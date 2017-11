Los octavos no decepcionan a nadie en La Rural

Google Plus

Pablo Lijo y Guillerno Lahoz / Foto: WPT

El suelo argentino sigue palpitando con cada bandeja, cada volea y cada remate. El Buenos Aires Padel Master continúa su curso, y hoy teníamos por delante nada más y nada menos que la jornada en que se disputaban los octavos de final.

El primer encuentro no era sino un preludio del excelso nivel que disfrutaría la parroquia argentina sobre la pista. Matías Marina y Javier Concepción se encontraban con una de esas piedras que nadie quiere encontrarse en su camino en un torneo: nada más y nada menos que Miguel Lamperti y Juani Mieres. Con la igualdad en número de sets (Matías y Javi se llevaron el primero por 6-4 y Lamperti/Mieres el segundo con un 3-6), finalmente fueron Miguel y Juani los que sellaron el pase a la siguiente fase con 3-6 de por medio, convirtiéndose en los primero cuartofinalistas. Quienes no contaron con la fortuna de su lado, fueron Raúl Díaz y Toni Bueno, que sucumbieron contra Federico Quiles y Marcello Jardim, que desplegaron un juego brillante y consiguieron la victoria en dos sets (1-6 / 2-6).

Álvaro Cepero y Aday Santana saltaban a La Rural para medirse a Javier Ruiz y Uri Botello. Fueron Ruiz/Botello los que dieron un paso adelante, poniendo tierra de por medio cerrando la primera manga con 2-6 a su favor, alcanzando la intensidad y ritmo necesarios para cerrar el choque con su triunfo en el segundo set por el mismo resultado. El siguiente turno en el orden de juego le correspondía al binomio integrado por Guillermo Lahoz y Pablo Lijo y al que componen Juan Manuel Restivo y Martín Di Nenno. En este encuentro, Willy y Pablo hicieron valer su condición de favoritos, y se proclamaron victoriosos en dos sets por 7-5 y 6-2. Uno de los platos fuertes se hizo esperar, pero no dejó indiferente a nadie, como sucede cada vez que se encuentran los siguientes cuatro protagonistas: Adrián Allemandi y Juan Lebrón contra Franco Stupaczuk y Cristian Gutiérrez. Como no podía ser de otra manera, debido a lo parejo del choque, no pudo resolverse de otra forma que yéndonos al tercer set, en el que venció la pareja que venía con tendencia dominante en la manga anterior, por 7-5.

Sólo nos quedan por ver tres partidos, ¡pero qué tres partidos! El primero de ellos concernía a la “los guerreros”, Matías Díaz y Maxi Sánchez, y a la pareja revelación de la temporada: Federico Chingotto y Juan Tello. Como bien sabemos los amantes de este deporte, muchas veces es la experiencia lo que se impone ante el ímpetu y la irreverencia que otorga la juventud. Este dicho se reflejó en el marcador, y fueron Mati y Maxi quienes se hicieron con el billete a los cuartos de final tras vencer en dos mangas por un doble 6-4. El penúltimo choque del día vio como avanzaban en el torneo Maxi Grabiel y Ramiro Moyano, que pusieron fin al gran torneo que estaban protagonizando José Rico y Víctor Ruiz. Para finalizar este repaso de octavos, veíamos cómo Belasteguín y Lima se deshacían en dos mangas (6-4 / 1-6) de Alejandro Ruiz y Seba Nerone, haciendo gala de un pádel sobrio y efectivo como sólo ellos saben practicar.

Las mejores palas del mundo podrán seguir gozando de la pasión con la que el público vive su deporte favorito, y en la jornada de mañana tendrán lugar los mejores cuartos de final posibles. El Buenos Aires Padel Master está siendo todo un éxito, y es que tanto los jugadores como los asistentes se muestran exultantes cada vez que tienen la oportunidad de asistir a este tipo de competiciones en tierras argentinas.