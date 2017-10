Dos finales adelantadas una ronda

Google Plus

Fernando Belasteguín y Pablo Lima / Foto: World Padel Tour

Bela y Lima venían de sufrir ante Miguel Lamperti y Juani Miernes en un partido que duró más de tres horas. Y volvieron a sufrir en un partido largo frente a Maxi y Mati. Desde el inicio las dos parejas salieron a por todas. Apenas hubo un tanteo previo en los primeros juegos.

En el primer saque de Mati Díaz, Bela y Lima consiguieron romper y conseguir una ventaja de un break y con saque a favor. Pero no iba a ser tan fácil. El tiburón y el guerrero reaccionaron inmediatamente después y volvieron a la carga para poner el marcador con empate a tres.

Hasta el 5-5 todo estuvo muy parejo. Fue en ese momento donde, ya sea por ranking, por veteranía, o porque sacaron a relucir su furia… La pareja número uno del circuito se mostró mucho más precisa que sus rivales. Gracias a eso, se llevaron el primer set del partido por 7-5.

Pero nadie esperaba que el partido fuese a ser fácil. Tocados por cómo se desarrolló e final de la primera manga, la dupla argentina salió a por todas en el segundo set. Se les vio decididos desde que se levantaron del banco. Iban caminando hacia la pista como heridos en su orgullo. Salieron como una apisonadora. Y Bela y Lima, que no sabían de dónde les venían los golpes, no pudieron hacer nada. El resultado final del set era un contundente 6-2.

Los número 1 salieron a muerte en la tercera manga. Parecían advertir a sus rivales que no tenían nada que hacer. Y para ello pegaron un puñetazo encima de la mesa al ponerse 2-0 en el comienzo del set. Aunque este mensaje pareció que no había llegado a sus rivales, que devolvieron el break para igualar el luminoso.

Llegaron hasta el cuatro iguales, donde una vez más, surgió el poder de la mejor pareja del mundo y destrozaron al guerrero y al tiburón, a los que les cayó un vendaval y sólo pudieron dar la mano cuando el set finalizó con 6-4 para Bela-Lima.

Otra vez están en la final las mismas parejas. La 1 y la 2 del mundo. Fernando Belasteguín y pablo Lima se enfrentarán a Paquito Navarro y Sanyo Gutiérrez, que también sufrieron para ganar su partido contra Cristian y Stupa. Otro partido que se decidió en tres sets, algo que encanta al público, que venía de ver un partidazo largo, tenso y emocionante de las chicas.

Paquito y Sanyo hicieron una de las mejores puestas en escena en lo que llevamos de año. Algo nada desdeñable teniendo en cuenta que la dupla ha levantado cinco trofeos esta temporada. Nada más subir el telón, estuvieron muy activos y dieron espectáculo. Esto, sumado a Cristian y Stupa no consiguieron llevar la iniciativa en ningún momento, desembocó en un 6-4.

En la primera manga se vio a un Paquito centrado y a un sanyo hilando fino. Cada uno jugando a lo suyo, y cuando se unieron, Cristian y Stupa no pudieron con el ritmo que impusieron en el primer set.

Pero en el segundo, se evidenció más el neverazo a Cristian. Alrededor del 80% de las bolas iban hacia Stupa. El chaqueño, que no estuvo muy fino al comienzo del partido, empezó a coger sensaciones. Se le vio moviéndose como un papel por la pista, deslizándose, llegando a todas las bolas y, sobre todo, empezó a sentirse cómodo con el remate.

La táctica de Paquito y de Sanyo de jugarle globos a Stupa ya no funcionaba. Las bolas se les quedaban cortas y Stupa no dudaba en hacer lo que mejor sabe, rematar. De esa manera rompieron y consolidaron el saque, pero apareció la magia de Sanyo y Paquito le dio candela. Rompieron el saque y consolidaron poniéndose 5-4. Aunque no fue suficiente para llevarse la segunda manga. Stupa y Cristian obligaron a llegar al tie-break. Y ahí, en el desenlace fatídico, un imperial Stupa, obligó a la pareja número 2 del mundo a jugar un tercer set.

En el definitivo Sanyo siguió con su magia y el andaluz estuvo intratable. Entraron a por todas. Y no dieron opciones a sus rivales, que en más de una ocasión acabaron por los suelos. Lo intentaron de todas las maneras posibles los argentinos, pero vieron cómo pasaba el tiempo y los puntos y, se quedaron sin capacidad de reacción.

Una nueva final para Paquito y Sanyo que suman con esta 10 finales esta temporada. Una vez más enfrentará a los números 1 contra los segundos del ranking. Una final que seguro será apasionante.