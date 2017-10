Crítica de la segunda temporada de 'Stranger Things': los ochenta vuelven a Netflix

Google Plus

Póster promocional de 'Stranger Things'. Foto de: Netflix.

Los hermanos Duffer lo han vuelto a hacer, y es que han vuelto con la segunda temporada de Stranger Things y lo han hecho pisando fuerte. Con el estreno de la nueva temporada este octubre, han sembrado una semilla de duda en todos los fans, debatiendo que temporada es mejor. Los guionistas traen nueve nuevos capítulos que, al cerrar todos con alguna gran intriga, atraerán al público cada vez más. Y es que esta nueva aventura tendrá dos grandes personajes protagonistas, Will y Once, dos hilos narrativos que colisionaran para salvar la ciudad de Hawkins.

Más extraño que nunca

Si algo muestra con claridad la segunda temporada, es que la primera es una mera introducción a todo lo que sucederá en Hawkins.

Mientras que la primera temporada nos introduce a Once, al laboratorio y a los “demagorgons", en esta se revela como de lejos puede llegar esta pequeña luchadora, como también hasta dónde llegaran los nuevos especímenes y la oscuridad que aún está por llegar. Esta vez, la serie será más extraña y oscura que nunca.

Aun así, Stranger Things no se alejará de su ambiente ochentero que tanto gusta al público. La serie continua su aventura durante el otoño de 1984 con detalles como la música, las películas e incluso las marcas, que están siempre dentro de esa década. Cosas como estas, muestran la gran calidad audiovisual que tanto destaca en Netflix, pero aún más en esta serie.

Cambio de dinámica

Los hermanos Duffer, además de presentar nuevos personajes, han dado un protagonismo equilibrado a todos los personajes esta temporada. Todos han jugado un papel importante en la serie, como también en la nueva aventura.

Once ya no es la única protagonista de la serie, sino que comparte el foco de la serie con Will, que estará lleno de misterios después de su desaparición. Además en este segunda temporada, la serie indagará en el pasado, presente y futuro de los protagonistas.

Este cambio de dinámica hace que el público pueda analizar y descubrir cómo son todos los personajes presentados en la serie, sin que ninguno de los importantes quedé en un tercer plano.

Además, los guionistas han optado por un guion muy diverso, incorporando muchos más momentos emotivos en una serie llena de ficción e intriga ochentera.



Los fans han criticado muy positivamente la serie, alegando que esta temporada podría haber superado la primera. En este caso, las segundas partes sí que serían buenas y hará falta esperar hasta 2019 para ver si las terceras también.