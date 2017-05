Google Plus

La siesta eterna de Jaguares

Jaguares perdió en un muy flojo partido de local por 16 a 6 ante Western Force en el estadio Jose Amalfitani de la ciudad de Buenos Aires, y desperdiciaron la posibilidad de acercarse a posición de play offs.

El resultado es preocupante desde el punto de vista del juego, aspecto del que se mostró poco o nada. También si se tiene en cuenta la accesibilidad del rival, tanto en los papeles por el rendimiento exhibido en el certamen, como en el trámite del partido. Jaguares perdió con un rival marcadamente inferior a sí.

Aquel que no pudo ver el primer tiempo de Jaguares Western Force por alguna razón, sea la fecha de los clásicos del fútbol argentino, o para disfrutar de la tarde fresca y templada del sábado, no se perdió de nada. Es más. Ganó en no deprimirse. Fue una primera etapa depresiva. Inundada por imprecisiones tanto del local como del visitante. Tan sólo un penal convertido para los australianos debajo de las haches al falta de pocos minutos para llegar al entretiempo por el medio scrum de la visita Ian Prior.

Sólo se pueden mencionar una aproximación al in goal rival en la primera jugada del partido con un line en las 5 que la visita defendió a la perfección en el maul siguiente y forzó un penal, y en la última jugada del periodo, en la que Matias Moroni no llegó a apoyar.

El segundo tiempo encontró a un Jaguares poco fino en la toma de decisiones, que sólo logró acercarse a su rival en el marcador a través de Juan Martin Hernandez en dos oportunidades, luego de otro penal acertado por el medio scrum australiano antes para un parcial 6 a 6.

Cuando todo se encaminaba a un partido sin tries y falto de emociones, Western Force logró despertarse de la siesta y golpeó dos veces en 7 minutos y sentenció el partido, con dos anotaciones de su wing Alex Newsome, que estaba en el momento y lugar exacto pasarela el triunfo.

Para Force, un equipo que implora en la Union Australiana de Rugby para poder estar incluido en el Super Rugby de la próxima temporada, es un triunfo que prácticamente vale como un campeonato. Para Jaguares, una derrota que agudiza las dudas en el rendimiento tanto individual como colectivo sin un plan de juego, que desnudó sus falencias ante un equipo limitado.

Con el próximo fin de semana libre para la franquicia nacional, Jaguares tendrá dos semanas de evaluación, análisis para recibir el 27 de este mes al durísimo Brumbies de Canberra, equipo que lidera la conferencia australiana y del que forma parte el puma Tomás Cubelli.

Formaciones

Jaguares: 15- Joaquín Tuculet; 14- Santiago Cordero; 13- Matías Moroni y 12- Santiago González Iglesias; 11- Bautista Ezcurra; 10- Juan Martín Hernández y 9- Martín Landajo; 8- Benjamín Macome, 7- Juan Manuel Leguizamón y 6- Tomás Lezana; 5- Matías Alemanno y 4- Guido Petti; 3- Ramiro Herrera, 2- Agustín Creevy (C) y 1- Santiago García Botta.

Reservas: 16- Julián Montoya, 17- Lucas Noguera Paz, 18-Felipe Arregui, 19- Tomás Lavanini, 20- Leonardo Senatore, 21- Gonzalo Bertranou, 22- Joaquín Díaz Bonilla y 23- Manuel Montero.

Entrenador en jefe: Raúl Pérez

Force: 15- Peter Grant; 14- Semisi Masirewa; 13- Curtis Rona y 12- Bill Meakes; 11- Alex Newsome; 10- Jono Lance y 9- Ian Prior; 8- Richard Hardwick, 7- Onehunga Havili y 6- Ross Haylett-Petty; 5- Adam Coleman y 4- Richie Arnold; 3- Tetera Faulkner, 2- Heath Tessmann (C) 1 Francois van Wyk.

Reservas: 16- Anaru Rangi, 17- Pekahou Cowan, 18- Shambeckler Vui, 19- Lewis Carmichael, 20- Brynard Stander, 21- Isi Naisarani, 22- Mitchell Short y 23 James Verity-Amm.

Entrenador en jefe: Dave Wessels.

PUNTOS:

(J): 48´Juan Martin Hernandez (p), 61´Juan Martin Hernandez (p)

(WF): 35´Ian Prior (p), 59´Ian Prior (p), 67´Alex Newsome (try); 74 Alex Newsome (try)

AMONESTACIONES:

(WF): 27´Richie Arnold

CAMBIOS:

(J):45´Leonardo Senatore por Benjamin Macome; 45´Lucas Noguera Paz por Santiago García Botta; 51´Felipe Arregui por Ramiro Herrera; 60´Tomas Lavanini por Matias Alemanno, Julian Montoya por Agustin Creevy y Gonzalo Bertranou por Martin Landajo; 63´Manuel Montero por Santiago Cordero; 69´Joaquín Diaz Bonilla por Juan Martin Hernandez.

(WF): 40´James Verity-Amm por Jonno Lance; 47´Brynard Standler por Honehunga Havili; 51´Pekahou Cowan por Adam Coleman; 63´Lewis Carmichael por Richie Arnold; 68´Mitch Short por Semisi Masirewa.

Árbitro: Ben O’Keeffe (Nueva Zelanda).

Jueces de touch: Juan Sylvestre y José Covasi (Argentina).

Asistente de video: Santiago Borsani (Argentina).

Estadio: José Amalfitani de Liniers.