Previa Manchester City - Manchester United: preparados para ganar

Lejos queda para el Manchester City, o debería, el doloroso 3-0 encajado en Champions League ante el Liverpool. Las matemáticas no fallan. Si el cuadro de Pep Guardiola gana mañana los citizens son campeones de la Premier League. Merecidamente, además. Han dominado la liga inglesa con mano de hierro, han sido el equipo menos goleado y el más goleador y solo se han dejado en el camino 9 puntos de 93 posibles. Incluso, han disfrutado del ascenso de Kevin De Bruyne al olimpo del fútbol mundial. No cabe duda de que este equipo está preparado para ganar este partido y este ansiado trofeo. Así lo ha expresado Guardiola en la previa.

Cuando suene el pitido inicial, el City tendrá a su máximo, eterno rival enfrente. El enemigo en casa. Manchester United. La temporada de los red devils no ha sido la esperada ni para su afición ni para José Mourinho. Desahuciados en Europa y también en Premier League, lo único que le queda es el consuelo de la FA Cup, donde se medirá al Tottenham en semifinales. Ahora, su vecino le puede dar el toque de gracia al campeonato, y al United, en su propio feudo. Mal escenario.

No son solo tres puntos

Aunque según Mourinho el derbi "solo son tres puntos", lo cierto es que a nadie en el club le parece este un partido más. Tres puntos más. No. A buen seguro el Manchester United plantará cara y dirá no por aquí a los 11 elegidos mañana por Guardiola para ganar. Ya no solo para aguarle la fiesta al City sino también para afianzarse en una segunda plaza a la que también aspiran Liverpool y Tottenham. Quedan solo siete jornadas ligueras y si el campeonato se va a decidir más pronto que tarde, la pelea por el subcampeonato promete ser de alturas.

Para el trascendental choque es duda Sergio Agüero. El argentino ha estado en el dique seco un mes y puede perderse el partido más importante en lo que llevamos de temporada. Se decidirá en el último momento si es apto o no, sobre todo teniendo en el horizonte la vuelta de octavos de final en Champions League, una cima difícil de alcanzar con éxito dadas las circunstancias.

En el mano mano, el United se lleva la palma

La historia del Manchester United se impone al moderno proyecto del Manchester City. De las 175 veces en las que ambos se han visto las caras, los de rojo no han perdido en 134. Las 41 victorias de los citizens quedan lejos de las 72 de su rival, con 52 empates de por medio. En lo que respecta a los antecedentes del actual formato de la Premier League, el de mañana será el choque número 41. Será especial si el City consigue vencer como hiciera la última vez que se midió a Mourinho y compañía. Fue el pasado diciembre con resultado a favor de los de azul (2-1), goles de Silva y Otamendi.

Derbi de Mánchester de 2006 acabó en 3-1 para el City. Foto: Manchester City

Dirige la orquesta Martin Atkinson

El de West Yorshire arbitrará su quinto derbi de Mánchester, de los cuales el United solo ha perdido en uno. También será el quinto partido que dirige a los red devils en lo que va de campaña. En las bandas como asistentes figuran Lee Betts y Stephen Child y de cuarto árbitro actuará Craig Pawson.

Las posibles alineaciones

Habrá que ver si Pep Guardiola prefiere experimentar como hizo en Anfield o ir a lo seguro. El catalán sorprendió el miércoles alineando a Gündogan y sentando a Sterling, quizá, quién sabe, pensando en el partido de este fin de semana. Un posible error de cálculo que puede costarle caro al City en Europa. En defensa podrían aparecer John Stones o Fabian Delph, con Mendy todavía baja. Se esperan noticias de Agüero, mientras.

En el Manchester United el técnico portugués tiene a todos disponibles excepto a Romero y no se andará con rodeos. Presentará un once parecido al último. Solo hay dudas en los tres jugadores que juegan por detrás del delantero en el sistema de José Mourinho. Mata se hizo ante el Swansea con la titularidad en teoría garantizada para Lingard y Sánchez y si alguien tiene que ser sacrificado en beneficio de otro -Rashford o Martial presumiblemente-, el español tiene todas las papeletas.