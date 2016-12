El éxito en la vida ¿quimera o realidad?

Stephen Curry es uno de los mejores jugadores de baloncesto en la actualidad / Foto: Zimbio

Cuando alguien pregunta a un niño qué quiere ser de mayor, muchos responden que quieren ser futbolistas, miles de pequeños contestan que desean ser Cristiano Ronaldo, otros cientos aseguran que serán astronautas y viajarán a la luna. Es imposible no sacar una sonrisa cuando oímos todas estas bonitas y soñadoras frases provenientes de unos seres pequeños pero con grandes sueños.

Aunque no lo digamos, todo el mundo sabe que es muy difícil poder triunfar en la vida y ser Rafael Nadal o un actor de Hollywood. De hecho, casi el 100% de los padres que oyen salir de las bocas de sus hijos frases como: "voy a ser famoso", "quiero ser como Ariana Grande", "voy a ser rico", etc... simplemente no creen ni una palabra de lo escuchado. Al fin de cuentas, son niños los que dicen estas cosas, los mismos que creen posible que un humano vestido de rojo puede llevar regalos a todos los habitantes del mundo en una única noche ayudado por un trineo y renos. No hay que culpar a nadie por no creer en sus hijos, simplemente lo que mueve a los adultos desde tiempos inmemoriales es la cruda realidad.

La vida no es un sueño, para la mayoría por suerte tampoco es una pesadilla, pero desde luego no es ni de lejos un cuento de hadas en el que los deseos puedan hacerse realidad para todos. Estos conocimientos dirigen las mentes de los sabios adultos que tan bien conocen este mundo. Sin embargo, y por mucho que nos choque, sí que existen los futbolistas, las personas ricas, los astronautas, Cristiano Ronaldo (cuatro veces Balón de Oro), Rafael Nadal (nueve veces campeón de Roland Garros)...

Este hecho nos lleva a una sencilla pregunta: ¿Qué tienen estos extraordinarios seres humanos que han podido triunfar y tener éxito en la vida?. Al pensar en esta cuestión, la mayoría creerá que lo que han tenido todas estas personas es suerte y facilidades. Cojamos por ejemplo a un deportista famoso de la actualidad: Stephen Curry.

Las claves son el trabajo y la constancia

Curry es un conocido jugador profesional de baloncesto que actualmente milita en las filas de los Golden State Warriors de la NBA, que para los que desconozcan el mundo de la pelota naranja es la mejor y más espectacular liga de baloncesto del mundo. Stephen lo tuvo "muy fácil" para llegar a la cima, su padre también fue jugador profesional y gracias a eso el deportista nacido en Akron (Ohio, Estados Unidos) ha podido llegar a ser una superestrella del baloncesto.

Fue mejorando y entrenando cada vez más duro

A pesar de que muchos y muchas sonreirán y pensarán que el anterior párrafo es sinónimo de realidad, todos están equivocados. El baloncesto es un deporte de altos y corpulentos, y por muy bueno que seas, si no das la talla, nunca mejor dicho, no tienes sitio en dicho universo. Stephen Curry no se rindió y ni mucho menos se conformó con llegar a la NBA. Fue mejorando y entrenando cada vez más duro hasta convertirse a día de hoy en uno de los mejores jugadores del planeta. Ha sido una vez campeón de la NBA (2015) y en dos ocasiones (2015 y 2016) fue nombrado MVP como mejor jugador de todo el planeta.

Los límites no existen, únicamente nos los ponemos nosotros mismos. Al igual que Curry, decenas de miles de personas han triunfado y han tenido éxito en la vida. Pero el éxito no es sólo ser el mejor en algo, es simplemente superarse a uno mismo. Eso es lo que nos hace mejorar y alcanzar ese ansiado éxito que equilibra nuestra mente y nuestros sueños.

Para poder entender mejor todo esto, no hay nada mejor que contar con más ejemplos e historias. VAVEL ha tenido el inmenso placer de conversar con dos talentos que a base de esfuerzo y sacrificio han triunfado en el mundo del espectáculo. Porque como ya he mencionado en anteriores líneas, Brad Pitt y Channing Tatum no son los únicos triunfadores. Los cámaras, la gente de maquillaje, los actores secundarios... forman un indispensable grupo para crear un proyecto como una película o una serie. Y no cabe duda que todos ellos son personas de éxito, ya que partieron desde cero y han llegado a puntos tan altos que ni se imaginaban que existían.

Preguntamos a Joe Altin

Joe Altin nació en Londres el 12 de febrero de 1983. El actor británico ha participado en numerosas películas y series. Pero su papel más reconocido mundialmente es el que tuvo el honor de interpretar en la serie Juego de Tronos. Joe dio vida al personaje ficticio Pypar durante 13 episodios de la serie. Altin nos pudo contestar a unas preguntas que nos ayudarán a entender mejor el significado del éxito y la grandeza.

Joe Altin participó en la serie Juego de Tronos desde el 2011 al 2014 / Foto: Zimbio

Pregunta. ¿Qué es el éxito?

Respuesta. Yo creo que el éxito es cuando encuentras tu objetivo y todo tu trabajo es recompensado.

P. ¿Qué necesita una persona para convertirse en exitosa?

R. Para triunfar necesitas trabajar duro, estar centrado y ser visto por las personas adecuadas en la industria.

P. ¿Qué sentiste al enterarte que ibas a formar parte del elenco de Juego de Tronos?

R. Cuando me dijeron que iba a salir en Juego de Tronos, me sentí maravillosamente. Estaba muy feliz de oír que iba a interpretar a Pypar de la Guardia de la Noche.

De esta manera y siguiendo las indicaciones de un triunfador como el actor Joe Altin, lo que diferencia a una persona del éxito es simplemente el trabajo y tener los objetivos claros. Así podrá ser posible la consecución de grandes sueños.

Para la alegría de todos, el éxito no se encuentra sólo en el sueño americano o en Inglaterra. En nuestra tierra también es posible triunfar y seguir creciendo como persona. Aaron Colston tiene 22 años y en la actualidad estudia la carrera de Ingeniería Multimedia. Esta minúscula biografía no es más que la de un chico normal. Sin embargo, el joven Aaron ya sabe lo que es participar en castings de La Voz o El Hormiguero entre otros. Colston tuvo la oportunidad de concursar y ser finalista en el show de canto My Camp Rock 2 de Disney Channel y sueña con poder seguir mejorando y poder superarse a si mismo.

Preguntamos a Aaron Colston

El joven artista alicantino ha tenido la amabilidad de contestarnos a unas preguntas que nos ayudarán a entender mejor este complejo proceso y transformación hacia el dichoso éxito.

Pregunta. ¿Qué es el éxito para ti?

Respuesta. El éxito es sentirse satisfecho contigo mismo, con tus esfuerzos para conseguir tus sueños.

P. ¿Te consideras una persona que ha triunfado?

R. Para nada. Soy un chaval más que sigue estudiando, sigue trabajando duro y sigue probando suerte en castings (encajando muchos "no" y pocos "sí" como todo el que lo intenta). Aún así el concepto de triunfar en esta pregunta no es correcto: triunfar no es ser alguien famoso y reconocido por una zona geográfica (sea local, nacional o internacional). No creo en el triunfo en este aspecto, no estás compitiendo contra nadie, no hay derrotados. Creo que para mí el triunfo y el éxito (referido en la primera pregunta) son lo mismo: si consigues tachar algo de tu lista de deseos has conseguido un pequeño triunfo, por lo tanto eres feliz con tus logros, tus éxitos.

P. ¿Qué sentiste al ser finalista de My Camp Rock y ser seleccionado para el campamento?

R. Es una sensación genial. Como he dicho antes, no siempre pasas las pruebas y cuando te dan una oportunidad nueva la coges con ganas e ilusión.

P. ¿Qué consejos darías a los jóvenes que desean ser alguien o triunfar en la vida?

R. Ponte muchas metas pequeñas que te encaminen a algo que aún no está a tu alcance, pero que si sigues constante llegarás. No pierdas el tiempo: esfuérzate y disfruta al mismo tiempo. Tienes que estar motivado por algo que para tí valga la pena.

Con tantas palabras y opiniones de unos y otros es vital tener clara la conclusión sobre qué es el éxito y como se puede triunfar en la vida. El éxito no es más que el cumplir objetivos y ser reconocido por tu trabajo, es decir, cuando aprobamos un examen o ganamos un partido de fútbol, llegamos a esa idea del éxito y del triunfo ya que todo nuestro trabajo y sacrificio se ve recompensado y traducido en victoria.

No obstante, todos sabemos que no siempre es posible aprobar o ganar ese importante partido. Cuando fallamos y no logramos cumplir objetivos, no hemos fracasado, simplemente lo hemos intentado. No hay que olvidar que las cosas no se consiguen fácilmente, todo requiere trabajo y una dureza mental alta. La suma de esfuerzos y de ilusiones nos acabará dando alegrías, buenas noticias, bonitos momentos y sensaciones maravillosas. Al fin y al cabo la felicidad es lo que guía a las personas y al mundo nos guste o no, por lo tanto simplemente hay que seguir hacia adelante con una sonrisa y ser felices con lo que tenemos, ése es el verdadero éxito en la vida.