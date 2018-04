Everton vs Liverpool en vivo y en directo en Premier League 2018

¡Buenos días a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido que enfrenta a Everton vs Liverpool en vivo. Este partido correspondiente a la 33º jornada de la Premier League tendrá lugar en Goodison Park a partir de las 13:30 horas.

El último partido entre Everton vs Liverpool en vivo se saldó con victoria para el Liverpool por 2-1 que le valió el pase a los de Klopp para los dieciseisavos de final de la FA Cup. En ese partido, los goleadores por parte del Liverpool fueron Milner y van Dijk. Por su parte, el gol del Everton lo metió Sigurdsson.

Foto: Premier League

El árbitro elegido para arbitrar el partido Everton vs Liverpool en vivo es Michael Oliver, colegiado de 33 años que lleva arbitrando en la Premier League desde 2010 y es árbitro internacional desde 2012.

Foto: Premier League

El partido entre Everton vs Liverpool en vivo se disputará en Goodison Park, estadio con una capacidad de 40.000 espectadores.

Las bajas del Liverpool para el partido Everton vs Liverpool en vivo son las de Brewster, Lallana, Matip y Woodburn. A estas bajas se le podrían sumar las de Emre Can, Joe Gomez, Klavan y Salah que son duda para el derbi.

Las bajas del Everton para el partido Everton vs Liverpool en vivo son las de Holgate, Mangala, McCarthy, Sigurdsson y Stekelenburg. A estas bajas se le podría sumar la de Gueye, que de momento es duda para el derbi.

Foto: Premier League

Atentos en el partido entre Everton vs Liverpool en vivo a: Roberto Firmino. El jugador brasileño colaboró en la goleada del Liverpool frente al Manchester City dando la asistencia del primer gol del partido marcado por Salah. Sin embargo, Firmino lleva dos partidos consecutivos sin lograr marcar, convirtiéndose así en el único jugador del tridente del Liverpool en no marcar gol. Ahora tiene una nueva oportunidad frente al Everton, equipo al que no ha logrado marcarle todavía desde que fichó por el Liverpool y con la ausencia de Salah la necesidad de que Firmino logre ver portería es mayor. Veremos si el brasileño es capaz de terminar con estas dos malas rachas.

Foto: Premier League

Atentos en el partido entre Everton vs Liverpool en vivo a: Cenk Tosun. El jugador turco será la gran amenaza del Liverpool, ya que es el que en mejor forma está de este equipo posiblemente. Después de que el Manchester City acabara con su racha goleadora de tres partidos consecutivos marcando, Tosun buscará reanudar su racha de nuevo ante un Liverpool en plena forma que como ha demostrado a lo largo de la temporada, ha mejorado mucho en defensa. Que el Tosun se clave, es uno de los alicientes más importantes para este Everton para lograr de nuevo una victoria sobre el Liverpool.

Un partido que se podría destacar entre Everton y Liverpool es la última vez que el Everton logró vencer al Liverpool. Ese partido fue en Goodison Park y el Everton se impuso por 2-0 como he nombrado anteriormente en el año 2010. Los goleadores de aquel partido fueron Cahill y Arteta.

Everton y Liverpool se han enfrentado en innumerables ocasiones. En las últimas 20 ocasiones, el Liverpool ha sido el equipo que más victorias ha cosechado 10 victorias por las 2 que solamente ha conseguido el Everton. Los 8 partidos restantes se saldaron con empate.

Foto: Premier League

Este equipo es el rival de su misma ciudad el Liverpool. El equipo de Klopp llega a este partido tras proporcionar un serio correctivo al Manchester City en el partido de ida de la Champions League en Anfield. El Manchester City que no ha perdido apenas partidos esta temporada, no pudo hacer nada ante el vendaval ofensivo del Liverpool que cuando llega no suele perdonar. Por su parte, en la pasada jornada de la Premier League logró remontar el gol inicial del Crystal Palace, gracias a los tantos de Mané y Salah lo que muestra la gran competitividad de este equipo esta temporada. Ahora le toca visitar a su vecino el Everton, al que solo ha logrado vencerle en su estadio una vez en los últimos 7 años. Eso si, no pierde contra él como he dicho anteriormente desde 2010 por lo que todo puede pasar en este partido.

Foto: Premier League

El Everton llega a este partido tras perder en Goodison Park por 1-3 frente al Manchester City. El equipo de Allardyce no pudo hacer nada contra un Manchester City que tuvo el control del balón todo el partido y en el que el Everton solo fue capaz de aprovechar una ocasión en la que Bolasie logró batir a Ederson. Ahora, le toca recibir a un equipo que posiblemente sea el equipo que está en mejor forma de la Premier League y al que no logra vencer desde 2010.