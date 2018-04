José Mourinho: "Normalmente estaríamos en la lucha por el título"

Google Plus

La proximidad de un nuevo derby de Manchester no preocupa demasiado a un José Mourinho que, internamente, sabe que no ha sido una de las mejores temporadas en su carrera, tomando en cuenta la calidad de jugadores que posee en la plantilla y las aspiraciones que tenían a principio de año.

Pero todo puede ser incluso peor este sábado, tomando en cuenta que, si Manchester City triunfa en el derby, se coronaría campeón de la Premier League, justamente ante su máximo rival. Sin embargo, Mourinho se mostró completamente tranquilo al respecto, asegurando que “al final, los puntos son lo más importante. Al final, siempre es un partido de tres puntos y no un partido de siete, ocho o nueve puntos, pero sí hay una pequeña diferencia emocional en relación a otros partidos. Pero en mi caso, siempre trato de jugar cada partido con la misma mentalidad y responsabilidad.”

El entrenador portugués fue consultado sobre el fallecimiento de Ray Wilkins, sobre lo que expresó que “obviamente fueron tristes noticias. Tuve algún contacto con Ray debido a su conexión con Chelsea y lo encontré algunas veces. Siempre he tenido una relación positiva con él, así que obviamente me siento triste. Durante este difícil proceso, tuve contacto con su familia a través de su hijo, así que sé exactamente cómo se sienten sobre su padre y obviamente lo lamento”.

“Probablemente por mi edad y mi generación, conocí al Ray jugador y obviamente luego fue entrenador y un hombre del fútbol. Fue un jugador brillante en una gran generación de muy buenos futbolistas ingleses, además fue hombre del Chelsea por muchos años, conectado con el cuerpo técnico. También fue oponente, ya que, si mal no recuerdo, la última vez que dirigió fue con Aston Villa, si no me equivoco”, concluyó Mourinho.

Específicamente sobre el encuentro ante Manchester City y la preparación que tuvo el equipo, Mourinho estableció que “ha sido una buena semana. Diría una semana normal, no hubo partido entresemana ni Champions League para nosotros, así que tuvimos más tiempo para entrenar”.

Por último, el ex Chelsea explicó que, pese a poder finalizar la temporada sin levantar ningún trofeo, no hay que restarle mérito a su equipo: “Obviamente miras los números que tenemos y es fácil ir a los libros y entender que, con esa cantidad, normalmente estaríamos en la lucha por el título, pero no lo estamos porque City tiene un muy buen número de puntos que hace muy difícil para el segundo luchar por el título”.