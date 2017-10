Zaragoza vibra con cuatro partidos espectaculares

Fernando Belasteguín y Pablo Lima / Foto: VAVEL Pádel

Con las palas en todo lo alto, las ocho mejores parejas del cuadro se medían entre sí para pelear por la clasificación a la penúltima fase del torneo.

El primer turno de la jornada le correspondía a Paquito Navarro y Sanyo Gutiérrez, que se medían a Juan Cruz Belluati y Alejandro Galán. Aunque los aspirantes a destronar a la dupla número dos del ranking rayaron un nivel muy alto de juego durante todo el choque, para vencer a Paquito y Sanyo hace falta que estos no tengan su día, y no fue el caso. Vimos un encuentro muy serio de la pareja hispano-argentina, que acabó con 6-3 / 6-4 a su favor. Saltaban a la pista Maxi Sánchez y Matías Díaz, que en frente tenía a su hermano, Gonzalo Díaz, y a un Lucho Capra que llegaba en estado de gracia a esta fase del campeonato. La primera manga del partido estuvo tan igualada que no conocimos el vencedor hasta finalizar el tie break, y calló del lado de la mejor dupla en cuanto a ranking se refiere. En el segundo set, la pérdida del primero pesó mucho a sus rivales, que no tuvieron la claridad suficiente para remontar, y sucumbieron nuevamente por 6-3.

Alejandro Ruiz y Seba Nerone nos dejaron la sorpresa del día, dejando fuera de la lucha por el título a una pareja que estaba siendo una de las más regulares del circuito esta temporada: la formada por Franco Stupaczuk y Cristian Gutiérrez. El marcador refleja la dureza del partido, que vio cómo ambos sets tuvieron que decidirse por tie break a favor de Álex y Seba. Ya solamente nos quedaba ver cómo Fernando Belasteguín y Pablo Lima se sobreponían a un primer set que se llevaron Lamperti y Mieres, que realizaron un partido realmente brillante. El resultado final, 6-3 / 3-6 / 4-6 en favor de los mejores del mundo, ilustró lo complicado que lo tuvieron para alcanzar el ansiado pase a su enésima final esta temporada.

En la jornada de mañana, estarán frente a frente las cuatro mejores parejas del torneo, asegurándonos el espectáculo que sólo pueden darnos las palas más destacadas del globo.