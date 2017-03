Fillon anuncia su continuidad pese a su probable imputación

Google Plus

Fillon hoy en su rueda de prensa en la que confirmó su continuidad. Foto de AFP

La mañana de este miércoles ha sido muy movida para François Fillon. Desde la cancelación de un acto hasta la supuesta detención de su mujer, anunciada por el grupo mediático Mediapart. A mediodía, finalmente, Fillon comparecía ante los medios. La mañana previa, los rumores habían sido constantes. Incluso se había llegado a sondear la posibilidad de que dejase la candidatura y abriese paso a su rival en la segunda vuelta de las primaras de la derecha, Alain Juppé. Finalmente, todo ha quedado en nada y Fillon seguirá en la lucha por la presidencia mientras sigue investigado por la justicia. El caso del falso empleo de su mujer ha dañado muchísimo la imagen del ex-primer ministro.

El republicano incluso ha defendido ser víctima de lo que ha calificado como "un asesinato político". Sus principales rivales, Marine Le Pen por su derecha, y Emmanuel Macron por la izquierda, se ven cada vez más reforzados como los dos principales favoritos a la final por la presidencia. El exministro de Hollande, que aún no ha cumplido los 40 años, ya está situado prácticamente a la par de Le Pen, siempre a la cabeza, en algunos sondeos. Mientras, Fillon aguanta a la zaga, no muy lejos de ambos, aunque castigado por lo todo lo ocurrido. Tampoco Le Pen es ajena a los escándalos pero, pese a sus respuestas hostiles hacia el poder judicial, no se resiente en exceso en las encuestas. En cualquier caso, parece abocada a perder tanto ante Fillon como Macron en la segunda vuelta.

El candidato de Les Republicains anunció que dimitiría en caso de ser imputado. Sin embargo, hoy se ha mostrado convencido en seguir adelante con la candidatura cuando parece casi segura su imputación. En dos semanas está llamado a declarar y no parece que haya otro destino para su caso. Eso ha tenido sus consecuencias. Se han desmarcado ya de su campaña tanto uno de los principales miembros de su equipo, Bruno Le Maire, responsable de Asuntos Internacionales, como el partido centrista UDI (Unión de Demócratas e Independientes). A pesar de todo, sigue en la pelea.

Un interrogante serio es si de cara al electorado hubiese sido mejor una retirada del candidato cuya imagen está seriamente dañada o de otro que en el pasado llegó a estar inhabilitado pero que hoy parecía la única alternativa viable. Juppé tiene un carácter más centrista que probablemente sirviese para aglutinar muchísimos más votos en un centro copado hoy por Macron, que probablemente perdería apoyos ante el alcalde de Burdeos. A día de hoy, sería una maniobra arriesgada a tan poco tiempo de las elecciones. Fillon es bastante más conservador, de forma que quizá tiene un perfil más susceptible de robar votos a Le Pen. La líder del Frente Nacional es la rival a batir, aunque la pelea principal será lograr entrar en la segunda vuelta, ser su rival. El que lo consiga será el que tenga más probabilidades de ser Presidente de la V República Francesa.