2016, un año muy de VAVEL

Imagen: Javier Robles VAVEL

Se podría decir que 2016 ha sido un año impresionante para el deporte. Por supuesto, VAVEL, en su propuesta de hacer un periodismo diferente, ha estado a la altura contando absolutamente todo sobre el mundo del deporte. Las guías sobre las ligas, la cobertura de la Champions, del mundial de Fórmula 1 y los grandes eventos del 2016, que tuvieron como máximos representantes a la Eurocopa de Francia, la Copa América en Estados Unidos y, sobre todo, los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

Estas competiciones han cautivado a deportistas, aficionados, periodistas y personas de todo tipo. Han emocionado al mundo. Y VAVEL podrá decir que estuvo a la altura. Busquen si así lo desean el talento fuera de estas fronteras, pero sepan que por supuesto también lo tienen aquí. A su alcance. Para su disfrute.

Una cobertura histórica de la Eurocopa

La primera prueba de fuego del área de Internacional. Un grupo con mucha fuerza, muchas ganas de trabajar y de superarse. De dar el 100%, y de subir el listón sin conformarse una y otra vez. Evidentemente, tocaba trabajar desde casa, pero eso no nos iba a detener. Divididos por selecciones, la guía de la Eurocopa es algo digno de recordar. Los compañeros nos especializamos en diversos países, a los que “acompañamos” conforme avanzaba la Eurocopa. Sus alegrías eran las nuestras. Era el sueño de que Albania, Islandia, Rumanía, Irlanda del Norte o cualquiera de las 24 selecciones marcase el gol que significase llegar con vida a la siguiente jornada. Aunque el seleccionador hubiera cambiado el once conforme al análisis táctico que tú habías hecho. Aunque hubiese emergido una nueva estrella que no entraba en los planes. Directos, previas, crónicas, noticias, análisis. Mucha pasión por un deporte y un oficio, tratados desde el respeto a todas las partes de ambas profesiones, la de futbolista y la de periodista.

La Copa América Centenario: VAVEL estuvo allí

Aunque el protagonismo recayó en los compañeros de VAVEL México, que comandados por Alan Núñez pudieron vivir en primera persona y desde dentro la Copa América, desde España también nos organizamos para poder contar a los lectores todo lo sucedido en este torneo. La Copa América nos sirvió de antesala de los Juegos Olímpicos para adaptarnos al horario del otro lado del planeta. Chile reinó sobre su propio trono, Messi lloró sobre sus propias lágrimas, y VAVEL lo contó como bien sabe. Es un estilo, una pasión, una manera de contar las cosas. Es hacerlo VAVEL.

Los Juegos Olímpicos, muestra de una pasión

Y llegó el colofón. La cita por antonomasia. El sueño de cualquier periodista. Nuevamente debíamos conformarnos con contarlo desde aquí la casa de cada uno, enganchados, porque su trabajo también es digno de mención, a las emisiones de RTVE en Internet o en la televisión, o a los distintos programas de radio, para llevar al lector la cobertura más amplia. Daba igual la hora, el deporte o la nacionalidad del protagonista. Detrás de la noticia y de la pantalla estaba VAVEL, con el sueño más vivo (con dos ‘V’) que nunca de poder contarlo algún día junto a la antorcha olímpica. Hacer un directo y narrar una medalla, un sueño cumplido. Lo sientes, salvando las distancias, como si la medalla fuese tuya. Es pura pasión.

2017 será, sin ninguna duda, otro año VAVEL. Porque no hacen falta grandes acontecimientos para hacer de este oficio una pasión. Basta con mirar al Día del Reportaje o a los Anuarios. Seguimos haciéndolo VAVEL por todos vosotros. Gracias por estar ahí, lectores. VAVEL os pertenece.