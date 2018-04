El Málaga CF pone rumbo a Segunda División

Google Plus

Estaba escrito. No hay más, era un duelo decisivo y a ambos equipos solo les valía la victoria para seguir luchando por el sueño de la permanencia. El equipo malaguista perdió ante un equipo que logró ganar quince jornadas después, con Lucas Pérez que marcó una vuelta después y con Adrián que marcó un doblete siete años después. El Málaga logró renacer al Deportivo, y demostró porque es el colista de la clasificación. Con ello, solo queda certificar en que jornada liguera se va a producir el descenso matemático a Segunda División.

Los malaguista se las prometían muy felices tras su victoria en la pasada jornada ante el Villarreal, ya que con ello volvían a creer en opciones de salvación y era clave lograr la victoria en la jornada de hoy. José González dispuso en el once inicial con el mismo equipo que derrotó al Villarreal para poder continuar con la buena sintonía de resultados. La participación de Rolan, que podía ser dudosa por el supuesto acuerdo del jugador para formar parte la próxima temporada del equipo coruñés, quedó finalmente confirmada tras la charla durante la semana del mister con él y observar el compromiso del jugador con su actual equipo. De hecho, fue de los más destacados del partido por parte del equipo visitante. Por otra parte el equipo local, que venía de perder la pasada jornada en el Wanda Metropolitano por 1-0, sabía que debía ganar este partido para tener opciones de salvación y contó con Adrián y Lucas Pérez en ataque para lograr la victoria.

Dominio del equipo visitante

La primera parte comenzó con un acercamiento del equipo visitante a la portería de Rubén en el minuto 2 con un tiro de Rolan tras rechace que atajó el cancerbero local. Sin embargo, en el minuto 6, el equipo local una gran oportunidadcon Lucas Pérez ganándole la posición a Luis Hernández y el defensa malaguista comete penalti sobre el jugador local. El delantero en el lanzamiento engañó a Roberto y colocaba el 1-0 en el marcador a favor de los locales. El delantero no marcaba desde la primera vuelta.... precisamente en el partido de ida jugado en La Rosaleda. Minutos más tarde el equipo local intentaba a la contra poder ampliar su ventaja, pero el equipo malaguista se plantaba bien sobre el terreno de juego. Incluso, el partido se igualó en su disputa y desde el minuto 30 empezó el equipo visitante a ser dominador del mismo. Fruto de ello, en el minuto 41, tras el lanzamiento de un saque de esquina el defensa Ignasi Miquel peinó el balón para que Rolan rematara en el segundo palo pero sin embargo el jugador local Guillerme se anticipó para introducir el esférico en su propia portería. Era el 1-1, y el partido llegaría así al descanso para jugarse el todo por el todo en la reanudación del mismo.

Ímpetu del equipo local

En la segunda parte salió el equipo local con la lección aprendida y en el minuto 46 tras un saque de falta y el balón llegó a Raúl Albentosa que tras cabezazo asistió a Lucas Pérez que realizó un fuerte disparo que encontró la oposición del portero Roberto en una grandiosa parada a una mano, evitando que nuevamente el equipo local se adelantara en el marcador.

El equipo coruñés encerraba al Málaga y en el minuto 66 Guilherme realizó un fuerte disparo desde fuera del área y el balón se estrello en el palo derecho de la portería visitante. Tanta insistencia tuvo sus frutos yen el minuto 70 Adrián, tras centro perfecto por la banda izquierda, golpeaba fuerte sin oposición y el balón entró por el palo derecho de Roberto. El marcador se ponía 2-1 tras un grave error de la defensa visitante (una más en la temporada) tras no cubrir nadie la marca de Adrián y nuevamente el equipo malaguista estaba por detrás en el marcador. Los malaguistas acusaban el cansancio físico, y se veía superado por el equipo local. Sin embargo, tres minutos después y tras error de Mosquera en banda derecha el balón fue a Samu García que tras centro en el primer palo remató Rolan al palo largo de Rubén para poner el 2-2 en el marcador. Se volvía loco el partido y ambos equipos se iban a jugar en los últimos 15 minutos la victoria. Y la tuvo el Málaga en el minuto 82, donde Rosales por la banda derecha realizó un centro cuyo remate realizado por En-Nesyri, tras anticiparse a Juanfran, se estrelló en el larguero cuando Rubén estaba totalmente batido. Fue la gran ocasión de ponerse por delante en el marcador,pero esta temporada la suerte esquiva a los malaguista. Cuando las ocasiones no se aprovechan se suele pagar..... En el minuto 86 el jugador local Borja Valle recibió un balón por banda derecha y asistió a Adrián quien, de nuevo totalmente libre de marca, remató a placer haciendo inútil el intento de Roberto por atajar el balón y ponía el 3-2.

Era el delirio y la explosión de júbilo en la grada. Por tercera vez el equipo local se volvía a poner por delante, sería definitivo. No obstante, en el minuto 88 se iba a producir una jugada de peligro de los visitantes con un saque de falta al corazón del área y Borja Bastón, incomprensiblemente, no llegó a conectar de cabeza para volver a poner el empate en el marcador. Estaba libre, sin oposición, en un fallo de marcaje defensivo de los locales, pero no lo aprovechó el delantero.

El partido finalizaba para alegrías de uno y tristeza de otros. Los últimos minutos fueron una locura y finalmente el equipo que aprovechó los errores del contrario se llevó los tres puntos. Adrián, ex-malaguista y descartado por Al Thani esta temporada para formar parte de la plantilla, le dio vida al equipo local y tumbó a los visitantes gracias a los dos goles anotados.

Al Málaga solo le queda acabar dignamente la temporada, el descenso ya es un hecho y el sufrimiento de la afición local durante la temporada ha sido patente durante toda la Liga. Cuando un equipo comete tantos errores defensivos las opciones de victoria son mínimas, y dejar a un delantero como Adrián rematar sin oposición en ambos goles se paga. Se volvieron a repetir acciones del pasado que han condenado al equipo desgraciadamente a verse abocado a la Segunda División. No hay más.