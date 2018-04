André The Giant Memorial Battle Royal: Una nueva oportunidad

Google Plus

La batalla real en honor a André The Giant era una incógnita para el roster de WWE, hasta que hace un par de semanas The Revival (Scott Dawson & Dash Wilder) confirmaran el combate para el evento más grande de World Wrestling Entretaiment, WrestleMania 34, alegando que si Braun Strowman se interponía en su división, ellos se entrometerían en la del gigante de WWE, siendo la primera pareja en ganar el combate en memoria de André The Giant.

La batalla de Andre The Giant es un clásico de los últimos años del evento WrestleMania, la primera batalla se llevo a cabo en Nueva Orleans en 2014, precisamente donde se celebra el evento este año.

En este combate se han forjado grandes luchadores actuales de WWE, Cesaro ganó la primera batalla, el Big Show se hizo con la segunda y Baron Corbin con la tercera, estas tres superestrellas han brillado desde entonces en WWE, aunque el actual campeón, Mojo Rawley ha pasado su año un poco más discreto.

Además esta batalla es una segunda oportunidad para luchadores que abandonaron WWE, por ejemplo durante estos cinco años se ha podido ver la vuelta de Tatanka, Diamond Dallas Page, Carlito entre otros. Además, también le dio la oportunidad a Shaquille O'Neal de participar en un combate de la empresa.

En esta batalla de 2018 será la primera vez que dos ganadores se verán las caras dentro del ring ya que al menos Baron Corbin (ganador en 2016) y Mojo Rawley (ganador en 2017) están confirmados para el evento.

Además Fandango, Heath Slater y Goldust son la únicas superestrellas que han participado en los cinco combates conmemorativos de Andre en WrestleMania, ya que esta confirmada para el evento, podría ser igualada por Big Show, Mark Henry si finalmente estos tres luchadores participan en la batalla.

Los demás participantes confirmados son Dash Wilder, Scott Dawson, Tye Dillinger, "Woken" Matt Hardy, Tyler Breeze, Dolph Ziggler, Rhyno, Zack Ryder, Primo Colon, Kane, Shelton Benjamin, Chad Gable, Jason Jordan, Curt Hawkins, Aiden English, Apollo Crews y Titus O'Neil, además durante el evento se anunciarán más luchadores.