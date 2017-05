Sarah de Vicente: "La gente que viene a presenciar un partido, se queda impresionada por el espectáculo que ofrecemos"

Google Plus

Sarah de Vicente

Hay personas que no necesitan verse inmersas en una batalla para demostrar que son unas autenticas luchadoras. Hay deportistas que no necesitan alzar un trofeo internacional para demostrar que son unos verdaderos campeones. En ocasiones la vida te pone la zancadilla, pero con energía, ánimo y esfuerzo, te levantas para demostrarle de lo que eres capaz día tras día.

Sarah de Vicente es una muestra de ello, jugadora profesional de pádel adaptado pero ante todo, ejemplo de superación, lucha y positivismo.

Nos viene demostrando en el 20x10 que estar en una silla de ruedas, no es impedimento ninguno para practicar un deporte, que el único límite que tiene el cuerpo humano, es, el que uno mismo se crea.

Pregunta: Hola Sarah, tu discapacidad es debida a una de las llamadas enfermedades poco frecuentes, ¿cuándo empezaste a ver que algo no iba bien?

Respuesta: Más o menos, cuando cumplí 20 años. Me diagnosticaron un trastorno de la conducta alimentaria, concretamente, anorexia, que es uno de los síntomas que caracterizan mi enfermedad.

P: ¿Supuso un gran cambio en tu vida?

R: Total. Con el paso del tiempo, las patologías aumentaban y siempre las relacionaban con este trastorno, lo que supuso que me fuera deteriorando por no tratar directamente la patología que realmente me estaba afectando

P: Eras practicante de pádel o algún otro deporte?

R: Soy deportista profesional de pádel adaptado en silla y, como hobby, practico otros deportes: golf, senderismo, piragüismo, esquí adaptado, montar a caballo...

P: ¿Te costó iniciarte en el pádel adaptado?

R: Bastante. Sobre todo, por el tema de coordinación. Quienes no hemos necesitado una silla de ruedas y hemos practicado otros deportes “a pie”, siempre intentamos darle a la bola sin pensar que, primero, debes desplazarte con la silla y, una vez bien colocada, golpearemos la pelota

P: ¿Cómo es tu entreno?

R: Mi entreno está basado en cuatro áreas fundamentales: entrenamiento técnico, táctico, físico y psicológico. Cuento para ello con unos excelentes profesionales que lo cubren con suficiencia. Cada uno de ellos es imprescindible. Es así como se puede tener una sólida base.

En cuanto al tiempo, entreno 4 o 5 días por semana. Si hay un torneo, exhibición u otro tipo de acontecimiento, hay semanas que no tengo días libres. A la siguiente, lo compenso tomándome el descanso “que mi cuerpo necesite”, imprescindible para cualquier deportista.

Sarah, su compañera Marival Fernández, y sus entrenadores Alfredo Martín y Lidia Quiroga | Foto: Sarah de Vicente

P: ¿Que pala usas?

R: Black Mamba Liquid, de Vibora. Es mi pala de ésta temporada y estoy muy contenta porque es versátil, se ajusta al juego de la mayoría de jugadores y tiene un excelente equilibrio entre control y potencia. El concepto “liquid”, que hace que esto sea posible, es un gran avance en el I+D del pádel actual.

P: ¿La silla que usáis para jugar al pádel, tiene las mismas características que una silla de uso cotidiano?

R: No. Está diseñada especialmente para el deporte. Se diferencia porque no tiene frenos y sus ruedas tienen un ángulo que, cuanto mayor sea, permitirá alcanzar mayor velocidad. Esas son las principales diferencias. En los materiales podemos encontrar prácticamente los mismos: acero, aluminio y titanio. A mayor ligereza de la silla, el material será mejor y el precio más elevado.

No cabe duda que el pádel hace unos años, está de moda ¿Has notado subida notable de practicantes en el pádel adaptado? Claro!!! El pádel está en continua progresión, no sólo a nivel nacional sino también internacional. Varios jugadores, incluso de la modalidad de pádel adaptado, se han desplazado a otros países de Europa, América para realizar exhibiciones y torneos. En África empieza a tener una pequeña presencia. Existe una verdadera “fiebre del pádel”. Quien lo prueba, “se engancha”. Este año que tendrá mayor difusión, por la transmisión del WPT, en una cadena privada, espero que “llegue a ocupar el lugar que le corresponde”, atendiendo al número de jugadores que lo practican. El pádel estaría en segunda posición en España, después del fútbol.

P: ¿Tenéis muchas barreras arquitectónicas en los equipamientos deportivos?

R: Pese al esfuerzo que varios clubes y polideportivos están realizando por intentar adaptar sus instalaciones, nos encontramos, en la mayoría de las ocasiones, con problemas de accesibilidad que solventamos lo mejor que podemos. Para nosotros “no existen barreras”. Somos gente muy positiva.

En acción | Foto: Sarah de Vicente

P: Estás patrocinada por Vibor-a, pero, ¿hay soporte de las marcas en el pádel adaptado?

R: Vibor-a fue una de las primeras marcas que apoyó al pádel adaptado, no sólo estableciendo colaboraciones con varios jugadores, también con apoyo logístico y presencial en varios torneos. Poco a poco, el resto de marcas, ha empezado a invertir en el pádel adaptado en silla.

P: ¿Y soporte institucional?

R: El soporte institucional está llegando lentamente a través de pequeñas ayudas al desplazamiento. Hay que ser conscientes que estamos en un periodo de transición. Hace poco menos de un año que se nos ha reconocido a nivel internacional. Estamos, por tanto, tratando de consolidar y unificar las bases del pádel adaptado en cuanto a clasificación funcional, reglamento....Queda mucho que hacer todavía y, por supuesto, falta inversión en nuestro deporte. Se quedan escasas las ayudas. Los que competimos a nivel nacional, incurrimos en un gasto notable. Lo hacemos porque estamos comprometidos, disfrutamos “a tope” y nos ayuda para mantener una buena calidad de vida.

P: ¿Cuál ha sido tu último torneo jugado, que resultado obtuviste? ¿Qué día es el siguiente que tienes marcado en la agenda como torneo?

R: El último jugado fue el II Torneo de Pádel Adaptado, en el club Padel Sport Indoor Getafe, donde entreno habitualmente con la mayoría de los compañeros de Madrid. Quedé subcampeona femenina. Ahora mismo, no puedo decirte cuando está previsto mi retorno. Mi temporada ha sido muy irregular al sufrir cuatro intervenciones en menos de un año. Me hallo en plena recuperación de la última. En cuanto tenga el visto bueno médico, “volveré a la pista”. Ahora estoy paulatinamente trabajando mi físico para estar en la mejor forma posible cuando llegue ese momento.

Recogida II Torneo de Getafe Pádel adaptado | Foto: Sarah de Vicente

P: ¿Existe, o cabe la posibilidad de que exista un circuito similar al WPT?

R: Creo firmemente en ello. En cuanto las empresas privadas conozcan nuestro deporte, vean que es una buena inversión por la que pueden desgravarse hasta un 40% y que contribuye a mejorar su imagen “social”, se podrá realizar este circuito. Será a menor escala que el WPT actual, con jugadores “a pie”, porque, como bien sabemos, el deporte adaptado es menos conocido. Se nos sigue discriminando respecto al deporte tradicional en todos los aspectos, económico, difusión en los medios, apoyo institucional, patrocinadores, clubs que incluyan esta modalidad...

Centrándome en mi deporte, la gente que viene a presenciar un partido de pádel se queda impresionada por el espectáculo que ofrecemos. Tienen una idea equivocada. No somos sólo “ejemplos de superación”. Somos auténticos deportistas que, “nos partimos el pecho cada día” para superar nuestras limitaciones y conseguir alcanzar nuestros objetivos, nuestros “sueños”.

P: ¿Qué esperas de esta temporada?

R: Este año nuestra temporada acabará en agosto por lo que prácticamente “la doy por perdida”. Si todo fuera estupendamente, podría asistir a dos torneos, como mucho. Mis expectativas se centran en la próxima temporada que empezará en septiembre. Me conformo con “dejarme la piel en la pista”, dar siempre “lo mejor de mi” en cada momento, independientemente que unos días mi juego sea más o menos efectivo. Con eso, me doy por satisfecha. Los resultados vienen ligados a esa condición.

Por otra parte, el pádel es un deporte de pareja. No podemos olvidarnos que “nuestro destino” en la pista, está unido al de nuestro compañero. Deben concurrir bastantes circunstancias para estar arriba en el ranking.

P: ¿Algo que añadir?

R: Daros las gracias por haber pensado en mí para esta entrevista.

Aprovecho la ocasión para animar a todas las personas, que sufran una discapacidad física y necesiten un revulsivo en su vida, para que se animen a practicar éste deporte. El margen de edad es muy amplio por lo que no ha de ser un impedimento. Tenemos a compañeros compitiendo con más de 60 años. Pueden informarse en su Federación, según el lugar donde vivan, en Madrid, por ejemplo, sería contactar con la Federación Madrileña de Discapacitados Físicos. Incluso pueden meterse en mi perfil público de Facebook y ponerme un Messenger privado. Estaré encantada de guiarles “en los primeros pasos”.

Necesitamos, urgentemente, incrementar el número de jugadores, sobre todo, féminas, para que pueda estar presente esta categoría en todos los torneos. Somos muy pocas todavía. Por ello pido a todas las chicas, con una discapacidad física, que no lo duden y se ilusionen con este proyecto, que entren a formar parte de nuestro equipo. Os aseguro que “os cambiará la vida”. No os vais a arrepentir.

Bueno, tampoco quiero dejar de agradecer a mi familia, amigos, médicos, técnicos de entrenamiento, compañeros de equipo, seguidores de Facebook u otros medios, su apoyo incondicional. Sin ellos, “ésta maravillosa aventura”, no sería posible. Escuchar o leer sus comentarios positivos me llenan de alegría y ayudan a superar las limitaciones diarias, que sufro, con una sonrisa.

Golpe favorito: El drive

Manías o supersticiones: Mi bolsa de deporte debe estar en riguroso orden.

Jugar de noche o de día: De día.

Indoor o Outdoor: Si el tiempo es bueno, outdoor.

Que es lo que le hace más feliz: VIVIR!!!!

Su mejor virtud: Actitud positiva

Su peor defecto: Ser demasiado exigente conmigo misma.

Un ídolo: No creo en los ídolos.

Que valora más de una persona: su perseverancia.

Una comida: ensaladas variadas.

Una bebida: Aquarius de naranja.

Un libro: El último que he leído, “Open”, que trata de la vida de André Agassi me ha impresionado mucho. Tenía un concepto completamente equivocado sobre su persona.

Una película: “Lo que de verdad importa”.

Una canción: “A quién le importa” de Alaska y los Pegamoides

Un deporte (que no sea pádel): golf

Un hobby: coleccionar relojes, plumas estilográficas, figuritas de hadas

Un lugar para vivir: en medio de la naturaleza

Un lugar para visitar: los fiordos de Noruega

Desde Vavel Pádel queremos agradecer el tiempo prestado por Sarah para esta entrevista, y animar a todas esas personas a las que una discapacidad, no les impide luchar para alcanzar su sueño.