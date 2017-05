Bela y Lima reinan en A Coruña

Bela y Lima celebrando la victoria | Foto: World Padel Tour

Las gradas del recinto ferial, ExpoCoruña, se llenaron para presencial la mejor final posible, Fernando Belasteguín y Pablo Jose Lima se enfrentaban a sus verdugos en el World Padel Tour Santander Open y en el Miami Padel Masters, Paquito Navarro y Sano Gutierrez, el encuentro comenzaba con una igualdad abrumadora y con una serie de breaks y contrabreaks que llevaba el partido a un igualado 6-5 a favor de los numero uno del mundo. Paquito y Sanyo perdían tres bolas para llevar el partido a la muerte súbita, circunstancia que Bela y Lima no desaprovecharon, consiguiendo el break y poniendo el 7-5 en el marcador que cerraba la primera manga.

El partido rozaba la hora de encuentro cuando se ponía en marcha el segundo set, la igualdad volvía a reinar en el marcador pero el binomio, Bela-Lima, conseguía de nuevo un break en el sexto juego del segundo set que ponía el partido 4-2 a favor de los numero uno del mundo. Paquito y Sanyo intentaron reaccionar pero los pupilos de Álvarez Clementi se mostraron intratables en la jornada de ayer y cerraban el partido por un resultado final de 7-5 / 6-3.

Al finalizar el encuentro Pablo Lima valoraba así la victoria: "No estábamos jugando bien, estamos muy contentos por ganar el torneo y recuperar las buenas sensaciones". También destaco la tranquilidad que les a dado la incorporación de Álvarez Clementi en el banquillo: "Hemos vuelto a ser dos luchadores", "Álvarez Clementi nos ha dado mucha tranquilidad , nos hemos dedicado a jugar y el nos ha guiado muy bien en los cambios".

El numero uno del mundo no quiso olvidarse del publico coruñes y destaco la gran presencia de publico:"Me gustan lugares en los que el publico esta cerca y este año me ha gustado más que el anterior", "Me ha parecido un torneo genial y espero repetir de nuevo aquí en coruña el año que viene".

La caravana del World Padel Tour se despide hasta finales de mes, momento en el que viviremos el segundo master de la temporada, el Estrella Damm Barcelona Padel Masters, el primero para las chicas del circuito WPT. Antes, la semana que viene, se disputa el segundo challenger de la temporada, el Lisboa Challenger 2017, que se disputara del 21 al 28 de este mes en las pistas del Club VII de la capital portuguesa y en el que se vivirá una auténtica batalla por el segundo título challenger del año.