Previa Brighton - Huddersfield: objetivo, alejarse los puestos de descenso

La jornada número 33 será de vital importancia tanto para el Brighton como para el Huddersfield. Ambos equipos están bastante cerca de los puestos de descenso, los locales a seis puntos y los visitantes a tres. Una victoria sería muy importante para los dos, el Brighton ya tendría pie y medio en la Premier League la próxima temporada y el Huddersfield se alejaría tres puntos de los puestos de descenso y cogería confianza de cara a estas últimas cinco jornadas que quedan donde se enfrentarán a equipos muy exigentes.

Los de Hughton llegan con tres derrotas consecutivas

La última vez que el Brighton sumó puntos fue el cuatro de marzo donde le ganó al Arsenal 2-1 en su estadio. Tras ese triunfo la mayoría de aficionados veíamos al Brighton prácticamente salvado, pero tres derrotas consecutivas han devuelto al los de Chris Hughton a los puestos peligrosos de la tabla, están con 34 puntos, seis más que el Southampton que marca el descenso. Los locales jugaron un buen partido la pasada jornada ante el Leicester pero se toparon con un inmenso Schmeichel y acabaron perdiendo 0-2, un resultado totalmente inmerecido. El Brighton ha tenido problemas de cara a gol en este último mes ya que no ha marcado en los tres últimos partidos que han disputado, incluso fallaron un penalti en la jornada pasada ante el Leicester con el marcador de empate a cero. Chris Hughton tendrá que lidiar con las bajas de Knockaert por sanción y de Sidwell y Brown por lesión. El factor campo hace a los locales muy favoritos para llevarse la victoria y casi asegurar la permanencia un año más en la Premier League.

El Huddersfield buscará volver a ganar mes y medio después

Tras vencer a domicilio por 1-2 al West Brom en The Hawthorns el pasado 24 de febrero, los de Wagner no han vuelto a sumar de a tres. En los últimos cuatro partidos tan solo han sido capaces de sumar un punto, lo hicieron en casa y ante el Swansea al empatar a cero. Ahora mismo el Huddersfield tiene 31 puntos y está a tan solo tres puntos de los puestos de descenso, esta situación preocupa a los aficionados ya que los últimos tres encuentros que disputarán son realmente exigentes. Este duelo directo por la permanencia es mucho más importante de lo que parece para los de Wagner y no perder sería muy importante para ellos, aunque todas las casas de apuestas indique como muy favorito al cuadro local. Los visitantes tendrán tres bajas en este partido, Kachunga (que ya no volverá a jugar más en lo que queda de temporada), Danny Williams y Hefele.

Historial, "en Championship"

Ambos equipos ascendieron la pasada temporada a la Premier League tras varios años en la división de plata de Inglaterra. Ambos equipos nunca habían jugado entre ellos en la primera división del fútbol inglés. El único antecedente en la Premier es el partido de la primera vuelta donde el Huddersfield ganó por 2-0. Los enfrentamientos en la Championship en cambio, dejan mejor parados al Brighton que llevaba seis años sin perder con el Huddersfield hasta este 2017. Concretamente esa victoria fue en el campo de Brighton en 2011, donde se impusieron por 2-3. El último enfrentamiento entre estos dos equipos en este estadio fue el 13 de septiembre de 2016 donde el jugador que está sancionado para este partido Anthony Knockaert marcó el gol de la victoria de los de Hughton.

Árbitro

El árbitro del encuentro será Anthony Taylor. Le acompañarán Adam Nunn y Peter Kirkup de asistentes y el cuarto árbitro será Lee Probert.

Posibles alineaciones