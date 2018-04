John Cena vs Undertaker: casi un hecho

Google Plus

"¿No hay relámpagos? ¿Ni campanas terroríficas? ¡¿No hay Undertaker?!" Gritaba con furia John Cena tras el combate contra Kane hace dos semanas en Raw, episodio en el que esperaba que El Enterrador apareciera para aceptar su desafío en el escenario más grande de todos: Wrestlemania 34.

Cena dio inicio a una rivalidad no concretada contra una de las máximas figuras de la WWE: The Undertaker. Tras no poder hacerse con una oportunidad por el Campeonato Universal en Elimination Chamber ni pudiendo ganar a otras cinco superestrellas en Fastlane por el Campeonato de WWE, Cena se vio forzado a jugar su última carta y esta era invocar al Hombre Muerto.

Desde que el líder de la Cenation hizo el anuncio oficial, ha estado en una serie de promocionales a solas, en las que únicamente apareció Kane, el "hermano" de Undertaker para poner a Cena en su lugar y pidiéndole que deje a Taker descansar en paz. La molestia de Cena llegó al punto de llamar "cobarde" y "débil" a su ausente rival, quien según el 16 veces campeón mundial, es el único factor que impide que el combate se lleve a cabo.

Los escenarios en los que se celebraron las últimas dos ediciones de Raw se llenaron totalmente gracias a una posible aparición de Undertaker y todos los presentes clamaban su nombre con Cena incluido, pero este nunca apareció a pesar de que todo apuntaba a que estaría presente en el último episodio antes de Wrestlemania.

Programa de Wrestlemania. | Foto: Twitter

El día viernes antes de la celebración del magno evento, empezó a circular el programa del evento en el que se encuentran tanto Cena y Undertaker con un "¿Aceptará Undertaker el reto de Cena?" y aunque entre paréntesis se menciona que se desconoce que la lucha ocurrirá, parece casi oficial una aparición del Enterrador en el mismo escenario donde acabó su mítica racha. Según algunos reportes, la lucha sí se llevará a cabo y no constaría únicamente de un careo, sino de la lucha en sí.

Tras varios meses de expectativa sobre un último combate de Taker tras la derrota el año pasado contra Roman Reigns, el silencio se mantuvo y puede que el secreto se guarde hasta el último momento y es que la WWE no ha necesitado de Undertaker para vender el evento, pues la venta de entradas marchaba bien y mejoró exponencialmente tras la confirmación del regreso de Daniel Bryan al cuadrilátero.

En cuestión de horas se sabrá si Undertaker aparecerá para cerrar su carrera contra otro de los luchadores emblemáticos de la empresa. Entre todos los rumores, se espera que The Phenom aparezca en el Superdome como su antiguo personaje motorista American Badass, tras haber concluido su ciclo como enterrador tras perder el año pasado contra Reigns y dejar su gabardina en el ring.

Gabardina de Undertaker tras perder en Wrestlemania 33. | Foto: WWE

Mientras tanto, John Cena mantiene su plan de asistir al evento como un aficionado más, algo que ya había avisado que haría en caso que su rival no hiciera acto de presencia. ¿Responderá Taker al reto de Cena y dará su última lucha de ensueño? Toda la acción de Wrestlemania la puedes seguir en Vavel.