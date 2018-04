Hamilton tendrá una sanción de cinco posiciones

Google Plus

Lewis Hamilton tendrá una sanción de cinco puestos en la parrilla de salida del Gran Premio de Baréin tras cambiar la caja de cambios al terminar la jornada del viernes. Tal y como establece el reglamento, la caja de cambios tiene que completar un mínimo de seis carreras. Mercedes explicó que tuvieron una fuga hidráulica en el Gran Premio de Australia, aunque lograron terminar la carrera, pero no han podido repararla y se han visto en la obligación de sustituirla.

Su compañero de equipo, Valtteri Bottas, también cambiará la caja de cambios, aunque no tendrá sanción porque ya fue penalizado en el primer Gran Premio de la temporada por cambiar dicho elemento entre clasificación y carrera. Por ello, en Mercedes han decidido cambiarla por rutina ya que no recibirán ningún tipo de reprimenda.

Pero los pilotos de Mercedes no serán los únicos que cambien esta pieza, también lo harán Romain Grosjean, Kevin Magnussen y Marcus Ericsson, pero no recibirán sanción ya que, según recoge el Artículo 23.5a de las Regulaciones Deportivas, están exentos de algún tipo de penalización al no finalizar el Gran Premio de Australia.

Kimi Räikkönen, tampoco recibirá sanción a pesar del incidente con una rueda en los Libres 2 del Gran Premio de Baréin. El piloto finlandés salió de boxes con la rueda delantera derecha mal apretada, aunque por radio le comunicaron que detuviera el coche de inmediato. Este el es motivo por el que la FIA ha decidido no sancionar al piloto y castigar a Ferrari con una sanción económica de 5.000€, la misma reprimenda que sufrió Haas tras sacar a sus dos pilotos a pista con una rueda floja.

Así, Räikkönen podrá luchar por conseguir la pole en la clasificación e incluso ganar la carrera en un Gran Premio que, hasta el momento, está dando buenos resultados a la escudería italiana. Además, también se beneficiarán de la penalización de cinco posiciones de Lewis Hamilton.