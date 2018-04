Luis César Sampedro: "Vuelvo a un sitio donde viví un buen momento y siempre es bonito"

El Real Valladolid sigue preparando el encuentro ante el Nástic de Tarragona, y tras la sesión del jueves, que fue dentro del Estadio José Zorrilla, este viernes han vuelto a entrenar en los anexos. Una sesión marcada por las ausencias de Antonio Cotán y Deivid Rodríguez, ambos lesionados y descartados para el encuentro. Tras la sesión, Luis César Sampedro habló en rueda de prensa.

La primera pregunta fue relativa a cómo va a reestructurar la defensa tras la expulsión de Kiko Olivas. "Hay varias posibilidades. Me decidiré. Tengo clara una cosa y tengo otras. Tengo que decidirme. Qué voy hacer con esa posición, con la ausencia de Kiko y otra posición más. Mañana y pasado me decidiré y se lo comentaré a los jugadores".

Lukas Rotpuller entrará en la convocatoria en palabras de Luis César Sampedro: "Le veo adaptándose. La verdad es que es una posición delicada. Un defensa es siempre más delicado que otra posición. ¿Por qué? Porque los defensas tienen que jugar los 90 minutos. Si eres de otra posición puedes jugar 70, 60 y entonces me tengo que decidir si es titular o no. Al final son 90 minutos".

Sobre si Nacho podría entrar en el once titular, Luis César comenta: "Esa es la otra duda que tengo también. Si Nacho o Borja. Depende de lo que haga con Moyano. Lo que haga con Moyano dependerá lo que pase en esa posición. Están los dos parecidos. Con posibilidades".

Mata lleva cuatro amarillas y está en peligro de suspensión y que si hay que dosificar. "Sí, lo tengo pensado. Al final me preocupan los jugadores que tienen cuatro tarjetas amarillas. Me preocupa Calero también y me preocupa Borja, que tienen cuatro y me preocupa Mata, pero inevitablemente va a caer Mata. Lo único que trataremos es que tarde lo máximo posible. Es un delantero. Tampoco un defensa. Es más fácil que caiga un defensa que un delantero. Ya hemos hablado con él".

Luis César vuelve a Tarragona. "Vuelvo a un sitio donde viví un buen momento y siempre es bonito. Los recuerdos son recordados siempre".

Sobre el rival, el Nástic de Tarragona, le preguntaron sobre la tendencia a ganar pocos partidos en casa. "Los resultados del pasado marcan que la tendencia en casa no ha sido buena. Al final los resultados del pasado tienen el valor que tienen. Igual que los nuestros. Nosotros hemos tenido resultados en el pasado que no han sido agradables y ahora marca lo reciente. Viene de meterle tres al Lugo. Ningún equipo le ha ganado 3-0 al Lugo y han sido ellos. Tienen buenos futbolistas, de mucho nombre y vienen de una buena victoria como es ante el Lugo".

"Estamos comenzando la recta final del campeonato, la esperada, la que sabía que iba a ocurrir cuando llegué aquí. Yo sabía que iban a ocurrir estos momentos importantes para todos los equipos para estar ahí y hay que vivirlos. Hay que ganar estos partidos importantes en fechas importantes. Hay que llegar bien a Semana Santa y ahí acelerar y ganar partidos", termina Luis César.

El equipo lleva varios partidos que está empatando fuera y ganando en casa. "Yo sé que para ascender hay que ganar partidos fuera. Lo sabemos todos. Cada vez estamos más cerca".

El próximo entrenamiento se celebrará este sábado a puerta cerrada a partir de las 10:00 horas en el Estadio José Zorrilla. Posteriormente, el míster comunicará la lista de convocados y la expedición blanquivioleta se desplazará a Tarragona en tren.