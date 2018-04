José González: "Mis futbolistas han sido muy valientes"

Google Plus

Tras el partido entre Deportivo de La Coruña y Málaga, en el que los gallegos consiguieron llevarse la victoria con un 3-2 que deja al Málaga colista y prácticamente sin opciones de salvación, le tocó el turno a los entrenadores en rueda de prensa.

En el caso de José González, entró en rueda de prensa con el semblante serio. Y es normal, su equipo consiguió empatar el partido en dos ocasiones, pero al final se le acabó escapando el partido.

En la primera pregunta a José González le preguntan por la valentía del equipo. José responde de forma directa diciendo: "Estás tremendamente equivocado. El equipo ha perdido por exceso de valentía. Hemos perdido en un contragolpe, estabamos atacando. Hemos tenido muchas ocasiones, un palo incluso. Estoy orgulloso de mis jugadores, porque han tenido valentía." Posteriormente José seguía calificando correctamente a sus jugadores, afirmando que "no se les puede achacar nada, han jugado muy bien al fútbol, por momentos el rival estuvo desbordado." Hablando sobre el segundo tiempo, José González si que admite que: "El equipo ha estado más espeso" y despúes ha vuelto a mencionar los contragolpes del Deportivo, y reitera que "el Málaga ha estado bien. Si estuviéramos en mitad de la tabla los contragolpes se lo llevan ellos.", comentó.

Siguiendo con la rueda de prensa, José González reafirma que "el equipo ha ido a ganar." También le preguntan por el penalti con el que el Depor se ha puesto por delante. José González cree que "ha sido un penalti algo dudoso, o eso me han dicho." Posteriormente, en cuanto a las sensaciones del partido, José González expresa que "nos merecimos más. Cualquiera sabe que el Málaga no es un colista al uso."

Después le han preguntado por Rolan. José opina de él que "si se va al Depor, debéis estar orgullosos de él. Es un gran profesional que lo ha dado todo por el Málaga."

Posteriormente le preguntan por la situación. José González, triste, dice "la situación es deseperante, pero ya pienso en el Madrid. No queda otra."

En la última pregunta, le piden su opinión sobre Mateu Lahoz, árbitro del encuentro. José González opina que "es un árbitro que me gusta mucho, es muy cercano. En el descanso le he dicho que creo que se ha equivocado, peros sin malos rollos, se puede hablar con él", finalizó.