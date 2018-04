El Almería deja al Cádiz sin liderato

Google Plus

No era el objetivo, pero el Almería ha conseguido un valioso punto este viernes en el Carranza, que corta la hemorragia de puntos que los rojiblancos han tenido las últimas cuatro jornadas. Los de Lucas Alcaraz volvieron a mostrar solidez defensiva ante un Cádiz que de haber ganado se habría situado como líder provisional de LaLiga 1|2|3. Los de Álvaro Cervera tuvieron el dominio del juego, aunque este no se tradujo en ocasiones claras de gol para los cadistas. Ya es la tercera jornada seguida en la que el Cádiz no pasa del empate. René Román desbarató las escasas ocasiones del Submarino Amarillo y volvió a mantener la portería a cero siete jornadas después, desde la victoria en Sevilla por 0-3 frente al filial sevillista.

Un partido que suponía un verdadero reto para Lucas, que ha visto como su plantilla se ve menguada por numerosas lesiones. Pese a haber recuperado al Tino Costa, después de cuatro meses sin jugar, la enfermería rojiblanca se encuentra abarrotada de jugadores importantes como Sulayman, Joaquín, Owona o Fran Fernández, que se perderá el resto de la temporada. Además, Pozo vio el partido desde la grada después de haber recibido la quinta amonestación frente al Sporting. La ausencia del futbolista malagueño fue clave y se notó en la falta conexión entre los jugadores de ataque. Alcaraz sorprendió con la dupla de ataque con una pareja inédita esta temporada. Julián Muñoz y Hicham no consiguieron asociarse en ataque, y ninguno estuvo acertado en los últimos metros.

El encuentro estuvo muy trabado en una primera mitad en la que apenas hubo ocasiones de gol. La primera ocasión llegaría de un disparo lejano de Álex Fernández que se marchó cerca del palo de la portería almeriense. La primera de los almerienses llegaría también desde fuera del área, pero el chut de Gaspar Panadero lo repelió Cifuentes para desbaratar la única ocasión visitante de la primera parte. Un primer tiempo que acabaría con gafas en el marcador y que parecía abonar el resultado al empate. El respetable del Carranza mostró su desacuerdo por una entrada de Nano a destiempo que rozó el color naranja. El lateral, que estaba pasado de revoluciones, fue el más incisivo de los almerienses en la primera parte, pero se vio poco acompañado en ataque.

La segunda mitad empezó con más iniciativa ofensiva del conjunto local. El Cádiz lo intentó en los primeros minutos a través de David Barral. El utrerano remató dentro del área, pero su disparo se marchó desviado por poco. Poco después, el ex del Granada calcó la jugada para encontrarse esta vez con una manopla de René, aunque el colegiado se equivocó al señalar saque de puerta. El punta andaluz fue el más peligroso del encuentro y dispuso de la mejor ocasión para adelantar a los suyos. Pero René volvió a interponerse en su camino para desviar su disparo a bocajarro con una parada de puro reflejo. A diez minutos del final el meta cadista detuvo un cabezazo de Servando que se colaba por el palo izquierdo del meta gaditano, que realizó un partido espectacular en su tierra.

Tras este empate el Almería se aleja a cinco puntos de los puestos de descenso a expensas de que se juegue el resto de la jornada. Los de Lucas Alcaraz consiguen su primer punto en cinco jornadas y se enfrentaran al Albacete en el Estadio de los Juegos Mediterráneos para retomar la senda de la victoria. El Cádiz, por su parte, se aleja del objetivo del ascenso directo tras sumar su tercer empate consecutivo. Los de Cervera se quedan a un punto del Huesca, el Rayo Vallecano y el Sporting de Gijón.