Jose Ramon Sandoval: "Cuando subestimamos  a un rival todo se complica"

Una nueva final. El equipo blanquiverde se esta acostumbrando a jugar finales, y es una realidad, ya que todos los partidos de este mes de abril, se antojan claves para el futuro de la entidad. Lo primero es que el Córdoba gane en su estadio, que presentará un nuevo lleno esta temporada, frente a un equipo que esta realizando una temporada bastante regular, pero que no se rinde y espera apurar sus opciones de salvación.

Lo primero que hizo Sandoval fue tener unas palabras de carió hacia Pelayo, del que dijo: "El Soria no nos dio tiempo, pero en el Córdoba no se olvida todo lo que hizo por el club, porque con un centro suyo llegó el gol del ascenso a Primera". El jugador del Albacete se precipitó mientras se encontraba en el hotel de concentración del equipo manchego, desde un tercer piso.

Sobre el choque ante los murcianos declaró: "cuando se subestima a un rival se complica todo y el equipo se equivocaría totalmente, por lo que no hay que fijarse en la clasificación". Sandoval indicó a los periodistas que: "Los partidos no los ganan no los mejores, sino los que mejor los interpretan y los preparan". Añadió además: "Por todo ello sus circunstancias nos tienen que motivar aún más. Hay que saber que será difícil porque es un equipo muy honrado, como su entrenador, que les transmite concentración y máximo respeto".

Una mala noticia que recibió el cordobesismo en la jornada de ayer fue la lesión de Alejandro Alfaro. Sandoval declaró: "afortunadamente es menos de lo que pensábamos ayer cuando se retiró del campo. Su baja es importante porque nos daba conexiones con otros jugadores en buen momento, así que ahora hay que intentar que esa línea ofensivamente sea vertical, al margen del trabajo defensivo".

Seguramente el veterano jugador del Córdoba no llegaría a ser titular mañana, pero su baja se notará a la hora de encontrar alternativas desde el banquillo. Su sitio en la convocatoria lo ocupará Alberto Quiles, que aún no se había estrenado en una convocatoria desde que volviera de su cesión del UCAM Murcia.