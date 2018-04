Carlos Carvalhal "completamente relajado" sobre su futuro en Swansea

El entrenador de Swansea, Carlos Carvalhal, dice que está "completamente relajado" sobre lo que depara el futuro para él. El manager portugués de los cisnes es reacio al hablar sobre la vida más allá de la supervivencia de la Premier League, que según dice es su único objetivo.

Se ha informado que Carvalhal, quien aceptó un acuerdo a corto plazo cuando reemplazó a Paul Clement a principios de esta temporada, ha tenido conversaciones informales sobre la prolongación de su estadía en el Liberty Stadium. Swansea City se encuentra actualmente tres puntos por encima de la zona de descenso, y ha subido al puesto 15 bajo la dirección de Carvalhal.

"Responderé todo el tiempo de la misma manera. No quiero que nadie pierda el enfoque", dijo Carvalhal, previo al partido de este sábado ante el colista de la Premier League, West Bromwich Albion.

"¿Qué son las conversaciones informales? Hablo con el presidente cada semana, tenemos una buena relación, hablamos a menudo sobre el pasado, presente y futuro. Estas son cosas normales sobre el equipo, cómo estamos progresando. Son conversaciones normales. Pero no podemos hablar sobre el futuro cuando intentamos salvar al equipo. Hay muchas cosas sobre la mesa si te quedas o no. Nuestro objetivo es mantenernos. Después de lograr eso, hablaremos, no hay problema", aseguró el director técnico de 52 años.

"Estoy feliz aquí, lo he dicho todo el tiempo. No hay problema. Me gustan los jugadores, el presidente, los dueños del club, los fanáticos. Me gustan los fanáticos, creo que también me quieren, así que no hay problema", continuó el nacido en Braga.

Carvalhal dijo que el centrocampista Sam Clucas estará en condiciones de enfrentar a West Brom luego de recuperarse de una lesión en la rodilla que lo obligó a marcharse durante la derrota por 2-0 del sábado pasado contra el Manchester United. "Estaba muy preocupado por la lesión (de Clucas) porque era un ligamento externo y fue doloroso", agregó Carvalhal. "Pero al día siguiente, cuando volvimos a entrenar, él estaba mucho mejor, con poco dolor. Estamos muy contentos con él".