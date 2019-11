Entrevista. Sara Sorribes: "Lo que viví en Alicante fue muy bonito"

A sus todavía 16 primaveras, Sara Sorribes Tormo (Vall D´Uxó, Castellón. 1996) es la tenista más prometedora del panorama nacional. A los 14 años se convirtió en la tenista española más joven en sumar su primer punto WTA. El tenis es su vida, y la de su familia, que recorre diariamente 60 kilómetros para que Sara entrene en la Academia TenisVal. Bajo la hornada de grandes tenistas de la Armada femenina (Lara Arruabarrena, Garbiñe Muguruza y "Tita Torró") está en la sombra el joven rostro de la castellonense. O lo estaba. Y es que hace apenas dos semanas que se mostró al mundo. Su victoria en la previa del Mutua Madrid Open ante Annika Beck (Top 59) la ha catapultado en el ranking hasta situarse entre las 400 mejores del mundo. Curiosamente, lo joven perla de la Armada, es la segunda más precoz de ese privilegiado grupo.

Pregunta: ¿Cómo empezó en esto del tenis?

Respuesta: Empecé porque mi madre daba clases en el club de mi pueblo, de Vall D´Uxó, y yo me iba con ella por allí. Me apuntó a clases y es así como empecé.

P: ¿Cuándo se da cuenta tu entrenador o tu familia del potencial que tiene?

R: Bueno yo creo que son los resultados los que te dicen el potencial que puedes tener. Creo que ellos cuando tenía cinco años no verían que tenía un gran potencial. Pero poco a poco, con los resultados, lo vieron, supongo.

P: ¿A quién ha idolatrado de pequeña en el ámbito femenino y masculino?

R: A Rafa Nadal y David Ferrer. Y en femenino, de pequeña me gustaba Henin.

P: Es joven y sigue estudiando, ¿es difícil compaginar ambas cosas?

R: Sí, muy difícil. Entreno lejos de casa y cuando llego por las tardes lo último que me apetece es ponerme a estudiar. Es complicado.

P: ¿Cuál considera que es su mejor golpe en la pista?

R: La volea.

P: ¿Y el peor?

R: No lo sé, el saque (risas).

P: ¿Sobre qué superficie se siente más cómoda?

R: Sobre tierra.

P: El tenis es un deporte muy costoso, cuenta con patrocinadores importantes. ¿Se puede decir que en el tenis o tienes dinero, o eres muy buena, o no puedes practicarlo?

R: No creo que sea tan drástico como para decir que o eres muy bueno y te ayudan o sino es imposible. Si no destacas desde pequeña es difícil tener ayudas, o sea que te patrocinen, pero sino creo que se puede llevar. Entre ayudas de un sitio o de otro algo se puede hacer.

P: Recorre muchos kilómetros diariamente para poder entrenar, ¿es un gran sacrificio?

R: Puf, es más sacrificio para mis padres que para mí. Es más sacrificio para mis padres Porque ellos son los que hacen el doble de viajes que yo porque tienen que ir y volver, y luego volver a por mí y llevarme a casa. A mí no se me hace pesado. Puedo contar con los dedos de una mano los días que se me ha hecho pesado entrenar, porque es el sitio donde tengo que estar y el que más me gusta para entrenar.

P: ¿Qué tiene de especial la academia TenisVal para que la escoja a ella entre otras muchas otras?

R: Todo. Para mí desde que llegó fue especial. Igual si tengo que destacar algo es el trato humano. Pero hay buenos entrenadores, preparadores físicos. Te tratan bien, te ayudan. Yo lo veo todo bueno.

P: ¿Qué le supone ser la jugadora española más joven en conquistar un punto WTA?

R: No supone nada. Es un hecho anecdótico. Me da las fuerzas para seguir trabajando y seguir intentándolo. Pero nada más. No supone nada ser la más joven en conseguir un punto WTA.

P: ¿Nota la diferencia entre los torneos junior y los pros?

R: Sí, hay mucha diferencia. Aunque hay juniors… que llegan a estar allí arriba, pero sí, claro que pienso que hay diferencia.

P: Lara Aurrabarena, Tita Torró y Garbiñe Muguruza son tres jóvenes tenistas que están ya muy asentadas en el circuito, ¿cree que le favorece que los focos vayan a estar enfocando un poco más a ellas?

R: Claro que sí creo que me favorece. Creo que son tres grandes jugadoras, que tienen un gran potencial y para mí es mejor. Yo voy jugando torneos de nivel inferior, y bueno, es mejor que no haya muchas miradas centradas en mí. Para mí es mejor.

P: Cerró el año pasado ganando el ITF 10.000 de Val D´Uxo. ¿Es especial ganar en casa?

R: Sí, mucho. Fue el que más ilusión me hacía. Desde pequeña hice de recogepelotas, después vine a jugar, e ir al torneo para mí ya fue un cambio. Luego ganar para mí fue un sueño.

P: Estuvo de esparrin con el equipo de Copa Federación en la eliminatoria contra Ucrania, ¿es cierto que desde la llegada de Conchita se respira un buen ambiente? No puedo describir lo que sentí tras ganar a Beck.

R: Bueno yo no te puedo hablar de las capitanas que había antes, pero lo que yo viví en Alicante fue muy bonito y sí que te puedo decir que había muy buen ambiente, muy buen rollo y que era un equipo.

P: ¿Qué siente tras ganar a Nica Beck después de conquistar el torneo sub-18 en Madrid?

R: Pues no sé, no lo puedo describir. Fue una ilusión muy grande. Para mí jugar ya ese torneo ya había cumplido mi objetivo, ya era una ilusión. Encima jugar en la central y ganar ya fue algo increíble.

P: ¿Qué balance haría de ese torneo?

R: Muy bueno, muy muy bueno.

P: Por ganar una top 59 le han dado 20 puntos. ¿Te parece justo la forma de puntuar del ranking WTA?

R: Creo que no soy la más adecuada para decir eso, pero, no sé. No te puedo contestar porque yo el año pasado en los 10.000 que gané sí que pensaba que 12 puntos eran poco, pero ahí ya da igual, ya son jugadoras buenas… A mí me hacía más ilusión jugar el partido y ganarlo que los puntos.

P: El año pasado el WTA de Madrid fue su sexto torneo, esta temporada su cuarto, ¿da más prioridad a los entrenamientos todavía que a los torneos?

R: No, es que tengo limitación de torneos. No puedo jugar todos los torneos que me gustaría. Tengo unos torneos limitados para jugar porque solo puedo puntuar en 12 desde que cumplo años, hasta que cumplo años de nuevo, y ya llevo bastantes puntuados. No puedo jugar mucho más. Estoy jugando más junior porque si no estaría entrenando toda la temporada (risas). No es porque quiera entrenar más o menos, es porque es lo que hay y lo tengo que aceptar.

P: ¿Cuáles van a ser sus próximos torneos?

R: Roland Garros.

P: ¿Y después tiene alguno pensado?

R: Pues no lo sé. Cuando acabe Roland Garros le preguntaré a Jorge o a Pancho donde tengo que ir.

P: ¿Con qué ranking espera finalizar el año?

R: Con ninguno, espero finalizar el año habiendo aprendido mucho más de lo que sé ahora y espero finalizar el año jugando mejor al tenis de lo que lo que lo empecé. Que creo que ya lo estoy haciendo y espero seguir así, que el año siga transcurriendo bien como hasta ahora. Y si tienen que llegar los resultados, llegarán, pero no me importa.

P: ¿Cuál es su sueño a cumplir como tenista?

R: Ganar Roland Garros. Mi sueño es ganar Roland Garros.

Por último…

P: ¿Qué partido recuerda con más emoción en lo que va de carrera?

R: El de Madrid.

P: ¿Cuáles son sus aficiones?

R: Me gusta salir con mis amigos, ir al cine y jugar al futbol.

P: ¿Cómo se concentra antes de un partido?

R: Escuchando música. O simplemente cambiando los glin de la raqueta y quitándolas fuera. Eso es algo normal.