Previa Roma - Fiorentina: ganar para olvidar la Champions

Vuelve la Serie A. Y esta jornada nos trae un apasionante Roma - Fiorentina con objetivos dispares. La Roma quiere consolidarse en los puestos Champions para la temporada que viene, y la Fiorentina quiere los tres puntos para luchar por un puesto en la próxima edición de la Europa League.

Los de Di Francesco llegan tocados anímicamente. Recordemos la derrota sufrida por 4-1 el pasado miércoles en la ida de los cuartos de final de la Champions League en el Camp Nou. Recuperar el ánimo de los jugadores es el principal escoyo del entrenador italiano para el partido de mañana.

La Fiorentina por su parte, viene de enlazar una racha victoriosa de cinco partidos seguidos ganando. Llegarían a esa cifra tras la victoria del pasado fin de semana ante el Udinese.

Olvidar la Champions y centrarse en la liga

Ese es el objetivo de Di Francesco para el partido de mañana. La derrota sufrida ante el Barcelona ha dejado tocados a sus jugadores. Merecieron más en el Camp Nou. No la victoria, pero tampoco una derrota tan abultada. Ahora mismo la Roma tiene casi imposible clasificarse para las semifinales de la Champions League.

Pero tiene que centrase en la liga. Está a tan solo un punto del Inter, y a tres de la Lazio, quinto clasificado que no entraría en puestos de Champions. Por todo esto, el partido de mañana coge tintes de partido vital. Una victoria les puede distanciar de sus perseguidores si éstos no consiguen los tres puntos. Vienen de ganar seis de los últimos ocho partidos de Serie A. Edin Dzeko, ha marcado cinco goles en los últimos cinco partidos. Cifras con las que debe continuar si quiere verse jugando la máxima competición europea la temporada que viene.

Dzeko anotó el único gol de la Roma en el Camp Nou / Foto: As Roma

El once titular de Di Francesco no será fácil de armar. Cengiz Under no está convocado por problemas físicos, al igual que Perotti. El que parece que sí será de la partida mañana, será el centrocampista belga Radja Nainggolan. El motor de esta Roma se perdió el partido de ida en el Camp Nou debido a molestias físicas. Todo parece indicar que en el lugar de Perotti entrará Defrel.

El entrenador italiano habló en rueda de prensa previa al encuentro sobre el checo Schick. "Tenemos que dejar de hablar tanto de él. Le estamos sometiendo a una presión que no le hace nada bien. No es fácil jugar para la Roma y lo sabemos. No tenemos prisa con la evolución de Patrick".

La Fiore intentará seguir con su racha de victorias

El equipo de Pioli está en su mejor momento de la temporada. Suma cinco victorias en sus últimos cinco encuentros, lo que le permite poder aspirar a un puesto de Europa League la próxima campaña. Veremos si son capaces de meterse en Europa en una temporada marcada por el fallecimiento de su capitán, Davide Astori.

La historia no acompaña a los 'viola'. Casi siempre sufren contra los 'giallorossi'. En el partido de ida jugado en Florencia, la victoria fue para los de Di Francesco por 2-4. Un resultado bastante abultado si vemos el partido en directo. Pero la pegada de los romanistas marcó el devenir del encuentro. Un dato que tampoco juega a favor de los de Pioli, es que esta campaña no han ganado a ninguno de los nueve primeros clasificados. Las estadísticas están para romperse, quien sabe.

La Fiore celebra un gol ante el Udinese / Foto: Fiorentina

Una victoria en el Olímpico mañana, unida a un empate o una derrota de Sampdoria y Atalanta, alzaría a la Fiore a puestos de Europa. Por ello, el partido de mañana es de vital importancia para las aspiraciones de una Fiore que llega en el mejor momento de la temporada al partido en la capital transalpina. Para ello, intentarán aprovechar el bajón anímico por el que atraviesan los hombres de Di Francesco.

Convocatorias y posibles alineaciones

AS Roma: Alisson Becker, Bogdan Lobont, Lukasz Skorupski, Luca Pellegrini, Juan Jesus, Aleksandar Kolarov, Elio Capradossi, Federico Fazio, Alessandro Florenzi, Bruno Peres, Jonathan Silva, Kostas Manolas, Radja Nainggolan, Kevin Strootman, Lorenzo Pellegrini, Daniele De Rossi, Maxime Gonalons, Gerson, Edin Dzeko, Patrik Schick, Gregoire Defrel, Stephan El Shaarawy

Fiorentina: Pioli todavía no ha dado la convocatoria antes de la publicación de esta previa.