Creciendo en un universo llamado VAVEL / Fuente: Káiser Football

Me gustaría comenzar este artículo explicando como fueron mis primeros pasos en el mundo del periodismo "amateur". Ya que esto no comenzó escribiendo directamente en un blog, ni en una web, sino que cuando ni yo mismo me había planteado escribir, se me ofreció el colaborar en twitter comentando partidos en la Eredivisie. En ese grupo conocí a gente que más adelante serían relevantes en este aspecto de mi vida. Varios meses después en ese mismo grupo se me habló de un blog y de la posibilidad de actuar como redactor del mismo, ahí comenzó realmente mi pasión por este arte en el que en cada artículo sacaba a relucir todo mi potencial. Ese blog fue creciendo, sin prisa pero sin pausa y tiempo después se fusionó con otra web de mayor importancia con el único fin de crecer juntos, aunque finalmente a los pocos meses este cerró por falta de compromiso y sobre todo de ganas por parte de la mayoría de integrantes del mismo. De esta experiencia me llevaba amigos, aunque bien es cierto que a larga distancia, muchos de ellos con los que coincidiría tiempo después en proyectos más exigentes y cargados de ilusión.

Estando yo de vacaciones vi de refilón en el teléfono un mensaje en el que buscaban colaboradores para una web que multiplicaba por cinco las visitas del anterior proyecto en el que milité. Mi disfrute eclipsaba la exigencia que requería dicho proyecto ya avanzado y ya empezaba a escuchar terminología que me abrió los ojos de lo que realmente estaba consiguiendo. Pero esto no acaba aquí. Tras mucho tiempo leyendo el periódico digital VAVEL me contaron que tenía la posibilidad de entrar como colaborador. Enseguida me puse en contacto con ellos, los que actualmente son mi segunda familia, y me pidieron un artículo de prueba, quizá el artículo del que más estoy orgulloso de haber hecho y al que más ganas e ilusión le puse. Este fue una especie de resumen de la décima Champions League que consiguió el Real Madrid, sintiendo mientras lo redactaba otra vez la emoción de vivir ese momento dos años atrás, pero lo mejor fue cuando me llegó la ansiada noticia de que estaba dentro de VAVEL.

Elegí a Osasuna como sección para escribir en mis inicios, y cual fue mi sorpresa cuando observé que mi coordinador sería Gerard, un amigo con el que ya había coincidido en los proyectos mencionados anteriormente. Cosas como el planning semanal a principios de cada semana, las visitas que día a día veo que reciben los artículos a los que tanto empeño le pongo cada día o el buen ambiente que existe en la redacción de Osasuna son las que me motivan para seguir creciendo como periodista junto a mis compañeros. Indagando sobre artículos más especiales de lo normal descubrí lo había conseguido en el pasado este periódico, y sobre todo lo que estaba consiguiendo en la actualidad, como por ejemplo haber estado en el Top 3 de los periódicos digitales más leídos de nuestro país.

Simplemente me encanta, me apasiona, disfruto dedicando tiempo de mi vida a esto. Vivir el deporte y sobre todo el fútbol de la manera en lo que lo vivo yo, y además poder expresar mi opinión, siempre objetiva y sin temor a que los de arriba te lo desaprueben, como sucede en otros sitios en los que vale más la cantidad y el "peloteo" que la calidad del propio texto.

Eso es lo que más me ha sorprendido en mi corta pero espero que duradera estancia en esta grata experiencia. Además animo a todas las personas a las que le guste este mundo a que lo intenten, porque de verdad que merece la pena.