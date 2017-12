Anuario VAVEL 2017: una historia de 365 páginas y un Ángel que "se queda"

Fotomontaje: Javier Robles, VAVEL

Por el desfiladero de nubes de diciembre se escapa 2017 y entre borrascas de tinta nace el resumen de 365 días inolvidables. En el suelo de la redacción el papel mojado de los días, las noticias y los recuerdos. Entre ellos la enorme sonrisa luchadora de Bimba Bosé y una inmensa paradoja. Y es que este es el primer año en el que no pasaron doce hojas del calendario sino 12 + 1, pues un Ángel del motor nos observa en una curva del cielo, que dicen por Málaga se encuentra justo en el barrio de al lado de 'Chiquitistán', donde un flamenco cuenta chistes que hacen reír a todos aquellos que llegan a las puertas de San Pedro, que habla de Santo a Santo a Roger Moore y desde agosto tenía dibujada una sonrisa en su rostro gracias a Jerry Lewis.

En aquellas puertas, que deben ser enormes para que entre por ellas tanta buena gente, aguardaba Federico García Lorca para recibir a Nati Mistral -que llegó de la mano de Terele Pavez-, pues nadie como ella ha interpretado a los personajes de sus obras. De fondo el góspel tan característico que sonaba en el cielo de los angelitos negros se ha convertido en los riffs de guitarra que se tocan como campanas gracias a Chuck Berry. No muy lejos de allí, a las puertas del infierno, que también tienen su encanto, el Diablo hace cantar las letras al revés a Malcolm Young, cuya guitarra arde en cada acorde de AC/DC.

Este 2017 se marchó con ellos como título vital, cronológico y periodístico de la suma de los momentos de siempre. De hecho todo el tiempo fue eternamente presente, pues presente, pasado y futuro acontecieron al unísono. De tal modo que todos los instantes que marcaron al mundo durante el transcurso de estos 365 días fueron realmente únicos. Como cada año se le dio la vuelta al reloj y cada grano de arena que cayó por el precipicio de los días perteneció a ese eterno presente. En el manejo de la eternidad y lo efímero, hacia la búsqueda de ese secreto -para vivirlo y contarlo de una manera diferente- se dirigió VAVEL. En el camino de las noticias y acontecimientos que marcaron al mundo e hicieron recobrar a todos vivencias personales que quedaron grabadas en los corazones.

Es importante estar en la noticia pero existen muchas formas y maneras de conjugar el citado verbo y, en la mayoría de las ocasiones, estando no basta. Para estar hay que contar y doce meses dieron para ser múltiples en la diferencia, también en el deporte, en el que estos héroes sin capa sustentaron nuevamente su ser de un eterno presente con dos deportistas del año. El primero Ignacio Echeverría, 'el héroe del monopatín', un amateur sobre las ruedas de la vida al que no bastó con estar y escapar, sino que plantó cara a la barbarie y, el segundo, aquel Ángel que se fue abriendo gas y acostando sus alas sobre un asfalto de nubes.

Rafa y Roger, dos magos del tenis

En aquel enero dos mitos del tenis demostraron que los viejos rockeros nunca mueren, pues Roger Federer aumentó aún más su leyenda venciendo el Open de Australia en una mágica final que se resumió con las palabras que le dedicó el suizo al manacorí que siempre vuelve: “No te vayas Rafa, el tenis te necesita y te da las gracias por todo lo que haces". Y Rafa le hizo caso…

De hecho Rafa Nadal se tomó al pie de la letra aquellas palabras para hacer una enorme temporada en la que regresó al número uno del tenis mundial. Logrando en París el romance más longevo de la historia del tenis, pues coronó su décimo título de Roland Garros masacrando a Stan Wawrinka con un contundente 6-2. 6-3 y 6-1, en dos horas y cinco minutos, y quedándose a tres juegos de igualar la marca de Björn Borg en 1978. Una suficiencia solo al alcance de una leyenda como la del tenista balear.

Como no podía ser de otra manera el suizo, que aprendió a jugar al tenis hace siglos en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, aquel que esconde en su raqueta los trucos de magia de todos los tenistas de la historia, regresó para decirle a su amigo lo siguiente: “Oye Rafa, ya sé que has vuelto pero yo todavía tampoco me he ido”. Y lo hizo en Wimbledon, donde se convirtió en el segundo tenista más longevo en ganar un grande después de Ken Rosewal y sin ceder un solo set en todo el torneo. Pues Roger Federer se impuso a Marin Ciric en la final por 6-3, 6-1 y 6-4 en una hora y 41 minutos consiguiendo a sus 36 años su decimonoveno ‘Grand Slam’

Garbiñe Muguruza

Precisamente en Wimbledon se produjo otra de las grandes satisfacciones del año para el deporte español, pues el diabólico drive de Garbiñe Muguruza hizo historia sobre la más histórica alfombra verde del tenis. Esos coloridos tepes de hierba que parecen haber sido extraídos del jardín de Buckingham Palace y sobre los que se coronó campeona en Londres por primera vez. Derrotó en una inolvidable final a la estadounidense Venus Williams, dándose la curiosa paradoja de que lo hizo siguiendo las instrucciones y los sabios consejos de Conchita Martinez, único precedente femenino en conseguir -1994- semejante gesta para el deporte español.

América da el espectáculo: All Star NBA, Super Bowl y Seis Naciones de Rugby

Brady y Matt Ryan en imagen. Fotomontaje: Adrián Cobo García

La sexagésima sexta edición del partido de las estrellas de la NBA, el All Star, se convirtió en más que un partido, pues fue un espectáculo de reivindicación que tuvo lugar en el Smoothie King Center de Nueva Orleans, Luisiana. La Conferencia Oeste se impuso por 192 a 182 y 'la Ceja de la NBA' Anthony Davis anotó 52 puntos, el mayor registro firmado por un jugador en un partido All Star, erigiéndose como el MVP del partido.

En la Super Bowl disputada en Houston los New England Patriots lograron una remontada histórica, liderados por la leyenda Tom Brady, que a sus 39 años resultó crucial en la remontada de 25 puntos de diferencia a los Atlanta Falcons 34 – 28. El quarterback, arquitecto y faraón del ataque de los Patriots, dejó atrás a otras leyendas como Joe Montana y Terry Bradshaw, pues se convirtió en el primer quarterback de la historia de la NFL con cinco anillos.

En el Seis Naciones, aquella en la que se favoreció al ensayo y por tanto a las selecciones que apostaban por el juego de ataque, Irlanda, el XV del Trébol, privó a Inglaterra, al XV de la Rosa, del Grand Slam -victorias en todos los partidos- y del récord en solitario de triunfos consecutivos. Pero Inglaterra que se quedó sin la triple corona fue justo vencedor del Torneo Seis Naciones.

El gran sueño de Sergio García

En abril, con aquellas primeras luces que hacen reverdecer los días, Sergio García, el 'niño prodigio eterno' del golf español, se puso por primera vez la chaqueta verde del Masters de Augusta. Desde que en 1999 los sastres de la leyenda le tomaron medidas, cuando fue el mejor amateur, soñó con aquel traje verde. Pero con el paso de los años y las 17 ediciones que jugó en Augusta como profesional, se convirtió en el campo de sus mayores frustraciones. "Algún día lo ganaré como profesional", dijo con el palo de hierro largo de los sueños de un niño. Y aquel hierro se convirtió en espada, con la que acabó demostrando que en esta vida no hay nada imposible, pues Sergio sintió la calma que jamás había sentido en un grande. Quizás porque el grande siempre fue él y por fin dio rienda suelta a su fantasía como jugador.

En el universo fútbol, año Real Madrid

En el universo fútbol reinó el Real Madrid, pero allá por febrero Camerún se hizo con la victoria en la Copa de África de Naciones, venciendo 1-2 ante Egipto en Libreville merced a un gol en el minuto 88 de Aboubakar, que le dio a los Leones Indomables su quinto título.

'FeliZidane'

Se habló mucho de la 'FeliZidane' y le asistió absolutamente la razón a todo aquel que hizo referencia a ella, pues de un modo u otro, en estas fechas, en lugar de decir Feliz Navidad debería felicitarse a los aficionados al fútbol con ella, pues el Real Madrid se convirtió en el rey absoluto del año con cinco títulos. Un Madrid que consiguió el hito sin precedente histórico de conquistar dos Champions consecutivas desde que quedó instaurado el citado modelo de competición.

El Barça, Rey de Copas; Neymar y el PSG

Lo cierto es que al Madrid tan solo se le escapó la Copa del Rey, que conquistó el Barcelona de los que ya no están -Luis Enrique y Neymar-, y de Leo Messi, el que siempre está. Y es que el Barcelona que reinó en la Copa dio la sensación en la temporada 2016/17 de ser de esos equipos que solo pueden reinar por un día, tal y como hizo en aquella noche histórica ante el PSG de Al-Khelaifi, que se tomaría venganza unos meses después con el 'caso Ney'.

Ronaldo y un tipo apodado 'Magia'

El Real sin duda volvió a su ser y todo lo consiguió gracias a la calidad en conjunto de una plantilla que el técnico francés consiguió tener activada en todo momento y durante el desarrollo de todas las competiciones. Con un tipo apodado ‘Magia’, que parece haber nacido en el País de Nunca Jamás, pero cuyas botas de miel desvelan que nació en un pueblecito de Málaga llamado Arroyo de la Miel. También con un Cristiano Ronaldo estelar, en una nueva reinvención de sí mismo para competir al máximo nivel, ganando con tremendo poderío todos los premios individuales -The Best y el Balón de oro- excepto la Bota de oro, que logró su eterno 'NéMessis'.

En un fútbol que cada vez es menos fútbol y más negocio, la Segunda División española se ha convertido en el último bastión de la igualdad, del equilibrio, del no saber que puede ocurrir cada vez que el cuero rueda sobre el césped. Cualquiera puede ganar a cualquiera. Algo maravilloso. Muy lejos quedan los salarios astronómicos y los traspasos multimillonarios vistos durante el pasado mercado estival, que no hacen otra cosa que desequilibrar la balanza a favor de una minoría elitista. ¡Bendita austeridad!

Granada, Osasuna y Sporting de Gijón no dieron la talla en la élite la pasada campaña y, por méritos propios, han caído al "infierno" de la Segunda División. Lo que en un principio podía parecer un pequeño paso atrás para tomar impulso se ha transformado en un camino largo, duro y tortuoso, y es que ninguno de los tres ocupa posiciones de ascenso directo al término de 2017. Cultural Leonesa Albacete, Barça B y Lorca FC conforman la otra cara de la moneda. Para ellos la Segunda División representa el cielo en la Tierra, la oportunidad mágica de salir del barro y situar su fútbol en el panorama nacional. ¡Vaya si lo están haciendo! Prometen seguir dando mucha guerra en 2018.

Un año más cumple el fútbol de bronce en su lento caminar hacia la profesionalización. 365 días que dieron para mucho, destacando como ya es habitual el incesante auge de la calidad en general del fútbol del tercer escalón del balompié español. Una categoría a la que parece estar volviendo el dinero, también aupado por el sinfín de equipos históricos que un año más pelearon por volver a su lugar -véase Racing, Real Murcia, Recreativo- y otros que, desgraciadamente, cayeron al barro para firmar unas oscuras líneas en su historial.

Ha sido una campaña que destacó por un sinfín de nuevos récords, como la mayor goleada de la historia firmada por el Barcelona B en el turbio partido con el CD Eldense (12-0), los máximos registros de puntuación por Cultural y Racing, o el imbatible Burgos de Saizar y compañía.

Un Mundial sin Buffon

En las grandes ligas europeas los títulos fueron para el Chelsea de Conte en la Premier, para el Juventus del caballero Buffon en el Scudetto, para el Bayern de Ancelotti en la Bundesliga y, para el Mónaco de Mbappé tras diecisiete años de sequía en la Ligue 1.

De las clasificatorias para el Mundial de Rusia se extrajeron varias interesantes lecturas: Brasil emerge, Alemania sigue siendo temible y España vuelve a tener equipo para soñar y competir. Pero fundamentalmente dos especialmente relevantes, la primera que Messi nunca será Maradona para los argentinos, pero Argentina no es nada sin el diez de Rosario y, la segunda es que el Mundial será un poco menos Mundial sin la presencia de Italia. Especialmente porque Buffon, el cancerbero que fue cincelado con mármol de Carrara, vivió un final tan cruel como el que tuvo Usain Bolt en el Campeonato Mundial de Atletismo de Londres.

En la Copa de Libertadores el Gremio de Arthur se impuso a Lanús y se coronó campeón por tercera vez en su historia en la citada competición. El citado título le dio derecho a la disputa del Mundial de clubes de la FIFA en el que el Real Madrid cerró su gran año.

Movistar Inter, el fútbol de las pequeñas esencias

Cuentan que las grandes esencias, como los venenos, se venden en frascos pequeños y en las reducidas dimensiones del futbol sala, el espectáculo es la moneda común. Y si hubo un equipo en 2017 que hizo del mismo el vehículo para triunfar y hacer historia en el fútbol sala nacional, ese fue el Movistar Inter. No en vano logró la Copa de España, la UEFA Futsal Cup, la Liga y la Supercopa de España. Cuatro títulos más que sumar al extenso palmarés interista repartidos entre los meses de marzo, abril, junio y septiembre.

Ba-lon-ces-to

En la NBA los Golden State Warriors obtuvieron su quinto campeonato -segundo anillo en tres años- imponiéndose a los Cleveland Cavaliers en un enfrentamiento cargado de emociones. La rotación del balón en el último cuarto además de la gestión de los banquillos resultaron decisivas para que el equipo de Kevin Durant, con 39 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias y Stephen Curry, con 34 puntos, 6 rebotes más 10 asistencias, se impusiera al de LeBron James y Kyrie Irving. Los Warriors de los 'Splash Brothers' -Curry y Thompson- más 'The Servant' Durant, apuntaron que viajan definitivamente hacia la 'Dinastía'.

Eslovenia y las últimas 'bombas'

En el Mundial de Baloncesto la legendaria generación de la 'Ñ' hizo historia por enésima vez y los escenarios del básquet por primera vez sintieron pesar por vivir en un mundo sin bombas, sin las bombas de Juan Carlos Navarro. Fueron bronce pero son tantos metales que podrían llenar hasta arriba los 30 metros de altura que tienen los altos hornos. Eslovenia se llevó un oro histórico con Goran Dragic -ese 3 que portó una leyenda como Drazen Petrovic- y Doncic, como banderas de un país muy joven, con tan solo dos millones de habitantes.

Obradovic, la leyenda

Precisamente en el mundo de la canasta el Fenerbahce de Obradovic -mejor entrenador de Europa, que con esta consiguió su novena Euroliga- reinó en Europa ganando su primer título europeo al barrer al Olympiacos en la final. Y lo hizo defendiendo a otro nivel y atacando como una máquina programada ante 15.000 aficionados turcos absolutamente entregados. Mientras, en la Liga Endesa, el Valencia Basket hizo historia al proclamarse campeón venciendo en la serie con un 3-1 y fundamentalmente con un Dubljevic que impuso su ley.

Mundial de Atletismo, el adiós de un mito

El Mundial de Atletismo de 2017 disputado en Londres dio para tanto como para despedir como ser mortal al animal más veloz de todos los atletas. Las zapatillas de clavos han dejado de bailar y su vacío ya es insustituible. Puede que no fuera la mejor forma de que una leyenda como Usain Bolt dijera adiós. El guion fue ciertamente cruel, pero en las grandes derrotas se encuentran las más enormes enseñanzas. Y lo primero que hay que aprender, tanto en el deporte como en la vida, es que para ganar se debe haber conocido el sabor amargo de la derrota.

El atletismo español generó pocas expectativas y demasiada frustración, pero en esa derrota se aprendió otra lección, la de contemplar nuevamente a la espigada palmera Ruth Beitia. Su experimentada sonrisa, el bello ritual de medida y concentración con su mano derecha. Y su último e inolvidable vuelo cayendo como una reina de las alturas. En Londres hubo un país vencedor y ese fue USA, el medallero así lo dijo y el viejo Justin Gatlin, el atleta más odiado del planeta, lo corroboró en aquella mítica carrera de los cien. Muy destacable fue también la derrota de otro mito como Mo Farah, pues el etíope Edris acabó con su tiranía en los Mundiales.

Mireia no tiene precio

Un gran número de los momentos únicos de 2017 se vivieron gracias a Mireia Belmonte, que volvió a demostrar que es uno de esos milagros que se dan de vez en cuando en el deporte español. De hecho verla codearse con Katinka Hosszu, Sarah Sjostrom o Katie Ledecky hizo preguntarse al aficionado español cuánto vale Mireia. La respuesta era muy sencilla: no tiene precio. Por su genética, por su naturalidad y por su enorme sacrificio, Mireia es la mejor nadadora española de todos los tiempos. En el Mundial de Budapest completó su mejor actuación con una plata en el 400 estilos que aderezó a la obtenida en el 1.500 libre y al oro en el 200 mariposa. Supuso su consagración como una de las nadadoras más completas del mundo en el Duna Arena, y puso rumbo a Moscú, donde obtuvo las medallas de oro, plata y bronce en 800 metros libre, 400 libre y 200 mariposa.

Por si todo ello no fuera suficiente, tan solo una semana después batió el récord del mundo de los 400 metros estilos en piscina corta (4:18.94) en la tercera prueba de la Copa del Mundo, que se disputó en la ciudad holandesa de Eindhoven. Superando nada más y nada menos que a Katinka Hosszu, por más de seis segundos, sumando de esta forma su tercer oro en la piscina Pieter van de Hoogenband.

Rey Froome

En el posiblemente deporte más duro y sacrificado, el de paredes hacia el cielo, el de puertos y cimas coronadas, el de piolet en cada pedalada, el de las bajadas imposibles, el del corazón en las piernas y el motor en la espalda. En el también deporte más cuestionado, Chris Froome volvió a cumplir los pronósticos, haciendo suyo el color amarillo y reinando por cuarta vez en los Campos Elíseos, dejando tan solo un resquicio a la emoción para los otros dos lugares del pódium.

Marc Márquez y una derbi de 50cc. con alas

En el mundo del motor, y muy en concreto en el de las dos ruedas, toda carrera, toda vuelta rápida, todo título se marchó para Ibiza. Pues sin tener demasiado conciencia de ello, todos y cada uno de los pilotos llegaron al éxito pilotando aquella derbi de 50 cc. con alas con la que Ángel Nieto fue campeón del mundo en 1959 por primera vez. La pilotó Marc Márquez, puro fuego, el indiscutible monarca actual de Moto GP y a quien las alas del Ángel salvaron en la primera curva del Ricardo Tormo. Y la pilotó también Andrea Dovizioso, que le peleó el título con un gran mérito para el italiano. Igualmente la pilotaron Franco Morbidelli en Moto 2 y Joan Mir en Moto 3. Y pilotarán todos de aquí en adelante, pues todos irán con un ángel de la guarda pegado al carenado.

El coche y las manos de Lewis

El espectacular y excéntrico piloto de Stevenage, Lewis Hamilton, se convirtió en leyenda al lograr en 2017 su cuarto título mundial de F1, el tercero con Mercedes, que obtuvo su cuarta corona consecutiva de constructores. Se puede considerar que ganó un gran coche, pero no se puede negar que ganaron también las manos del piloto inglés que mejoró la plusmarca histórica de 68 'poles' del germano, elevándola a 72.

De #NuevoVAVEL

Un segundo inmediatamente después de sonar la última campanada, la que hará la 12+1 y despedirá este 2017, se producirán los sentimientos encontrados de cada año. El de la inminente nostalgia de lo vivido, que será recordada en las efemérides y, la explosión de alegría por lo que está por venir, por vivir. En el retorno de los equipos, deportistas, victoriosos y derrotados, se levantarán ciudades día, ciudades meses, ciudades mundo, ciudades corazón, ciudades lucha, ciudades vida, ciudades memoria, ciudades olvido, ciudades noticia y noticias que serán ciudades de un nuevo amanecer. Y en aquellas ciudades estará de #NuevoVAVEL para alumbrar un nuevo ser, para contarlo y describirlo siempre de una forma diferente.