Anuario VAVEL 2016: 541 anuarios para recordar para siempre este año que termina

Google Plus

Anuario VAVEL 2016

Suele decirse que los mejores perfumes, son aquellas que vienen en los frascos más pequeños. Los años, por término medio, todos duran básicamente lo mismo. No hay distinciones. Doce meses para lo bueno y otros tantos para lo no tan bueno. Sin una vara de medir que nos delimita de forma palpable lo que es o deja de ser un año favorable, al final uno se basa en sus recuerdos. Sus andaduras. Su memoria. Para VAVEL, este 2016 que ya nos ha abandonado nunca podremos saber en que tipo de envase podríamos almacenarlo, pero su valor, su importancia, no hay duda de que ha sido incalculable.

Te lo hemos traído todo. Principalmente por y para ti, fiel lector, que nos dedicas tu tiempo y te sumerges en nuestras letras dando valor a lo elaborado. Pero también hemos contado el año por nosotros mismos. Los que formamos partes de esta gran familia. Los que luchamos por un sueño. Luchamos por comunicar. Una comunicación sana, sin filtro. Eduardo Galeano solía considerarse a sí mismo un mendigo del buen fútbol. Nosotros, podríamos decir, que mendigamos periodismo. Una forma de expresar las cosas como creemos que han de ser contadas. Aquí, de nuevo, todas ellas. Nuestro corazón, nuestra vida, escrita con la V que nos distingue, sigue latiendo y no parará hasta que lo haga con más fuerza. Hemos crecido, crecemos y creceremos. Más que ayer, pero seguramente menos que mañana. Gracias 2016.

Fútbol Nacional

1ª División

Anuarios Segunda División

Levante 2016, una montaña rusa

Real Oviedo 2016, el año que pudo ser y no fue

Cádiz CF 2016, un año de plata

Real Zaragoza 2016, otro año más

Real Valladolid, un año para olvidar

UD Almería 2016, en el filo de la navaja

Rayo Vallecano 2016, vuelta al infierno

Numancia 2016, la falta de ilusión

AD Alcorcón 2016, el año de un sueño roto

UCAM Murcia 2016, un año memorable

Anuario Segunda División B

Segunda División B Grupo I 2016, buenas sensaciones sin premio

Segunda División B Grupo II 2016, igualdad máxima

Segunda División B Grupo III 2016, el grupo de la igualdad

Segunda División B Grupo IV 2016, el año de los ascensos

Fútbol Internacional

Alemania

Bayern de Múnich 2016, en la misma línea recta de los últimos años

Borussia Dortmund 2016, cómo convertirse en invencible en el Signal Iduna Park

Schalke 04 2016, una montaña rusa en el Veltins Arena

FC Colonia 2016, la consolidación de un buen proyecto

Werder Bremen, siempre hay un final feliz



Anuarios Estados Unidos

MLS 2016, la Conferencia Este más competitiva

MLS 2016, los campeones son del Oeste



Anuarios Francia

AS Monaco 2016, el resurgimiento

PSG 2016,un gigante debilitado

Niza 2016, el conjunto que asombra a Francia

Losc Lille 2016, el sueño se transformó en pesadilla



Anuarios Holanda

Ajax 2016, una nueva historia de amor

Feyenoord 2016, el equipo que volvió a nacer

PSV 2016, un año de altibajos

AZ Alkmaar 2016, un año notable

Vitesse 2016, objetivo Europa League

Groningen FC 2016, en busca de la eterna madurez

Heerenveen 2016, un año repleto de sorpresas

FC Utrecht 2016, aprobado raspado para un año con altibajos

PEC Zwolle 2016, un paso para adelante y dos para atrás

Roda JC 2016, la continua inestabilidad deportiva

Willem II 2016, miedo por el descenso

SBV Excelsior 2016, salvarse y crecer

Go Ahead Eagles 2016, descender no es una opción

Anuarios Inglaterra

Leicester City 2016, el sueño imposible se hizo realidad

Arsenal 2016, el reflejo de los últimos años

Tottenham 2016, año de confirmación

Manchester City 2016, año de transición sin grandes títulos

Manchester United 2016, el United busca revertir la situación con el nuevo año

Southampton 2016, un año de contrastes

West Ham United 2016, de Boleyn Ground al Estadio Olímpico

Liverpool 2016, la 'era Jürgen' Klopp está dando sus frutos

Chelsea 2016, De la muerte con Mourinho al renacer con Conte

Swansea 2016, un calvario con muchos desbalances futbolísticos

Crystal Palace 2016, el talento de Mr. Pardew y la llegada de 'Big Sam'

Bournemouth 2016, un año de élite

Middlesbrough 2016, objetivo cumplido

Hull City 2016, un tigre con dos caras



Anuarios Italia

Juventus 2016, supremacía nacional, retroceso europeo

Nápoles 2016, emerge el 'Sarrismo'

Roma 2016, la lucha del eterno perseguidor

Fiorentina 2016, cuesta abajo y sin frenos

Lazio 2016, resurrección con 'Inzaghino' al frente

AC Milan 2016, buen final para un año de mejora

Palermo 2016, el caos predestinado

Selección italiana 2016, los penaltis acabaron con la Azzurra

Coppa Italia 2016, volver a enamorarse gracias a las sorpresas

Serie B 2016, vuelven viejos conocidos



Anuarios Portugal

Benfica 2016, nada nuevo bajo el sol: las águilas dominan Portugal

FC Porto 2016, un dragón que terminó volando alto

SC Braga 2016, Jorge Simão toma las riendas

Arouca 2016, aprendiendo a montar las olas más grandes

GD Chaves 2016, tras 17 años de estar exiliados, ¡han vuelto!

Boavista 2016, del cielo al infierno, pero más tarde llegó la consolidación

Rio Ave 2016, búsqueda constante de los puestos europeos

Paços de Ferreira 2016, Europa, difícil objetivo

Belenenses 2016, año de tránsito

Selección portuguesa 2016, un año completamente luso



Anuarios selección española

Selección española 2016, el ciclo del cambio

Anuarios de Motor

MotoGP 2016, todos a una

Marc Márquez 2016, de vuelta por la puerta grande

Valentino Rossi 2016, cuanto más viejo, mejor

Jorge Lorenzo 2016, del cielo al infierno en un abrir y cerrar de ojos

Maverick Viñales 2016, progresión hacia el estrellato

Andrea Dovizioso 2016, el luchador

Dani Pedrosa 2016, perdido y sin rumbo

Cal Crutchlow 2016, el año de su vida

Pol Espargaró 2016, querer y no poder

Andrea Iannone 2016, la irregularidad personificada

Aleix Espargaró 2016, condenado por la falta de adaptación

Álvaro Bautista 2016, la experiencia es un grado

Tito Rabat 2016, mucho que aprender

Héctor Barberá 2016, en busca del ansiado pódium

Moto2 2016, el talento del futuro brilló en el presente

Moto3 2016, Binder reina por primera vez

Superbikes 2016, Rea se confirma como jefe de la categoría

Jonathan Rea 2016, la consolidación de una leyenda

FIM CEV Repsol 2016, la temporada de las oportunidades

Fórmula Uno 2016, la consistencia superó a las victorias

Baloncesto

Anuarios ACB

Real Madrid Baloncesto 2016, otro año de doblete

RETAbet Bilbao Basket 2016, luces y sombras

Baskonia 2016, el período de metamorfosis

Divina Seguros Joventut 2016, época de sufrimiento

Montakit Fuenlabrada 2016, un año para la historia



Anuarios NBA

NBA 2016, los sueños también se cumplen

Golden State Warriors 2016, año de récords pero sin premio

Cleveland Cavaliers 2016, LeBron James cumple su promesa

Houston Rockets 2016, las dos caras de la moneda con una leve mejoría

Portland Trail Blazers 2016, al son de Lillard y McCollum

Toronto Raptors 2016, la ilusión de todo un país

LA Lakers 2016, el año del cambio

LA Clippers 2016, llegar tan lejos para quedarse tan cerca

Oklahoma City Thunder 2016, el año de la metamorfosis

Denver Nuggets 2016, el momento de Playoffs

Phoenix Suns 2016, estancados en la mediocridad

Charlotte Hornets 2016, el año de la consolidación

Chicago Bulls 2016, en declive

Brooklyn Nets 2016, el futuro que no llega

Boston Celtics 2016, el proyecto funciona

San Antonio 2016, un año marcado por Duncan

Indiana Pacers 2016, volver a empezar

New York Knicks 2016, todo se mira con mejor cara

Sacramento Kings 2016, el proyecto sin rumbo

Minnesota Timberwolves 2016, en busca del salto cualitativo

New Orleans Pelicans 2016, otro año decepcionante

Washington Wizards 2016, cambio de rumbo

Milwaukee Bucks 2016, de la decepción nace la ilusión

Atlanta Hawks 2016, buscando un hueco en la élite

Philadelphia 76ers 2016, de ilusiones no se vive

Detroit Pistons 2016, gente antigua

Utah Jazz 2016, la música cada vez suena mejor en Nueva Orleans

Memphis Grizzlies 2016, más acción en la enfermería que en la cancha

Miami Heat 2016, se fue el sol en Miami Beach

Orlando Magic 2016, hora de despegar

Dallas Mavericks 2016, incertidumbre texana

+Deportes

Anuarios Fútbol sala

Movistar Inter 2016, el año que estuvo a punto de ser perfecto

ElPozo Murcia 2016, punto y aparte en la plantilla murciana

FC Barcelona Lassa 2016, decepciones y cambios

Palma Futsal 2016, la mejor temporada de su historia

Aspil Vidal Ribera Navarra 2016, renovarse o morir

Levante UD FS 2016, cambio de nombre pero misma identidad



Anuarios Tenis

Andy Murray 2016, ascenso al trono

Novak Djokovic 2016, el 'Djoker' se volvió humano

Milos Raonic 2016, el rey de los mortales

Stan Wawrinka 2016, regularidad como forma de vida

Kei Nishikori 2016, en tierra de nadie

Marin Cilic 2016, el renacido

Gael Monfils 2016, espectáculo efectivo

Dominic Thiem 2016, pequeño pero matón

Rafa Nadal 2016, sueños y sombras

Tomas Berdych 2016, paso atrás

David Goffin 2016, la realidad espera la explosión

Jo-Wilfried Tsonga 2016, la explosión no termina de llegar

Nick Kyrgios 2016, la brillante anarquía

Roberto Bautista 2016, la confirmación

Lucas Pouille 2016, la revolución francesa ha llegado

Roger Federer 2016, el Maestro sucumbe ante las lesiones

David Ferrer 2016, el desplome inevitable

Albert Ramos 2016, asentado en la élite

Feliciano López 2016, en el término medio está la virtud

Pablo Carreño 2016, la explosión ha llegado

Marcel Granollers 2016, sin grandes resultados, pero con una escalada vertiginosa

Fernando Verdasco 2016, luces y muchas sombras

Nicolás Almagro 2016, un año de sombras con un título en Estoril

Guillermo García-Lopez 2016, consagración en el dobles

Angelique Kerber 2016, salto de calidad

Serena Williams 2016, la reina cede el trono entre lesiones

Agnieszka Radwanska 2016, la irregularidad como estilo de vida

Simona Halep 2016, qué bien le sienta el verano

Garbiñe Muguruza 2016, luces y sombras

Karolina Pliskova 2016, una cañonera anda suelta

Madison Keys 2016, Estados Unidos empieza a encontrar su nuevo lider

Svetlana Kuznetsova 2016, los viejos rockeros nunca mueren

Johanna Konta 2016, la revelación del año

Dominika Cibulkova 2016, un dulce retorno

Carla Suárez 2016, paso a paso

Lara Arruabarrena 2016, un título y mucho por lo que luchar

Sara Sorribes 2016, ya es una realidad

Silvia Soler 2016, un balance no muy convincente

Wimbledon 2016, Federer vs Cilic: no todos los superhéroes llevan capa

US Open 2016, Djokovic vs Wawrinka: constancia y superación

Roland Garros 2016, Garbiñe Muguruza vs Serena Williams: sueño español en tierras galas



Anuarios Ciclismo

Peter Sagan 2016, un año para enmarcar

Tom Dumoulin 2016, el expreso holandés no entiende de fronteras

Mark Cavendish 2016, la vuelta del imperial 'Expreso de Man'

Greg Van Avermaet 2016, lágrimas de 'Ave Fenix'

Fabian Cancellara 2016, el broche de oro a la leyenda

Chris Froome 2016, emperador del ciclismo

Marcel Kittel 2016, el retorno de la velocidad germana

Wout Poels 2016, un líder disfrazado de gregario

Alejandro Valverde 2016, un maratón de 15.000 kilómetros

Ion Izagirre 2016, adiós a Movistar por la puerta grande

Vincenzo Nibali 2016, de la ‘maglia rosa’ a la caída en Río

Romain Bardet 2016, juventud y un podio en sus piernas

Nairo Quintana 2016, triunfante en La Vuelta

Alberto Contador 2016, luces y sombras

AG2R La Mondiale 2016, un desastre salvado por Romain Bardet

Astana 2016, una temporada de altibajos

Etixx-Quick Step 2016, victorias, victorias y más victorias

Française de Jeux 2016, de más a menos

IAM Cycling 2016,despedida a lo grande

Lampre-Merida 2016, las victorias en las Grandes Vueltas salvan la temporada

LottoNL-Jumbo 2016, rayos de luz en la oscuridad

Movistar Team 2016, año casi perfecto

Orica-BikeExchange 2016, protagonistas de principio a fin

Team Giant-Alpecin 2016, Dumoulin salva el desastre

Team Katusha 2016, temporada de altibajos

LottoNL-Jumbo 2016, rayos de luz en la oscuridad

Team Sky 2016, amo y señor del Tour

Tinkoff 2016, despedida plagada de éxitos

Trek-Segafredo 2016, gris temporada en el adiós de Cancellara

Caja Rural-RGA 2016, continuar creciendo

Euskadi Basque Country-Murias Taldea 2016, progresa adecuadamente

Burgos-BH 2016, necesita mejorar

Anuarios Wrestling

WWE Universal Championship 2016, Finn Balor es el primer campeón universal

WWE Championship 2016, grandes reinados de grandes campeones

USA Championship 2016, Reigns es el campeón

WWE Intercontinental Championship 2016, The Miz devuelve el prestigio al Campeonato Intercontinental

WWE Cruiserweight Championship 2016, la vuelta de los pesos ligeros

NXT Championship 2016, de Bálor a Nakamura

Raw Tag Team Championship 2016, un año de récord

Smackdown Tag Team Championship 2016, Bray Wyatt consigue su primer título en WWE

RAW Women's Championship 2016, duopolio Charlotte Flair - Sasha Banks

SmackDown Women's Championship 2016, el inicio de una nueva era

NXT Tag Team Championship 2016, el revivir de la división de parejas

NXT Women's Championship 2016, título con aire oriental

TNA World Heavyweight Championship 2016, desde EC3 a Edwards

TNA World Tag Team Championships 2016, los "Broken Titles"

TNA Knockouts Championship 2016, llegó el gran impacto



Anuarios Atletismo

Ruth Beitia 2016, la reina del atletismo español

Orlando Ortega 2016, las segundas oportunidades si fueron buenas

Bruno Hortelano 2016, la consolidación

Usain Bolt 2016, velocidad en forma de leyenda



Anuarios Más deportes

Ajedrez 2016, Carlsen toca otra vez el cielo

NHL 2016, aires de expansión

Golf 2016, el año del regreso a los Juegos Olímpicos

Halterofilia 2016, el año de Lydia Valentín

Voleibol 2016, la vida sigue igual

Voley Playa 2016, un año más en la élite

Rugby 2016, el inicio de algo grande

Pádel 2016, los mejores del año

Pádel 2016, las mejores del año

+VAVEL

Anuarios Cine

Cine 2016, el guión de otro gran año para el cine

Los mejores thrillers del 2016

Lo mejor del cine de terror en 2016

Lo mejor del cine independiente en 2016

Las mejores comedias del 2016

Lo mejor del cine español en 2016

Las cinco películas más taquilleras de 2016

Las últimas de 2016

Lo más esperado para 2017



Anuarios Música

Música 2016: el sonido de otro gran año