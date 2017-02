Entrevista. Ramiro Moyano: "Juan Martín y yo queremos dar guerra a los de arriba"

Google Plus

Foto:Vavel.Padel

El jugador argentino,actual numero 13 del mundo, nos ha concedido una entrevista en la que nos cuenta como va la recuperación tras la su grave lesión y como afronta una temporada ilusionante junto a uno de los grandes del padel mundial,Juan Martín Díaz.

Pregunta: Hola Ramiro,eres uno de los jugadores mas prometedores del WPT pero¿Como fueron los inicios de Ramiro Moyano en el padel?

Respuesta: Bueno la verdad que los primeros años en España fueron muy duros, tenia que compensar horas de clase para poder salir a jugar, daba entre seis y ocho horas de clase todos los días que podía y aparte todos los entrenos. Año a Año me fue yendo un poco mejor y me pude ir quitando horas y darle mucha mas prioridad a los entrenos para competir a mas nivel. Mas allá de lo deportivo fue muy duro en la parte mental ya que tenia 18 años cuando me vine a vivir a Madrid y extrañaba muchísimo a mi familia, ya que soy familiar.

P: Estas en una fase de recuperación de una lesión importante para los jugadores de padel ¿Como va la lesión y como te has tomado este tiempo de inactividad? ¿Ha sido tu peor momento desde que comenzaste en el circuito?

R: Totalmente fue mi peor momento, cuando te hablan de la lesión que tuve te imaginas lo peor pero te puedo asegurar que día a día voy notando grandes saltos en la recuperación y me hace estar ilusionado cada vez mas y con mas ganas. Me tome la lesión como un tiempo de "descanso", disfrutar de la familia en casa y hacer otras cosas aun nunca he parado de entrenar en el gimnasio.

Por la separación de Maxi estuve varios días ahí un poco jodido porque nos llevamos genial, es una persona muy transparente y un fenómeno. P: Te separas de Maxi Gabriel,un jugador del que te he escuchado hablar maravillas ¿Ha sido duro dejarlo para emprender un nuevo camino?

R: Si muy duro, estuve varios días ahí un poco jodido porque nos llevamos genial, es una persona muy transparente y un fenómeno. Aparte que era difícil porque en nuestro caso la separación no viene de que nos llevemos mal ni mucho menos, todo lo contrario por lo que se me hacia cuesta arriba.

P: Tu nuevo compañero es uno de los grandes de este deporte, Juan Martín Díaz, que también esta en fase de recuperación ¿Ya habéis empezado a trabajar juntos?¿Como os estáis acoplando ?

R: Bueno a trabajar juntos todavía no porque cada uno esta en su recuperación y todavía parte de padel no estamos haciendo, yo este domingo empiezo hacer algo de padel pero muy poco a poco. El acople se va a ir dando cuando empecemos a entrenar pero de momento sin empezar a entrenar tenemos una relación magnifica, eso es un plus que ayudara.

Juan Martin Diaz | Foto: www.worldpadeltour.com

P: Se espera vuestro regreso para la segunda prueba, Miami,¿Llegareis para esa prueba?

R: La idea es empezar en Miami siempre y cuando los médicos nos den el OK, aparentemente llegamos bien pero vamos despacio y sin prisa, lo primordial es estar recuperados para que no haya recaídas.

P: Juan y tu ¿Os habéis marcado un objetivo para la temporada 2017? ¿Os veis capaces de darles guerra a los de arriba?

R: No tenemos dudas que vamos a dar guerra a los de arriba. El objetivo es intentar llegar a las semifinales o finales y porque no estar entre las cuatro primeras parejas. Bela y Lima han demostrado que dominan el circuito World Padel Tour

P: En el cuadro masculino, aparte del vuestro, ha habido varios cambios de pareja ¿Cual de las nuevas parejas te parece mas "peligrosa"?

R: Para mi una pareja que va andar muy bien es la de Fede Quiles y Tito Allemandi.

P: El año pasado Bela y Lima dominaron el circuito ¿Crees que este año habrá mayor igualdad?

R: Esperemos que si que haya mas igualdad, hasta ahora demostraron que ellos dominan el circuito.

P: ¿Que valoración haces del calendario WPT para este año?

R: Es un calendario genial, estamos muy contentos de poder ir a nuevos sitios y que el padel siga creciendo año tras año.

P: Hemos visto que Vibor-a a realizado una gran campaña de promoción de sus jugadores ¿Que tal se portan de puertas para dentro?¿Que pala elegirías para esta temporada?

R: Bien, la verdad que estoy muy contento en la marca, muy cómodo y me tratan genial.

Esta temporada podre elegir entre dos palas la YARARA EDITION LIQUID y la BAMBOO.

Foto: www.viborapadel.es

-Golpe favorito: Voleas

- Manías o supersticiones: Botellas siempre ordenadas en el mismo sitio.

- Rival más duro: Belasteguin-Lima

- Jugar de noche o de día: Dia

- Indoor o Outdoor: Indoor

- Que es lo que le hace más feliz: Mi familia

- Su mejor virtud: Constancia

- Su peor defecto: Ansioso

- Su mayor temor: La enfermedad

- Un ídolo: Sebastián Veron

- Qué valora más de una persona: Honestidad

- Una comida: Asado

- Una bebida: Agua

- Un libro : Mi planta de naranja lima

- Una película: al final del túnel

- Una canción: Casi Humanos de Dvicio

- Un deporte (sin ser el padel): Futbol

- Un hobby: La guitarra

- Un lugar para vivir: Magdalena (Argentina)

- Un lugar para visitar: Fuerteventura