Asalto al vacío

Soraya Saénz de Santamaría en su discurso en el Senado. Fotografía tomada de sus redes sociales.

Como en un buen ejercicio de slackline, la política española pasa a caminar sobre una cuerda floja. El pleno en el Senado se ha vivido un acalorado debate en esta tarde en la Comisión Conjunta de las Comisiones Generales de las Comunidades Autónomas y Constitucional. Los momentos previos en el Senado eran incertidumbre. Nadie sabía lo que iba a pasar. El Gobierno con Soraya Sáenz de Santamaría a la cabeza entraba con un semblante serio a la Comisión de debate. En una conversación informal con periodistas el expresidente de Valencia Alberto Fabra manifestaba que nos encontrábamos en una “decisión crucial para todos” y reconocía no saber al detalle lo que iba a pasar. Fuentes próximas al PDeCat y ERC explicaban a Vavel que los representantes de los partidos independentistas se reunieron para planificar como organizar este pleno.

En los primeros momentos del pleno se supo que el delegado de la Generalitat de Cataluña en Madrid, Ferran Mascarell, no podría participar en la comisión porque la Mesa de la Comisión lo había rechazado al no ser un miembro del ejecutivo autonómico. Después de verse rechazado Mascarell se retiró en la planta de arriba junto con Carles Campuzano, portavoz del PDeCat en el Congreso.

Tras la explicación del funcionamiento de las reglas de la Comisión y el orden del día se procedió a comenzar el debate. Fuentes parlamentarias contaron a Vavel que la labor de esta Comisión sería “votar un dictamen que elevar al pleno de mañana”. Estas mismas fuentes ante las preguntas de los periodistas dijeron que el Presidente del Senado Pio García Escudero buscaría un mayor acuerdo con los tiempos lo más flexibles posibles para que se plantearan enmiendas hasta el último momento.

La vicepresidenta Sáenz de Santamaría defendió por parte del gobierno la aplicación del 155 en Cataluña porque era una obligación “legal, democrática y política” en la búsqueda del interés general de la nación. En su discurso Sáenz de Santamaría pidió la autorización al Senado para que salieran adelante las medidas propuestas por el Ejecutivo. El objetivo del Gobierno sería buscar trabajar “todos” en un proyecto en común “que es España, nuestra democracia” y que “nadie, puede debilitarla”. Además, defendió la aplicación del artículo 155 porque es “excepcional” pero “legítimo y democrático”.

La vicepresidenta atacó con dureza a los líderes independentistas que “han echado por tierra la mejor Cataluña de la historia”. Ante la ausencia de Carles Puigdemont Sáenz de Santamaría ha manifestado que los “independentistas han dejado muy claro que no han estado dispuestos a dialogar”. Además, crítico su ausencia los foros de debate que se los convocó o cuando negaron el debate en el propio Parlament.

El PSOE presentó tres enmiendas de las cuales solo le incluyó una

El PSOE presentó tres enmiendas al texto del Ejecutivo, estas consistirían en defender la gradualidad de las medidas del 155, parar el 155 si se hacen elecciones autonómicas y garantizar la independencia de la radio y televisión públicas catalanas. La primera es la única que será incluida. Según fuentes parlamentarias la enmienda de parar el 155 con elecciones autonómicas no se aprobó porque tras la declaración de Puigdemont en la que no llamaba a unas elecciones autonómicas lo veían un escenario poco probable. En referencia a excluir del 155 a la radio y televisión autonómicas se manifestó disconformidad simplemente por parte del Partido Popular en el Senado, por lo que no se alcanzó a un acuerdo en la Junta de Portavoces. El portavoz del PSOE en el Senado Ander Gil pidió a Puigdemont que convocara elecciones volviendo a la legalidad para “evitar el desastre de que Cataluña y España tardarán en recuperarse”. Gil ha querido recalcar que se mantienen en la defensa de un proyecto común que sea igualitario para todos los españoles criticando a Podemos que se encontrarán más cercanos a los independentistas. Para el portavoz del PSOE en el Senado el mayor logro de la izquierda española es “la Constitución” y por eso ha manifestado su labor de defenderla. Además recordó el Estatut votado en época de José Luis Roríguez Zapatero exclamando que no se “tendría que haber cuestionado”.

Desde Unidos Podemos, ERC, PDeCat y PNV han criticado con dureza la aplicación del 155. Óscar Guardingo, representante de Unidos Podemos en la comisión ha denunciado que la mayoría del organismo se está aplicando un rodillo contrario a los derechos de la población. Por ello lo ha comparado con el Pleno del 6 y del 7 de septiembre en el Parlament dónde se aprobó la Ley de Transitoriedad para buscar una Cataluña independiente. En esta argumentación ha puesto de ejemplo el veto a que hablara Ferran Mascarell. Según el representante del grupo confederal se le debería haber dejado hablar porque el artículo 189.3 del Reglamento del Senado se indica que, en este caso Puigdemont, podría designar para defender su posición a “la persona que asuma la representación a estos efectos”.

En búsqueda de ponerse en un punto medio de los bandos, el portavoz de Unidos Podemos-En Comú-En Marea arremetió contra Mariano Rajoy y Carles Puigdemont por no haber alcanzado un acuerdo. Guardingo ha expresado que “la mayoría de los españoles no querían DUI ni 155” y que si se acaban produciendo sería el “fracaso del Gobierno de Rajoy y de Puigdemont”. El representante del partido de Pablo Iglesias les ha igualado recurriendo a la corrupción diciendo que “unos se tapan el 3% y otros la Gürtel”.

Por parte del PNV han reiterado la petición de la búsqueda de un acuerdo. Jokin Bildarratz ha pedido a la vicepresidenta que “todos los esfuerzos dirigidos a poner en marcha el 155 se cambien para que vayan dirigidos a encontrar una solución”. Al Ejecutivo ha pedido que le enseñara un documento en el que Puigdemont proclamara la independencia. Para el portavoz del PNV el Ejecutivo ha adoptado el 155 como “una decisión previa”. Además, ha expresado que las medidas que contiene son “una desproporción” porque “suspenden la autonomía de facto”.

Desde el PDeCat han definido el 155 como un “golpe de Estado del Gobierno, el PP, el PSOE y Ciudadanos” preguntándose si dar instrucciones al president y al Govern es decapitar sus funciones. Esta pregunta es en referencia a la posibilidad de convocar elecciones que en teoría solo la tiene el president de la Generalitat. El portavoz del partido Josep Lluís Cleries ha defendido al Govern considerando que es “legítimo” por haber conseguido el apoyo mayoritario en las urnas y ha aprovechado para denunciar que los responsables de Òmnium y ANC detenidos, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart son “presos políticos”.

El senador de ERC Miquel Àngel Estradé ha manifestado que su partido “es y será siempre fiel al mandato del pueblo de Cataluña”. En respuesta a la vicepresidenta ha afirmado que el “único mandato vigente” es el que dijeron las urnas en las elecciones catalanas de 2015 y el 1-0. Estradé ha criticado al Gobierno considerando que han lanzado una “auténtica ofensiva para quebrar los consensos del catalanismo”. Según el portavoz de ERC Cataluña ya se reconoce como nación.

El 155 se empezará a tramitar desde el Gobierno a partir del viernes por la tarde

Tras la aprobación del texto queda conocer que pasará en el pleno de mañana dónde previsiblemente el Gobierno conseguirá el apoyo de la cámara para empezar a tramitar el 155 gracias a su mayoría absoluta y el consenso con PSOE y Ciudadanos. Cuando tengan el permiso del Senado el Gobierno podrá empezar a tramitar el 155. Según fuentes consultadas por Vavel seguramente sería el mismo viernes por la tarde en un Consejo de Ministros extraordinario.