Un clásico reñido para un inicio de Seis Naciones

Regresó el rugby de élite un año más con el torneo que paraliza a Europa: Las Seis naciones, en su edición 2017. Tras el primer partido entre Escocia e Irlanda, donde los XV del Cardó demostraron en un partido donde Irlanda brilló por su ausencia durante todo el primer tiempo, el segundo partido del sábado era en la famosa catedral del Rugby: El Twickenham de Londres.

Durante el primer tiempo, Francia dominó más las acciones en el partido pero Inglaterra no se quedó atrás, siendo un partido reñido. Dominaron los franceses en posesión y presionó a los ingleses, aunque, no hubo ensayos, terminaron desaprovechando el Sin Bin que recibió Inglaterra por Jonny May, quien se fue a descansar diez minutos por una tackleada peligrosa a los 13’. Solo anotaciones por la vía de los penales anotaron los dos equipos con Farell y López, para cada lado, para irse 9-9 al descanso.

Para el segundo tiempo, Inglaterra presionó y buscó llevarse el encuentro en casa. Lograron anotar por la vía del ensayo, pero tras la revisión de televisión, fue anulado debido a que tocaron anteriormente la línea. Finalmente, iniciaron anotando con Farell de a tres luego de un penal. Francia reaccionó tras irse abajo en el marcador y ensayaron con el suplente Slimani y luego tras la conversión de Camille López, se colocaron 22-16 en el marcador.

Cuando parecía que la noche se ponía peligrosa para los dueños de casa en la catedral del Twickenham, apareció los XV de la Rosa con Danny Care, para que luego Ben Te'o, el jugador de origen neozelandés terminara ensayando luego de haber entrado hacía dos minutos atrás, y Farell a través de la vía de la conversión dejó el 19-16 final para llevarse Inglaterra en su casa los primeros cuatro puntos del torneo.

En la próxima fecha, Francia recibe en Sant-Denis a Escocia, quien viene de ganar en Murrayfield; e Inglaterra va a visitar a los XV del Dragón a Cardiff.