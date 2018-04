Alexandre Lacazzette: “Puedo jugar junto con Pierre Aubameyang”

Google Plus

Arsenal goleó 4-1 a CKSA de Moscú en el Emirates Stadium, Alexandre Lacazette y Aaron Ramsey fueron los artífices del categórico triunfo del gigante inglés en el marco de los cuartos de final de la UEFA Europa League y se volverán a enfrentar este jueves en territorio ruso. El talentoso delantero francés se siente cómodo jugando con su compañero gabonés y asegura que ambos son una dupla que se entiende a la perfección y fue directo sobre las sensaciones que le dejó los últimos dos partidos: “Pierre es un jugador muy diferente, tiene mucho talento y sabe aprovechar los espacios. El domingo ambos demostramos que podemos jugar juntos. Él es un profesional de primer nivel y me cedió el balón para anotar uno de los goles ante Stoke City. Para el equipo es crucial que los delanteros estén en forma y me siento muy feliz. La lesión quedó en el pasado, estoy en mi mejor momento. Tengo gratos recuerdos de mi etapa en el OIympique de Lyon, me siento pleno y muy motivado ahora”.

Los Gunners marchan sextos en la Premier League con 51 puntos tras 32 jornadas disputadas y su partido pendiente ante Leicester City se jugará el miércoles 9 de mayo. Arsenal temporalmente lucha por clasificar a la próxima UEFA Europa League, aunque tiene intactas sus opciones para acceder a la máxima justa europea si se consagra campeón en la actual edición. Tendrá un durísimo escollo este domingo, se medirá al Southampton. Los Saints están urgidos de resultados positivos en la ardua carrera por la permanencia. Alexandre Lacazzette también se mostró muy contento tras los elogios que recibió de Thierry Henry: “Para mí es un gran honor haber sido reconocido por un grande de la historia del fútbol mundial, aunque tuve algunas dificultades en mi primera temporada en Inglaterra él siempre me respaldó y estoy eternamente agradecido. La Premier League es más exigente que el fútbol francés”.