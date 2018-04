Previa Real Jaén- Villacarrillo: nueva final en La Victoria

Google Plus

Este domingo se juega una nueva final en la lucha por el playoff de ascenso a Segunda B. El equipo entrenado por García Tébar recibe a un rival que en teoría debe ser asequible, pero que en la práctica está demostrando un buen juego, eso sí, lastrado por la mala fortuna que persigue al equipo villacarrillense toda esta temporada.

En el seno de la plantilla blanca están concienciados y no cabe relajación alguna, ya que saben que el Villacarrillo saldrá extramotivado en el estadio blanco, y más aún teniendo en cuenta que sólo les vale la victoria si quieren seguir teniendo opciones de salvación, eso sí, estas seguirían siendo muy remotas incluso consiguiendo los tres puntos este domingo.

Para el equipo jienense esta ha sido una semana intensa, ya que este será el tercer partido que jueguen en apenas ocho días. Los jugadores blancos pueden notar esta carga de partidos, y por ello es posible que el entrenador albaceteño dé minutos a los menos habituales. Por otro lado, sigue habiendo algunas bajas sensibles, como la ya conocida de Cervera, que a día de hoy aún no ha sido operado de su rotura de menisco, aunque se espera que pase por quirófano esta próxima semana. A esta baja sumamos casi con total seguridad la del lateral Manu Martínez, que aún no está recuperado. No todo son malas noticias en cuanto a lesiones, ya que para este encuentro el entrenador podrá contar con el central Ismael Heredia si así lo considera oportuno.

El rival

El conjunto celeste llega a este partido en una situación más que complicada, ya que actualmente ocupa la penúltima plaza con tan sólo 21 puntos, a diez de la salvación, que la marca el Atarfe.

El Villacarrillo es uno de los conjuntos que menos goles realiza (34), y por contra es de los más goleados del grupo (ha encajado 60 tantos). A ello hay que sumar la mala suerte que está teniendo el equipo este año, ya que ha visto como se le escapaban bastantes puntos en los últimos instantes de los partidos. Otro detalle no menos importante es que pese a su clasificación, el equipo en el mercado de invierno se reforzó bien dentro de sus posibilidades económicas, pero el lastre de puntos perdidos era ya demasiado grande. El equipo en estos últimos encuentros viene dando una imagen bastante buena, a la que no le acompaña el factor suerte.

En sus filas se puede destacar al ex del Real Jaén Samu Urbano, quien recaló en el Villacarrillo tras su paso por el CD Navas y Real Jaén. En la línea defensiva destaca el central Niza, y en la delantera el también ex lagarto Toni.

Partido de la primera vuelta

En la primera vuelta ya se pudo ver que el Villacarrillo fue un rival bastante correoso, que pudo incluso llevarse la victoria ante el conjunto blanco. En aquel encuentro en el Estadio de las Villas el Villacarrillo llevó el peso del partido en muchas fases del partido, ante un Real Jaén que por entonces aún no terminaba de arrancar.

Posibles onces

En el Real Jaén, García Tébar podrá contar casi con la totalidad de jugadores, a excepción de los ya mencionados Cervera y Manu Martínez. Eso sí, podrían jugar algunos jugadores menos habituales, como el extremo Álvaro Torralbo o Manolillo.

En el conjunto rival el entrenador no tendrá bajas sensibles y podrá alinear a los más habituales, para un partido en el que como ha dicho el propio entrenador va a convocar a la totalidad de la plantilla, dado el escenario en el que se va a jugar este encuentro.

Real Jaén: Arellano, Higinio, Fragoso, Ramón, Juanlu, Juan Carlos, Ezequiel, Pico, Torralbo, Migue Montes, Beda.

Villacarrillo: Samu, Abraham, Niza, Melissa, Sergio, Favio, Juan Ángel, Fran, Sabaca, Montero, Toni.