Emoción y nervios de acero

Foto: World Padel Tour

Catalina Tenorio y Victoria Iglesias se veían las caras con Carolina Navarro y Cecilia Reiter por un billete a unas semifinales soñadas por ambas parejas. Un duelo muy parejo que comenzaría con Cata y Victoria rompiendo el servicio de sus rivales que no fue suficiente para resolver rápido. Carolina y Cecilia llevaron la manga a la muerte súbita que cayó del lado de la sevillana y la argentina. En el segundo set llegaba la reacción de las chicas entrenadas por Horacio Álvarez Clementi que lograban llevar el encuentro a la tercera manga. Cata y Victoria lograron recuperar el ritmo de partido y acabaron mejor el encuentro. 7-6 4-6 6-2 fue el resultado final.

Las vigentes campeonas del primer Open del año no pudieron con las gemelas Alayeto. Marta Ortega y Ariana Sánchez comenzaron el partido muy relajadas y no supieron defender el ataque de María José y María Pilar Sánchez Alayeto, que se llevaron el set por 6-3. Enseguida las jóvenes promesas se pusieron el mono de trabajo y tras un break en el 4-4 tenían saque para llevar el encuentro a la tercera manga. Pero las gemelas supieron aprovechar los errores no forzados de Ari y empatar el encuentro. Misma situación en el 6-5 donde el contra-break hizo daño y dejó tocadas a Marta y Ari que no estuvieron metidas en el tie break. Victoria de las Alayeto que vuelven a recuperar su nivel.

Patricia Llaguno y Eli Amatriaín también compraron el billete a semis. Partido brillante de las chicas que supieron estar a la altura en los momentos importantes. Gemma Triay y Lucía Sainz rozaron en ambas ocasiones el tie break, pero no pudieron con la fortaleza de Patty y Eli cediendo ambos sets por 7-5. En el segundo llegaron a tener 3 bolas para llegar a la muerte súbita.

Llegaba el turno de las número 1 del ranking del World Padel Tour, Alejandra Salazar y Marta Marrero. Las reinas actuales del pádel femenino comenzaban perdiendo el primer set por 6-3 ante una pareja con muy buenas sensaciones: Alba Galán y María del Carmen Villalba. Para la segunda manga las tornas se cambiaron y el 6-3 cayó de lado de las número 1. La igualdad extrema vista en la pista de A Coruña no podía resolverse de otro modo que no fuese el tie break. El ranking se impuso en la muerte súbita y Marrero – Salazar estarán en las semifinales del A Coruña Open.