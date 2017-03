Macron presenta su plan electoral

Google Plus

Macron durante el pasado mes de febrero. Foto de AFP.

Emmanuel Macron, a día de hoy gran favorito para ser el próximo presidente de Francia, ha presentado esta mañana sus planes en caso de vencer en las elecciones celebradas la próxima primavera. Al fin, el líder de En Marche! y ex-ministro de Hollande tiene un proyecto claro. Durante un tiempo, muchos no terminaban de confiar en él por no tener una dirección claramente definida.

Uno de los grandes titulares que ha dejado Macron ha sido su intención de prohibir el nepotismo para los diputados franceses. Después del escándalo protagonizado por Fillon, uno de sus grandes rivales por la presidencia, el ex-ministro ha prometido que pondrá en marcha legislación para evitar la contratación como ayudantes de familiares por parte de los miembros del Parlamento, algo muy frecuente en el país galo.

No obstante, más allá de esta propuesta, Macron ha dejado claras sus intenciones de poner en marcha políticas liberales a nivel económico, un aspecto que ya había presentado la semana pasada. Sus medidas irán desde la supresión de más de 100.000 empleos dentro del funcionariado hasta el ahorro de unos 60.000 millones de euros en los próximos años. No obstante, también ha asegurado que invertirá unos 50.000 en la revitalización de la economía gala y ha asegurado que el subsidio de paro llegará a todo el mundo, no solo a los asalariados. También reformará el sistema de pensiones para frenar los desajustes existentes actualmente y dará ciertas ventajas fiscales a las empresas. Además, uno de sus grandes objetivos será cumplir el objetivo de déficit del 3% establecido por la Unión Europea.

Precisamente, el europeísmo es uno de los factores diferenciadores de Macron frente a su, a priori, rival principal, Marine Le Pen que pretende que Francia salga de la UE. Macron defiende la necesidad de la Unión y pretende una mayor unidad en temas como la defensa y el mercado energético, este último pensando en la lucha contra el cambio climático.

Además, el candidato calificado como "socioliberal" pretende dar una mayor libertad de actuación a las escuelas y reforzar la educación, aumentar el gasto militar hasta el 2% del PIB o crear una inteligencia antiterrorista.

Macron, a quien las encuestas sitúan hoy en segundo lugar tras Le Pen, a la que vencería ampliamente en la segunda vuelta, no se califica ni de izquierdas ni de derechas. De hecho, uno de sus principales baluartes es, probablemente, que a diferencia de otros fenómenos electorales recientes, su proyecto parece estar más al centro. Apoyado por el centrista Bayrou (Movimiento Demócrata), la candidatura del líder del movimiento popular En Marche!, cuyo programa se realizó teniendo en cuenta la aportación ciudadana, parece la principal favorita para mayo.