemos estar donde estamos. Entiendo que los jugadores van a estar tranquilos, van a saber asimilar que son momentos decisivos, sabemos que si el partido se nos va de las manos el único beneficiado es el Levante. Nos jugamos muchísimo y nos la vamos a jugar ya. Si ganamos este partido vamos a tener muchas más posibilidades de salvarnos que de descender. Sólo firmo ganar", apuntó.

Sobre los valencianos indicó que buscarán no cometer errores: "Entiendo que el Levante va a buscar balones en largo y todo lo que podamos hacer en ese partido nos lo vamos a tener que ganar con sudor. No nos van a regalar nada. Estoy hablando de suposiciones, pero no me importa lo que piense el Levante, me interesa lo que pensamos nosotros. Sé qué partido quiero de mi equipo, no sé lo que quiere Paco López de los suyos”.

"Sólo firmo ganar"

"Quiero gente que dé un paso al frente, pero quiero que todos tengamos la posibilidad de dar un paso al frente para mejorar. Si damos ese pasito, seremos más líderes todo. Cuando tu rendimiento no es bueno, tienes que dar pasos hacia delante. Eso en estos momentos es difícil. Esa sensación de tener a todo el mundo junto es la que me hace ver este partido con esperanza. Con que demos un poco más de lo que hemos dado hasta ahora, nos va a servir para salir adelante”, expresó.

Continuó hablando sobre la preparación que ha llevado el equipo para esta jornada. "Hemos trabajado ciertos escenarios, tanto los que pueden salir bien en los que conseguimos ganar y marcar goles y marcar y marcar, pero también tenemos que saber cómo reaccionar a uno en el que las cosas vayan mal. Hemos trabajado cómo tenemos que comportarnos tanto ante uno como ante otro. Hay que hacerles ver a ellos (jugadores) las situaciones probables en las que podemos manejarnos”, explicó.

Los buenos entrenamientos de esta semana le hacen ver el encuentro con ilusión, alegría y tranquilidad. Incluso señaló que sin son capaces de trasladar esa buena predisposición al partido les beneficiará en diversos aspectos.

Por último, le preguntaron sobre qué le parecería que el Tenerife subiera a Primera: “No habría mejor noticia para todos que ver un derbi en Primera. Sería buenos para las islas, para los tinerfeños y para todos”.