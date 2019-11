Roland Garros: un martes a medias

RESULTADOS - MARTES, 28 DE MAYO 201 3



Singles - Primera Ronda

[1] N Djokovic (SRB) a D Goffin (BEL) 76(5) 64 75

[9] S Wawrinka (SUI) a T De Bakker (NED) 75 63 67(1) 75

[12] T Haas (GER) a G Rufin (FRA) 76(4) 61 63

[16] P Kohlschreiber (GER) a [Q] J Vesely (CZE) 76(3) 16 75 62

D Tursunov (RUS) a [22] A Dolgopolov (UKR) 76(7) 64 76(7)

[26] G Dimitrov (BUL) a A Falla (COL) 64 10 ret. (problemas digestivos)

D Istomin (UZB) a [28] F Mayer (GER) 46 63 75 ret. (muslo derecho)

[29] M Youzhny (RUS) a P Andújar (ESP) 46 64 62 63

N Davydenko (RUS) a [WC] F Serra (FRA) 63 64 75

F Verdasco (ESP) a [WC] M Gicquel (FRA) 62 63 61

[Q] J Sock (USA) a G García-López (ESP) 62 62 75

F Delbonis (ARG) a J Reister (GER) 67(2) 61 60 64

G Pella (ARG) a I Dodig (CRO) 46 64 63 26 12-10

V Hanescu (ROU) a B Tomic (AUS) 75 76(8) 21 ret. (cadera derecha)

Y Lu (TPE) a S Bolelli (ITA) 64 64 21 ret. (muñeca derecha)

[WC] L Pouille (FRA) a [WC] A Kuznetsov (USA) 61 76(2) 62



Dobles - Primera Ronda

[1] B Bryan (USA) / M Bryan (USA) d [WC] J Eysseric (FRA) / F Martin (FRA) 63 64

T Bednarek (POL) / J Janowicz (POL) d [4] M Bhupathi (IND) / R Bopanna (IND) 75 64

[7] A Peya (AUT) / B Soares (BRA) d J Cerretani (USA) / L Lacko (SVK) 62 36 61

[9] J Melzer (AUT) / L Paes (IND) d [WC] P Herbert (FRA) / N Renavand (FRA) 63 63

J Erlich (ISR) / A Ram (ISR) d [14] D Bracciali (ITA) / F Fognini (ITA) 76(3) 64

[16] M Fyrstenberg (POL) / M Matkowski (POL) d J Hajek (CZE) / R Stepanek (CZE) 75 63

P Marx (GER) / F Mergea (ROU) d [WC] G Monfils (FRA) / J Ouanna (FRA) 63 76(4)

F Cermak (CZE) / M Mertinak (SVK) d B Becker (GER) / P Petzschner (GER) 62 21 ret. Petzschner J Cabal (COL) / R Farah (COL) d X Malisse (BEL) / K Skupski (GBR) 64 46 63 A Bedene (SLO) / G Zemlja (SLO) d L Dlouhy (CZE) / R Ram (USA) 46 64 64 C Kas (GER) / O Marach (AUT) d R Haase (NED) / I Sijsling (NED) 67(5) 64 63



PARTIDOS DESTACADOS - MIÉRCOLES , 29 DE MAYO DE 201 3



Singles - Segunda Ronda

[2] R Federer (SUI) - S Devvarman (IND)

[4] D Ferrer (ESP) - A Montanes (ESP)

[6] J Tsonga (FRA) - J Nieminen (FIN)

[10] M Cilic (CRO) - N Kyrgios (AUS)

[11] N Almagro (ESP) - E Roger-Vasselin (FRA)

[14] M Raonic (CAN) - M Llodra (FRA)

[15] G Simon (FRA) - P Cuevas (URU)

[18] S Querrey (USA) - J Hajek (CZE)

[20] B Kavcic (SLO) - A Seppi (ITA)

[23] K Anderson (RSA) - E Donskoy (RUS)

[25] J Chardy (FRA) - R Bautista Agut (ESP)

[30] J Benneteau (FRA) - T Kamke (GER)

[32] T Robredo (ESP) - I Sijsling (NED)



Singles - Primera Ronda

[8] J Tipsarevic (SRB) - [WC] N Mahut (FRA)

[24] B Paire (FRA) - M Baghdatis (CYP) 36 76(1) 43 - NO TERMINADO



Dobles - Primera Ronda

[2] M Granollers (ESP) / M Lopez (ESP) vs J Levinsky (CZE) / Y Lu (TPE)

[3] R Lindstedt (SWE) / D Nestor (CAN) - S Stakhovsky (UKR) / M Youzhny (RUS)

[5] M Mirnyi (BLR) / H Tecau (ROU) - A Mannarino (FRA) / B Paire (FRA)

[8] D Marrero (ESP) / F Verdasco (ESP) vs J Brunstrom (SWE) / R Klaasen (RSA) CONSULTAR ORDEN DE JUEGO



