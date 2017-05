Semifinales frenéticas en Lisboa

Godo y Lucho tras ganar su partido. Foto: World Pádel Tour.

Gonzalo Díaz y Luciano Capra volvieron a demostrar que va a ser muy difícil derrotarles en el Lisboa Challenger 2017. En un partido apasionante que se decidió en la muerte súbita del tercer set, Godo y Luciano conseguían clasificarse para la gran final venciendo a una de las sensaciones del torneo, el binomio formado por José Antonio García Diestro y Martín Sánchez Piñeiro, que venían de vencer en un trepidante partido de cuartos a una de las parejas revelación del circuito del World Pádel Tour, Alejandro Galán y Juan Cruz Belluati.

Tras un inicio de primer set igualado en el que ambas parejas se anotaban su servicio con apuros, la magia de Godo Díaz y Luciano Capra salió a pasear consiguiendo una rotura que a la larga consiguió que la dupla argentina jugara con mas confianza y acabara con un 6-3 la primera manga. Diestro y Piñeiro no bajarían la cabeza y recuperarían el juego que saben hacer para devolverles el 6-3 en el marcador. La semifinal estaba siendo una auténtica batalla de pádel y así lo mostrarían en el set definitivo. Tras estar todo el set sin ceder su saque, el partido apuntaba a un tie break frenético. Pero Godo y Lucho no estaban dispuestos a jugarlo, con 5-4 a favor y dos bolas de partido, los argentinos rozaban ya la final, pero el pundonor de la pareja española salió a la luz igualando el encuentro de nuevo. Ahora sí, el pase a la final se decidiría en la muerte súbita y es ahí donde Gonzalo Díaz y Luciano Capra decantaron la balanza y se llevaban el encuentro. 6-3 3-6 7-6 fue el resultado final de unas semis espectaculares.

Alex Ruiz y Nerone. Foto: World Pádel Tour.

El siguiente asalto a la final lo protagonizarían una de las parejas favoritas del Challenguer, Alejandro Ruiz y Sebastián Nerone frente a Germán Tamame e Ignacio Gadea. Otro partido digno de unas semifinales que hizo vibrar a Lisboa con un pádel espléndido y muy vistoso. La veteranía de Seba Nerone y las ganas de Alex Ruiz fueron claves para que la pareja ganara.

Al comienzo del partido la templanza de Tamame y las voleas de Gadea parecían tener un punto más de efectividad cogiendo por sorpresa a Seba y Ale que cedieron la manga por 6 juegos a 3. Los vencedores del partido comenzaron a meter más bolas y fallar menos. Aún así Tamame y Gadea no se lo pusieron fácil y estuvieron a unos golpes de seguir peleando el set, pero terminaron perdiéndolo 6-4. El tercer set volvería a decidir la pareja que luchará por el título, sin embargo, esta vez no habría muerte súbita. Alejandro Ruiz y Sebastián Nerone supieron tener los nervios de acero y minimizar los errores no forzados. Con un break al inicio del set, el partido parecía tener un ganador y así fue, Tamame y Gadea no siguieron el ritmo y perdían claramente el set. 3-6 6-4 6-1 fue el marcador final.

Seba y Ale se jugarán el título del Lisboa Challenger 2017 frente a Godo y Lucho en un partido que a priori tendrá mucha igualdad.